Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (01/12)
ALTAIR REGNIEL, 57 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: ZITA TRIBECK. Filiação: ATAIDES DUQUE RIGNIEL e VILMA JOANA DE OLIVEIRA REGNIEL. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ANELISE URSULA BRAGA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME SILVEIRA BRAGA. Filiação: AFONSO NEITZKE e LUCINDA RUDNICK NEITZKE. Sepultamento: CEMITERIO DE FRAGOSOS SANTA CATARINA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CELSO KONDAGESKI, 64 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JORACI KONDAGESKI. Filiação: LEONARDO CONDAGESKI e CLARA KONDAGESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CESAR ELISEU DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOAO ELISEU DE SOUZA e ROSA DA ASSUNCAO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CLAUDETE KARAM JOAQUIM, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CELIO FEDAL. Filiação: MIGUEL JOSE JOAQUIM e MARIA KARAM JOAQUIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
CORALIO BOGADO PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUISA AIDA BOTTINI BAEZ DE BOGADO. Filiação: FAUSTO FELIX BOGADO ANDRADE e JOSEFINA PEREIRA CUMBA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS, 25 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NEUSA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO CAMPINHOS – TUNAS PARANA/PR, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/11/2025.
EUDETE PERIRA THE, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DECLESEO RAPOSEIRO THE. Filiação: ARMANDO PEREIRA THE e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JOSEFA SINDITA CABANELAS GARCIA DIAS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO GARCIA DIAS. Filiação: MANUEL CABANELAS GARCIA e SOFIA GARCIA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JURACI SANTOS DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AFONSO DE SOUZA. Filiação: ALCEBIDES MORAIS DOS SANTOS e JULIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABILIO SOARES DE ALMEIDA e MARIA BATISTA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 30/11/2025.
NAYR NUNES CORDEIRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO CORDEIRO. Filiação: BENEDITO NUNES e GUILHERMINA DOS SANTOS NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 1 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (01/12)
OSCAR DIAS PALMA DAS DORES, 77 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARCEDES MARIA DO CARMO CASTELHANO. Filiação: JOAO DIAS PALMA e MARIA LUCIA NATIVIDADE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
OSIAS CAMARGO HONORIO, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOANA ALVES DOS SANTOS HONORIO. Filiação: JOAQUIM HONORIO e ALICE CAMARGO HONORIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PAULO ANDERSON XAVIER PAIS, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ALVINO VEIGA PAIS e IRACI VEIGA PAIS. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
ROSALINA RODRIGUES DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, 31 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GESTER RODRIGUES DOS SANTOS e ROSALINA MAINARDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/11/2025.
VALDECYR CECILIA JACQUES, 90 ano(s). Cônjuge: ERCY MATHIAS JACQUES. Filiação: MARIO PEREIRA NUNES GARCIA e NADIR ANTUNES GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (01/12)