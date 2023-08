Alcir Westrupp, 57 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Bruno Westrupp e Jorgina Westrupp. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Altino Tomem, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Tomem e Maria de Lourdes Franco Tomem. Sepultamento ontem.

Arlete de Lara Ramos, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: Alfredo Fernandes de Lara e Tereza Lebioda Fernandes de Lara. Sepultamento ontem.

Cecília Fabrício Ribeiro, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cezarino Martins e Maria Souza de Quadros. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Cilda Maria de Jesus Valente, 83 anos. Profissão: diarista. Filiação: Arlindo José Valente e Joaquina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Claudete Machado Barao, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Machado e Constância Martins Machado. Sepultamento ontem.

Cleuser Mari Lemos Alves Weigel, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jacinto da Silva Alves e Clélia Lemos Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Danilo de Souza de Miranda, 31 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Wilson Rodrigues de Miranda e Eunice Pereira de Souza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Dejanira Batista de Souza, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Batista de Souza e Otalia Ribeiro de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela São João Batista/ Sjp.

Dirce Zanetti, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Júlio Zanetti e Joanina Olímpia Zanetti. Sepultamento ontem.

Eugenia Soeli Trancozo, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leonel Carazzai e Cloris Carazzai. Sepultamento ontem.

Ezequiel Honorato de Faria, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvenal Honorato de Faria e Pasqualina Gonçalves de Faria. Sepultamento ontem.

Helena Maria de Lourdes Dionizio, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Reducino Raimundo da Silva e Cecília Pedroso Martins. Sepultamento ontem.

Horst Kestener, 89 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Jorge Herbert Kestener e Elizabeth Thekla Erna Rehger Kestener. Sepultamento ontem.

Irineu Piaciewski, 46 anos. Profissão: conferente. Filiação: José Piaciewski e Eva Kostioresko Piaciewski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Quitéria.

Isabel do Nascimento, 85 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Anacleto do Nascimento e Luzia do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

João Jahn, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Paulo Jahn e Ana Janh. Sepultamento ontem.

Jocielen Mendes Bergamini, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Mendes Machado e Marisa Macedo Machado. Sepultamento ontem.

José Carlos de Figueiredo, 69 anos. Profissão: servente. Filiação: Jovino de Figeuredo e Maria de Lourdes Meps de Figueiredo. Sepultamento ontem.

Juliano Felipe Bem, 29 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Vera Maria Bem. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Layde Aguiar Nycolack, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Aguiar e Anunciata Plant de Aguiar. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Leodil José da Silva, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Maia da Silva e Madalena Izabel da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leonardo Kim Ribeiro, 29 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joaquim Realcindo Ribeiro e Itamara Maria Mazetto Ribeiro. Sepultamento ontem.

Marcelo Fernando de Lima, 49 anos. Profissão: servente. Filiação: Antono Pedro Lima e Arly Regina Weiss de Lima. Sepultamento ontem.

Maria Albuquerque Zuardi, 92 anos. Profissão: secretária. Filiação: Francisco Ferreira Lima e Maria Madalena de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Joana Barbosa Miura, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Antunes Barbosa e Tereza de Jesus Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Municipal São Francisco de Paula.

Mário Leopoldo da Silva, 79 anos. Profissão: tecelão(ã). Filiação: Leopoldo Firmo da Silva e Laura da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Av. 1ª Igreja. Batista de Curitiba.

Mauri Ataide Bonim, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Atayde Bonim e Leony Recksidler Bonim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Mituteru Nitta, 85 anos. Filiação: Hideo Nitta e Nani Nitta. Sepultamento ontem.

Osvaldo de Ramos Prestes, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rufino Schernoveber Prestes e Ana de Ramos Prestes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Diamante / Almirante Tamandaré.

Pedro de Carvalho, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Laurindo Augusto de Carvalho e Luíza Maria de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Batista / Sitio Cercado.

Philomena Kurgnharski Cionek, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Ladislau Kurgnharski e Ana Kurgnharski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Antônio Olinto, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rafael Baude, 74 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Augusto Baude e Ana Rudek Baude. Sepultamento ontem.

Renata Gelenski dos Santos, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Gelenski e Anna Piontiki Gelenski. Sepultamento ontem.

Roseli Aparecida de Moura Jorge, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Palmirio de Almeida Jorge e Maria José de Moura Jorge. Sepultamento ontem.

Samuel Celestino Santos, 76 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Celestino de Santana e Lindaura Santos de Santana. Sepultamento ontem.

Sílvio Roberto Tedeschi, 58 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Tedeschi Netto e Halina Tedeschi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Soeli Brindarolli, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Brindarolli e Anna Balognani Brindarolli. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Sueli Jorge Canabarro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Canabarro e Orelina Jorge Canabarro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Adriana (Colombo).

Tereza Francisca da Silva Ribeiro, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Francisco da Silva e Izolina Pedro da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza do Nascimento, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leonaldo Ferreira do Nascimento e Francisca Ferreira do Nascimento. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Guamiranga, saindo da Capela do Divino / Água Branca.

Toshiko Mori Kume, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hatsuno Mori e Tokumatsu Mori. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Vera Lúcia Alves Gabriel, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfito Alves Gabriel e Maria de Jesus Carvalho Gabriel. Sepultamento ontem.

Zeneide de Araújo Vieira Bonin, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Orlando Isaias Vieira e Emília Paiva de Araújo. Sepultamento hoje, Cemitério São João Batista, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

