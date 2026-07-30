Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 30/07/2026

ADELAIDE DA SILVA DO COUTO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VITORINO PEREIRA DO COUTO. Filiação: MARTINHO RODRIGUES DA SILVA e CLEMENCIA VIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
AGNELO MARTINS, 82 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: INEZ TEIXEIRA MARTINS. Filiação: JOSE MARTINS e DEOLINDA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
AIDIL IGNACIO DA SILVEIRA, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IONE MAITO DA SILVEIRA. Filiação: ANTONIO IGNACIO DA SILVEIRA e AIDA ESTEVES DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
AIRTON BENTO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADRIANE DE LIMA TIMOTEO. Filiação: PEDRO BENTO DOS SANTOS e JOANA KOSTKOSKI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ALTEVIR JOSE DA LUZ, 67 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: LUDOVICO DA LUZ e PALMIRA SANTANA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ANNA PIERETI DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DIAS DE SOUZA. Filiação: JOSE PIERETI e MARIA COSENTINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ANTONIA MIRANDA ANDRADE, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSMAR DE OLIVEIRA ANDRADE. Filiação: JOAO PASSUNDA DOS SANTOS e CANTUARIA MIRANDA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ANTONIO DO NASCIMENTO, 74 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA SIONI GARCIA DO NASCIMENTO. Filiação: ANA RITA DO NASCIMENTO e ANA RITA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ARILDO LOPER, 87 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SONIA MARIA APARECIDA LOPER. Filiação: ANTONIO AUGUSTO LOPES e IZAURA CORDEIRO LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 07:40h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
BRYAN RODRIGUES CRUZ, 24 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: MAURO FERREIRA DA CRUZ e CRISTINA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
CELIA REGINA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: BENEDITO FERREIRA DA SILVA e TEREZA FERNANDESDE SOUZA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
CICERO RICARDO DEWES FURTADO, 47 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: CIRO FURTADO e IARA DEWES FURTADO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
CLECY DE MACEDO RIBAS BUSSE, 92 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IBIS RODRIGUES BUSSE. Filiação: DAMASO DE MACEDO RIBAS e LELY DE MACEDO RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
DANILO OLIVEIRA SANTOS, 44 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: EDILSON DURANS SANTOS e LIANA OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
DELISAR LUIZ DALLA BENETTA, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: PEDRO DALLA BENETTA e MIRDE BONAT DALLA BENETTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 30/07/2026.
ELAIDE TOME SIMOES DE ANDRADE, 65 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DEODETE ANGELO DE ANDRADE. Filiação: AUGUSTO JOAQUIM SIMOES e ZIOLE TOME SIMOES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ELEANDRO JOSE DE SIQUEIRA LIMA, 44 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO MARIA VIRGILIO LIMA e GELMIVA HONORATO DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
EMA MARIA CAVALHEIRO, 82 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: VALENCIO CAVALHEIRO e FRANCISCA DE JESUS BASTOS CAVALHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO DE DOCE GRANDE QUITANDINHA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ERNANI RAVAGLIO, 95 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: NILZA MULLER RAVAGLIO. Filiação: JULIO RAVAGLIO e MARIA FOGIATTO RAVAGLIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
FELIX KOTOVICZ, 81 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: HELENA KOTOVICZ. Filiação: ESTANISLAU KOTOVICZ e CATARINA SKIBINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
FLAVIO ARAMIS ACCORSI, 90 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA HELENA OLIVERIO ACCORSI. Filiação: ATTILIO ACCORSI e CATHARINA ORSINI ACCORSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
HELENA DYBAS ZUBEK, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE ZUBEK. Filiação: PEDRO DYBAS e FRANCISCA SZAYKOWSKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
JOAO TADEU RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: JOAO RODRIGUES e FERMINA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: SONIA MARIA DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO e MARIA ETELVINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
JOSE CASTILHO, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SALVADOR CASTILHO e MERCEDES RIBAS CASTILHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS, 65 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LENIRA CORREIA DOS ANJOS. Filiação: WALDOMIRO PEREIRA DOS ANJOS e TEREZA LACERDA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.
JUSCELINO PEDRO RAMOS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANIA SALETE FELIPE RAMOS. Filiação: ERNESTO SANTOS RAMOS e ZENAIDE BRAGAGNOLO RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LAIDE DA SILVA BUENO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BARBOSA BUENO. Filiação: MANOEL PEREIRA DA SILVA e LAURA MARCONDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LAURICI AFONSO DE ANDRADE, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: JULIO AFONSO DE ANDRADE e PALMIRA AFONSO DE ANDRADE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LEA NOVAES TEIXEIRA, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: WALDEMIRO TEIXEIRA. Filiação: MANOEL JOAQUIM DE NOVAES e MARTINHA VIEIRA NOVAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
LUIZ CARLOS PAVANELLO, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RELINDES PAVANELLO. Filiação: LUIZ PAVANELLO e LAYRDES GIUSTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MALIK VAZ FOGACA NUNES BARRETO, 5 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: WALLACE CESAR NUNES BARRETO e KAUANY CRISTINI DE SOUZA FOGACA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MARCOS ANTONIO MARGULHANO, 60 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA COSTA MARGULHANO. Filiação: ANTONIO CARLOS MARGULHANO e NILZETE VELOZO MARGULHANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MARCOS APPEL, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARCIO GUILHERME APPEL e ROSELI APPEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MARIA JOSE SERRA NETTO DOMENICI, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO ANTRONIO JOSE DOMENCI. Filiação: JOAQUIM DE CAMPOS SERRA NETTO e ESTEPHANIA MENEZES SERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MARLENE KULITCH GOBOR, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO GOBOR. Filiação: ALEXANDRE KULITCH e WANDA KULITCH. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 31 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
MISAEL SILVEIRA DE ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE e MARIA DE LURDES ANDRADE. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
NEUZA HEINIG SCHROH, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU HEINIG e LICINIA HEINIG. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
NILTON BORGES DE LIZ, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: DALVO BORGES DE LIZ e NOEMIA ROSA DE LIZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
OFLAVIA DOS PRAZERES LIMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU ROSA DE LIMA. Filiação: MANOEL RIOS DOS PRAZERES e NABORANDYR EUGENIA SCHIMIDT DOS PRAZERES. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL MORRETES, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
OSIRIS SEILER RORIZ SOBRINHO, 76 ano(s). Profissão: ESCRITOR. Filiação: ODIN SEILER RORIZ e HELOISA REGO SEILER RORIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
OSMAIR MAROCHI, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JUCIMARY JAZAR MAROCHI. Filiação: GUSTAVO MAROCHI e ANA MARIA MAROCHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
RITA DE CASSIA ALBERINI, 73 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: ELIAS MONOSSO. Filiação: JOSE ALBERTINI e HELENA VAC ALBERINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ROSINHA MONTEIRO RODRIGUES, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES FILHO. Filiação: ANTENOR MARTINS MONTEIRO e ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ROSINHA RODRIGUES DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: OLIVIO ROCHA DOS SANTOS. Filiação: JOAO RODRIGUES e JANUARIA DA CONCEICAO RIBEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ROZA GEDANKEN KUPFERBERG, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SZULIM KRAJDEN e CILA ABRAMOSKA DE KRAJDEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
SILVIO KRAUSE, 75 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: TANIA MARGARIDA KRAUSE. Filiação: ROLAND KRAUSE e ELSA KRAUSE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
SYLVIO DOFF SOTTA, 102 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CECILIA SANDRINI DOFF SOTTA. Filiação: QUIRINO DOFF SOTTA e CELENE STORI DOFF SOTTA. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
VANILDA SVENDREK, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: FRANCISCO SERGIO SUENDREK. Filiação: PEDRO DZIERVA e VANDA DZIERVA. Sepultamento: PAROQUIAL CATANDUVAS, quinta-feira, 30 de julho de 2026. Data do Falecimento: 29/07/2026.
VILSON JOSE CORREIA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS e CATARINA STARADUBA CORREIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
WANDA FESTA, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE NATAL FESTA e APARECIDA TEIXEIRA FESTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
WILSON AZEVEDO, 84 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELIANE DE LIMA AZEVEDO. Filiação: ARLINDO DE AZEVEDO e ALIA DOS SANTOS AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/07/2026.
ZILDA DOMINGOS DA SILVA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES DA SILVA. Filiação: JOSE DOMINGOS FILHO e JOANA RIBEIRO DOMINGOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/07/2026.