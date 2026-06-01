Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 01/06/2026

ABILIO NILTON VAZ, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CONCEICAO TEREZINHA BOBATO VAZ. Filiação: ABILIO VAZ RAMOS e NAIR MORAES LEME. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ANNA LUCIA AFFONSO GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDIR AFFONSO e ATHAYDES VIEIRA AFFONSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
AYRTON LUIZ TORRICILLAS MACHADO, 68 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: JUSSARA DE LIMA BUENO TORRICILLAS. Filiação: LUIZ TORRICILLAS MIJOLE e DERLY MACHADO TORRICILLAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
DANIEL LOUIS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TERCIUS LOUIS e NAOMIE JACQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de maio de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
DIEGO TRIERWEILER FAIGLE, 44 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Cônjuge: PATRICIA DE JESUS SILVA. Filiação: FRANCISCO ALEXANDRE SOARES FAIGLE e MARIA CLARA TRIERWEILER FAIGLE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
DIVANI FABRI DA LUZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON DA LUZ. Filiação: JOSE FABRI e IRENE CULPI FABRI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
EDITH DA VEIGA, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ADOLFO JOAO HILARIO DA VEIGA. Filiação: ANTONIO LUIZ CORADASSI e VALERIANA CORADASSI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ELENICE ROCHA, 46 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: PEDRO ROBERTO BELCHIOR DOS SANTOS E LIMA. Filiação: LELIX ALVES DA ROCHA e MARIA CONCEICAO ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ELIZEU ALVES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LIDIA DA SILVEIRA DE OLIVEIRA. Filiação: SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA e MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ELZA NOGUEIRA NEDEL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINOS FRANCISCO NEDEL. Filiação: PEDRO ROSALINO NOGUEIRA e ANISIA DACOSTA NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
EUNICE LIMA TEIXEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL VITOR TEIXEIRA. Filiação: EVERALDINO LIMA e ZENY LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
FRANZ EDUARD WALZL JUNIOR, 52 ano(s). Filiação: FRANZ EDUARD WALZL e MARIZA TEREZINHA MACEDO WALZL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
GENESIO ORDONI, 75 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA MARTINS ORDONI. Filiação: ROMAO ORDONI e MARIA CERVEJEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 1 de junho de 2026. Data do Falecimento: 31/05/2026.
HELENA DA ROSA, 97 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: QUIRINO CARDOZO DE LIMA e EUDOXIA DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ILDA BATISTA MACIEL, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: TRINDADE BATISTA MACIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
INES APARECIDA PONTES MONTEIRO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GRANJEIRO MONTEIRO. Filiação: JUVENAL MARQUES DE PONTES e MARIA RIBEIRO PONTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 1 de junho de 2026. Data do Falecimento: 31/05/2026.
IZIDORO TOMAZI, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO TOMAZI FILHO e JENOVEFA FERRARINI TOMAZI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JOANNA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALDI DOS SANTOS. Filiação: ALBERTO WOYCIK e ANNA WOYCIK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JOAO BORIN, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO BORRIN e COLOMBA PRIMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JORGE ANTONIO WANDEMBRUCK, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EUGENIO WANDEMBRUCK e CARMEM DA SILVA WMDEMBRUCK. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JOSE CARDOSO DE ALMEIDA, 92 ano(s). Cônjuge: IVONY LOUR CARDOSO DE ALMEIDA. Filiação: GERALDO CARDOSO DE ALMEIDA e JULIETA OLGA CARDOSO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JOSE FERNANDES DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: HUMBERTO FERNANDES DA LUZ e DORVILIA CARDOSO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
JOSEPHA DE PAULA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO EULALIO DE PAULA. Filiação: JOAQUIM MANOEL D OLIVEIRA e MARIA DA LUZ D OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
LUIZ GUILHERME DE ALMEIDA FADEL, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ ANTONIO FADEL e EVELINE GERTRUDES DE ALMEIDA FADEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.
MARIA ANTONIA VASICK, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES SAURIN. Filiação: JOAO VASICK e AVELINA VASICK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
MARIA DE LOURDES BAPTISTA CARVALHO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO SALLES DE CARVALHO JUNIOR. Filiação: FRANCISCO BATISTA e DURVALINA ALVES BATISTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de junho de 2026. Data do Falecimento: 31/05/2026.
NILTON APARECIDO QUESSADA, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: FRANCISCO ANTONIO QUESSADA e ILDA LOPES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
OSMAIR DO NASCIMENTO SIQUEIRA, 70 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: ROSA GOMES DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Filiação: ISIDORO ALVES SIQUEIRA e DALVINA DO NASCIMENTO SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
OSVALDO JOSE DA COSTA, 88 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: OLGA MARIA DA COSTA. Filiação: MARIA ANA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
REGINA RAQUEL BEBIK CHAMECKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZALMEN CHAMECKI. Filiação: SIMAO BEBIK e ESTER BEBIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
ROSA ALVES DA CUNHA, 94 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: NELSON FLORANTES CUNHA. Filiação: NAO CONSTA e JOSEFA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 1 de junho de 2026. Data do Falecimento: 31/05/2026.
SALETE LOPES CORREA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR BERNARDINO. Filiação: PEDRO LOPES e NUNCIA ELEUTERIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
SEBASTIAO FEITOSA FARIAS, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: VERA LIA CECHINATO FARIAS. Filiação: FRANCISCO LOPES FARIAS e AUZAIR FEITOSA FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 1 de junho de 2026. Data do Falecimento: 31/05/2026.
SUELI TERESINHA FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AROLDO ANTUNES. Filiação: PLACIDO PINTO LEAL FERREIRA e AURORA DE LOURDES FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
VALERIA MARIA LIMA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CONSTANTINO JOPSE DA LUZ e LUIZA FEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/05/2026.
VICTORIO SCHLICHTA, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLEUSA MARIA SCHLICHTA. Filiação: ANTONIO SCHLICHTA e APOLONIA SCHLICHTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/06/2026.