Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (30/10)
ADALGIZA COSTA FERREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELINTO JESUS FERREIRA. Filiação: JOSE BEATO DA COSTA e EMILIA ARAUJO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
AGENARIO VENANCIO MOREIRA, 70 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARCIA REGINA KINTOPP MOREIRA. Filiação: GERALDO CONSTANTINO VENANCIO e MARIA GOMES MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ANA DE MEDEIROS PAZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIVINO JOSE TAVARES DE MEDEIRO. Filiação: WALDIVINO JOSE TAVARES DE MEDEIROS e MARIA RODRIGUES FLORENTINO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
ANA ROSA CASTANHA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA DOS SANTOS. Filiação: SATURNINO CASTANHA e DOLARINA DA SILVA CASTANHA. Sepultamento: CAPELA CEMITERIO DE TIBAGI, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
BRUNA DE SOUZA VILLA, 32 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: JOAO ADAO VILLA e ALZENIR DE SOUZA VILLA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
DOLORES RODRIGUES DE DEUS ROSA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTACILIO PAULA ROSA. Filiação: GERALDO JOSE DE DEUS e MARIA JOAQUINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ELAIR BALZER, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ESTEVAM BALTAZAR e ELOINA BARBOSA BALZER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
FABIANE SANTOS LACERDA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SERGIO MIGUEL DE SOUZA JR. Filiação: JOSE THADEU BENTIM MONTES DE LACERDA e SEBASTIANA DE LURDES SANTOS DE LACERDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
GRACINETE DE OLIVEIRA DE ANDRADE, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: LIONAUDO ALVES DE ANDRADE. Filiação: BENICIO ALVES DE OLIVEIRA e LUZINETE IMBELINA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
IVANTIL GABARDO, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EDITE ROZA GABARDO. Filiação: DOMINGOS GABARDO e TEREZA SANTA GABAROD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LUCIO FRANCISCO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CRISTIANO FRANCISCO e ANA APARECIDA FRANCISCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LUCY TEREZINHA FRACASSO MORAES, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: SERGIO HERRERO MORAES. Filiação: JOAO NATALINO FRACASSO e ANTONIA BARUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LUIZ FERNANDES DA ROSA, 91 ano(s). Cônjuge: ALZINIRA DE OLIVEIRA DA ROSA. Filiação: AONTONIO ESEQUIEL DA ROSA e ANA BACETTI DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LUIZ MARIO DA LUZ, 64 ano(s). Cônjuge: SANTA BASTITA DA LUZ. Filiação: JOSE CERINO DA LUZ e SILVANIRA CANDO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
MARCOS VINICIUS RIBEIRO JUNIOR, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARCOS VINICIUS RIBEIRO e ZEZA DO CARMO GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 29/10/2025.
MARILDA CONCEICAO SASS, 78 ano(s). Profissão: APONTADOR(A). Filiação: REINALDO SASS e MARTA SASS. Sepultamento: CREMATORIO PERPEUO SOCORRO PORTO AMAZONAS, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
PEDRO HAIR DE GODOI, 87 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARIA CANDIDA. Filiação: PEDRO FELIX DE GODOI e MADALENA ROSA POLI DE GODOI. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 29/10/2025.
ROMILDO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ESTER PEREIRA REIS DA SILVA. Filiação: SILVESTRE DA SILVA e YOLANDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ROSILDA RIBEIRO DE CARVALHO CASTRO, 75 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: OLEGARIO GONCALVESDE CASTRO FILHO. Filiação: EGIDIO RIBEIRO DE CARVALHO e MARIA DIAS DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/10/2025.
THEREZA CERONATO PUGSLEY, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON PUGSLEY. Filiação: JACOB CERONATO e MARIA CERONATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
