Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 29/10/2026

AMILTON MACHADO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DENISE APARECIDA CARNEIRO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO SOUZA E SILVA e OTILIA TELES MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ANASTACIA SKRABA CANTELLE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO CANTELE. Filiação: ESTANISLAU SKRABA e JOANA SKRABA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ANILTON JOAQUIM HENRIQUE, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA LUIZA HENRIQUE. Filiação: JOAQUIM JOSE HENRIQUE e VERGINIA FRNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ANTONIA FELIS, 93 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: LAZARO FELIS e MARGARIDA EGIDIA FELIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
AUGUSTA BORDANI MICHELINI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BORDANI e ELVIRA BONVICINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
AURORA ALVES CALIXTO, 78 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: PEDRO ALVES CALIXTO e UMBELINA ALVES CALIXTO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
AYSHA MARIA NUNES ALVES, 2 mes(es). Filiação: GUSTAVO ALESSANDRO ALVES BENEDITO FRAGA e SHAYANE MARIA NUNES CUSTODIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
DELACI DO ROCIO PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZALTINO SIQUEIRA e MARIA CORREA SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
DEMETRIA MUNIZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE ASSIS MUNIZ. Filiação: JOAQUIM LOPES e BELMIRA DOS SANTOS LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
DORACY SANTOS LIMA WEISS, 69 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS LIMA e VITALINA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
EDGAR STEIN, 78 ano(s). Profissão: ASSISTENTE TÉCNICO. Cônjuge: IVONE JOSVIAK STEIN. Filiação: JOAO SILVESTRE STEIN e IDA BUSSE STEIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
FRANCISCA NEIDE DE BRITO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RENATO BATISTA DA SILVA. Filiação: RAIMUNDO NECO DE BRITO e MARIA RODRIGUES COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
ILZE MARIA GROSSL, 63 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IVO BISCAIA DA CRUZ FIKHO. Filiação: FLORISVALDES GROSSL e IRMA ISABELLA GROSSL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
IRENE OLEMZAK PADILHA, 83 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: OLIRIO PADILHA. Filiação: JOAO OLEMZAK e ANA HILKO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 09:15h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JACOB VILLAFRANCA NIETO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDRICK JOSUE VILLAFRANCA CASTRO e DAYANA MELIZA RAMIREZ NIETO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JAMIM DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO AFRA DE OLIVEIRA e JACI GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JAMIRO ROCHA DA FONSECA, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO e TERVINA ROCHA DA FONSECA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JORGE LEIAS, 70 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: RUTH RIBEIRO LEIAS. Filiação: MARCOLINO ELIAS e MARIA DE JESUS ELIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JORGE ZAIKO, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: FELIX JAIKO e JULIA JAIKO FESTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
JURANDIR CUSTODIO VELOSO, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ARLETE ZANONI VELOZO. Filiação: IZAIAS CUSTODIO VELOSO e JANDIRA MARQUES VELOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
LAURO MARCONDES DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CASSEMIRO MARCONDES DE OLIVEIRA e ANITA MARCONDES DE SOUZA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
LIVI SONDA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OLGA BARBARA SANCHES SONDA. Filiação: FRANQUITINO SINDA e RAQUEL SONDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 29/10/2026.
LUCIANO CLAUDINO DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENTO CALUDINO DA SILVA e NELY DA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
LUCIANO REIS, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ZENILTO REIS e MARIA DE JESUS LOURENCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MARCIO JOSE RODRIGUES DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIO RODRIGUES DASILVA e SINHORINHA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MARIA INES KNOP, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: BERNARDO KNOP e ETELVINA KNOP. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MARIA IONE GRACINO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PAULINO GRACINO e VERGINIA ZAGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MARIELIS DA CRUZ MENDES, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIS CARLOS MENDES e ROSALIA CEZARINO DA CRUZ. Sepultamento: SÃO MANOEL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MARIO CECON, 89 ano(s). Filiação: ANTONIO FRASON e REGINA CECON. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MIGUEL BATISTA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRENE VIANA DA SILVA BATISTA. Filiação: JOAO BATISTA SOBRINHO e ARACI BATISTA. Sepultamento: JABOTI/PR, sexta-feira, 30 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
MIRIAN DA SILVEIRA COVALESKI, 63 ano(s). Cônjuge: LUIZ ALBERTO COVALESKI. Filiação: JOSE BERNARDINO DA SILVEIRA e MARIA LOPES DA SILVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
NELSON BARRETO, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: HILDEBRANDO BARRET e THEREZA BARRETO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
NELSON LACERDA, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: VERGILIO LACERDA e BELISARIA LACERDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 29 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 28/10/2026.
NICEZIA PEREIRA DE MEDEIROS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURENCO MEDEIROS. Filiação: JOAO RODRIGUES PEREIRA e LEONTINA SOARES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
OLDETE SANTOS DOS ANJOS, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JESUALDO CRUZ DOS ANJOS e ELILIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
OSMAR VIEIRA FERNANDES, 65 ano(s). Filiação: EDMILSON VIEIRA FERNANDES e DARCI CAMPOS FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
PEDRO DE SOUZA PANTALEAO, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO DE SOUZA PANTALEAO e MARIA SOARES DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
RENY IANCHESKI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO IANCHESKI e AMELIA IANCHESKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
RODOLFO HINZ JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Filiação: RODOLFO HINZ e MARILDA PETERMANN HINZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ROSA DO CARMO PINHEIRO, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ROSELY CURY SIMOES, 86 ano(s). Cônjuge: DORVAL MACEDO SIMOES. Filiação: TUFY MASS CURY e AURORA SILVIA CURY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ROZELI DE FATIMA RECKZIEGEL, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DENIS PARCIANELLO e VILMA LUIZA PARCIANELLO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
TERESA DE JESUS RODRIGUES DE PAULA ESPINDOLA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSWALDO JOAO ESPINDOLA. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DE PAULA e MARIA OLIMPIA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
TEREZINHA REICHARDT ALVES, 92 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ADOLFO REICHARDT e HILDA REICHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/10/2026.
ZENIR MAINARDES DE MIRANDA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO BATISTA DESPLANCHES. Filiação: HERCULANO MAINARDES e ANGELINA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 29 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/10/2026.