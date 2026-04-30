Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 30/04/2026

ADEL FARAH SALIBA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: NEUSA MARIA FARAH SALIBA. Filiação: ALEXANDRE FARAH e HELENA PACHECO FARAH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
AMELIA FERNANDES BIJEGA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELYSEU BUEGA. Filiação: JOSE FERNANDES MARTOS e ANA MARIA OLANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
DARI ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADAO RODRIGUES DOS SANTOS e ZENIR REIS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
DYRCE DUARTE RUDNIKI, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GILDO RUDNIKI. Filiação: ANTENOR DIAS DUARTE e ROSA ROCHA DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
ERICK BRYAN KUNRATH CARVALHO SANTOS, 21 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OZIRES CARVALHO SANTOS e DEBORA KUNRATH DE MOURA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
FELIX KLEMBA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA FURMAN KLEMBA. Filiação: JOSE KLEMBA e BRONISLAVA KLEMBA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
FLORIANO PINTO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: IRACY DA FONSECA DA SILVA. Filiação: GERMANO PINTO DA SILVA e ROSA CASSEMIRO FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
IDALINA ROSA MASSOLIN DE FRANCA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CIRO DE FRANCA. Filiação: JOAO BATISTA MASSOLIM e MAZILIA LISBOA MASSOLIM. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JAIR FELIX DA COSTA, 80 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ORESTINA LIMA COSTA. Filiação: GEORGINO FELIX DA COSTA e IDALINA FELIX DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JAIRO JAIR BAUM, 48 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: DARCY BAUM e ISABEL BAUM. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JERSE RIBEIRO TOSTES, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUCAS RIBEIRO TOSTES e APARECIDA JUNQUEIRA TOSTES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JOAO CEZAR DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: ADRIANA LOURENCO DA SILVEIRA OLIVEIRA. Filiação: PEDRO DE OLIVEIRA e IZABEL FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 1 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JOAO DARCI DA SILVEIRA, 73 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: ANA MARIA ORTIZ SILVEIRA. Filiação: SALVADOR BATISTA DA SILVEIRA e MARIA WOTROBA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JOAQUINA MARIA DE LIMA SANTOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEUS DOS SANTOS LIMA. Filiação: HONORIO JOSE DE LIMA e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
JORGE MANUEL UZTARIZ VILORIA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JUAN MANUEL UZTARIZ TOVAR e CYNTHIA VILORIA DE UZTARIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
LEONI ESTER WAILLER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO IACKUSCH e DORVALINA SOARES BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
LUCILIA SIQUEIRA PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PEREIRA e MARIA MADALENA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
LUZIA PELISSARO DIAZ, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS PELISSARO e APARECIDA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
MARIA BISLER, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO BISLER. Filiação: JULIO DE OLIVEIRA CAMARGO e MARIA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JEOVA JOSE DE OLIVEIRA e MARISTELA DIOGO DE OLIVEIRA. Sepultamento: DEFINIR, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
MAURO SERGIO SAMPAIO, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAQUIM CARLOS SAMPAIO e SANDRA MARIA SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
NEIDI DE OLIVEIRA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCEU JESUS DE OLIVEIRA e MARIA MIRAY ROCHA OLIVEIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
OSCAR APARECIDO DIAS, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE DIAS BRAVO e MARIA DOMINGAS GREGORIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
OSNI PEDRO DIAS, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ELENA DIAS. Filiação: JOAO PEDRO DIAS e GENI PINTO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
REGINA DE OLIVEIRA CASTRO KROETZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENIO NEY KROETZ. Filiação: OCTAVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e EMMA OBST DE OLIVEIRA CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
ROSANA DE FATIMA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOA FRANCISCO DA SILVA e MARIA DAS DORES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA e GEORGINA CLARA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
SIMONE SIEWERT, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU PIANEZER. Filiação: FRET SIEWERT e IRMGARTH RAUFFMANN SIEWERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
SOLANGE DE FATIMA CORREIA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE GERONCIO CORREIA e JUVINA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/04/2026.
TEREZA ANA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
THEREZA HIROKO YOKAICHIYA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMAZ HISATOSHI YOKAICHIYA. Filiação: TOYOSHIGUE TSUKAMOTO e UTAKO TSUKAMOTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
TIAGO PRAIA LEITE, 45 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: CLETO LUIZ DA COSTA LEITE e SORAYA PRAIA LEITE. Sepultamento: DEFINIR, sexta-feira, 1 de maio de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.
VANDERLEI DAS GRACAS LOPES, 74 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: MAURICIO LOPES. Filiação: BERTONE MARONDES e ANA MARONDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
WILLIAM BUENO, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARCELLA DA CUNHA BUENO. Filiação: LUIS ANTONIO BUENO e SOELI TELES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de abril de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/04/2026.
ZILDA FARIA ANDRADE, 79 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: OSVALDO DE ANDRADE. Filiação: ORLINDO FARIA e ROSA SATO FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Data do Falecimento: 29/04/2026.