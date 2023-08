Ademar da Luz Santos, 46 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Juraci Luiz da Luz Santos e Mercedes da Luz Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Parolin CuritibaPR.

Adermival Pereira de Carvalho, 84 anos. Profissão: militar. Filiação: Antônio Pinheiro de Carvalho e Esterlinda Pereira de Carvalho. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Ana Rodrigues, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leônidas Rodrigues e Zefira Rodrigues. Sepultamento ontem.

Avilson Barreira dos Reis, 75 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Auto Barreira dos Reis e Aparecida Gaspar dos Reis. Sepultamento hoje, Cemitério Ilha Solteira Sp, saindo da Capela Cemitério Ilha Solteira Sp.

Benedita Aparecida Raimundo, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adolfo Sabino Raimundo e Luíza Conti Raimundo. Sepultamento ontem.

Bernardina Ferreira da Maia, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Czelusniak e Francisca Skrze. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela 02 São Marcos.

Brayan Czarnesky, 18 horas. Filiação: Andrey Czarnesky e Fernada Aparecida de Souza. Sepultamento sábado, 5 de agosto de 2023, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande.

Bruno Sydnei Jorge, 36 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Lázaro Mateus Jorge e Maria Sydenei Jorge. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Tornesi, 74 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ildefonso Tornesi e Olivia Albini Tornesi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carlos Augusto Scuissatto, 63 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Luiz Scuissatto e Arlete Ophir Scuissatto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Cláudio Ferreira Alves, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Duarte Rodrigues Ferreira Alves e Laura dos Santos Alves. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix Curitiba Vaticano.

Clea Maria Moreschi Freire, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genesio Moreschi e Elvira Diz Moreschi. Sepultamento ontem.

Darli Furtuoso de Lima, 50 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Furtuoso de Lima e Izabel Moraes de Lima. Sepultamento ontem.

David Patrick, 25 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Miguel Pinheiro e Romilda de Souza Santana. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Delurdes Thoaldo Drula, 76 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Thoaldo e Gema Constantino Thoaldo. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo de Paroquial Santo Antônio- Campo Magro.

Diva Aparecida Moreira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcolino Pinto da Fonseca e Maria José de Jesus. Sepultamento ontem.

Dolores Esposito Siqueira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Esposito Berber e Carlota Sanches. Sepultamento ontem.

Edna Mayumi Endo, 62 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Koki Endo e Tiyoka Endo. Sepultamento ontem.

Elenir Teixeira Dias, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosino Teixeira e Palmira Marcal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Elizete de Fátima Almeida Simão, 60 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Leocádio Alves de Almeida e Leni Silva de Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Guarapuava, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eugenia Lula Szymczak, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisca Lula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Mort Nsra da Paz / Boqueira0.

Genowefa Glowacki, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Stanislaw Osinski e Stefania Osinski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Hideo Matsuda, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Michitaka Matsuda e Fumio Matsuda. Sepultamento ontem.

Hilario Montefuego, 62 anos. Filiação: Raul Alberto Montefuego e Otília Ribeiro Montefuego. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Parolin/ Curitiba.

Ivonete Maria de Souza, 60 anos. Profissão: auxiliar odontologia. Filiação: Lourival José de Souza e Doraci Reeling de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Izan Oliver Marques, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Irohy Marques da Silva e Hilda Santi Marques. Sepultamento ontem.

João Felipe de Santana, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Otaviano Felipe de Santana e Laurinda Rosa de Santana. Sepultamento ontem.

João Lisboa, 83 anos. Profissão: servente. Filiação: Afoso Lisboa e Maria Francisca. Sepultamento ontem.

José Cecilio, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Sesilio e Izaura dos Santos Sizilio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Josefa Miranda Marcal, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Valdevino Miranda e Valfrida Correa de Araújo. Sepultamento ontem.

Lídia Schules Fontes, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Schules e Maria Mikos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luiz Gustavo da Silva, 33 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Madalena Magatao Feltrin, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Magatao e Florinda Aggio Magatao. Sepultamento ontem.

Márcia Aparecida Passos, 64 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Passos e Maria Rita Passos. Sepultamento ontem.

Maria Ester Serenato, 80 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Lourenço Serenato e Maria Manfron Serenato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Helena Rocha, 63 anos. Profissão: manicure. Filiação: Aurélio Paulino Rocha e Francisca Teixeira Rocha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Maria Helena de Lima Reis, 70 anos. Filiação: Manoel de Lima Neto e Isolina Casimiro de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Maria de Lourdes Goulart Assolari, 63 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Cirilo Pereira Goulart e Maria José Goulart. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Mário Jorge Alves de Siqueira, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves de Siqueira e Izabel Alves Siqueira. Sepultamento ontem.

Marise dos Santos Leite, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Vassan dos Santos e Lola Vassan dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela do Cemitério São Gabriel (Colombo).

Mauro José Erico Rossi, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Flávio Vicente Rossi e Geni Rossi. Sepultamento ontem.

Merces da Silva Noernberg, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lauro Caetano da Silva e Sidenay Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Marcílio Dia, saindo da Capela Canoinhas / Santa Catarina.

Nilda Lustosa de Freitas, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Lustosa de Freitas e Balbina Alves de Freitas. Sepultamento ontem.

Noemio Nicolau Rosa, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Nicolau Rosa e Tergina Pires Mencao. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Mortuária do Tatuquara.

Persio de Grandis Gatti, 101 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Luiz de Campos Gatti e Júlia Grandis Gatti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rafael Santana Colaco, 82 anos. Filiação: Alfredo Balbino Colaco e Natividade Santana Colaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Igreja Projeto Resgate / Vila Nossa Senhora da Luz -Cic.

Rosângela Maria Cordeiro Andraski, 58 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Albor Cordeiro e Rosemari Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Santina Rodrigues da Costa, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Batista Rodrigues e Ana Souza Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião dos Santos Silva, 80 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Faustolino Bispo da Silva e Maria Olinda dos Santos. Sepultamento ontem.

Sofia Dircelia Rein Cordeiro, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Henrique Inácio Rein e Maria Oliveira Rein. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tânia Mara Prestes, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Maria Prestes e Zoraide Prestes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Thomas Edson Copati, 30 anos. Profissão: caixa. Filiação: Valdir Copati e Fátima Aparecida Tickerp. Sepultamento ontem.

Valdevino Londiquisti, 84 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Oscar Londiquisti e Izabel Pinto Londiquisti. Sepultamento ontem.

Vicentina Xavier dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel Justino Xavier e Francisca Maria Xavier. Sepultamento ontem.

Virgínia Mendes dos Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Dias dos Santos e Maria de Lourdes Mendes Santos. Sepultamento ontem.

