Falecimentos em Curitiba! Obituário desta quinta-feira (28)

ADELIO MARQUES BONFIM, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO MARQUES BONFIM e MARIA LEANDRO BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 09:00h.

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS e MARIA JANDIRA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ALAOR DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA. Filiação: JACIR RIBEIRO e OLAVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 16:30h.

ALFREDO ANDRADE DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA ISABEL DA SILVA. Filiação: OLINTO ROQUE e ALTINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 11:00h.

ANA DESIREE SALGADO DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ DE SOUZA. Filiação: JOAO ACACIO SALGADO e ROSA DE SOUZA PINTO SALGADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ANALIA DE CRISTO BOMFIM, 76 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ILTON ALADIR DE BOMFIM. Filiação: JOAO TEIXEIRA DE CRISTO e JOANA RIBEIRO DE CRISTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ARLINDO INOCENCIO SIQUEIRA, 63 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO INOCENCIO e MARIA LUIZA INOCENCIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

AUGUSTO COSTA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: JOAO JOSE DA COSTA e MARIA COSTA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 12:00h.

DIRCE MERLO BEAL, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DEMETRIO BEAL. Filiação: CARLOS THIMOTEO MERLO e MARTINA JOSEFINA PALAURO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ELVIRA JORGE DE CASTRO SOUZA, 76 ano(s). Cônjuge: AMILCAR DE CASTRO SOUZA. Filiação: SAMUEL JORGE e ELZIRA DOMINGUES JORGE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

EUNICE WILLY DIAS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO GUIRAUD. Filiação: JOSE OLINTHO DOS SANTOS e ALAYDE MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:30h.

FRANCISCA PEDROSO BATISTA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO BATISTA. Filiação: GALDINO PEDROSO e MARIA PAVAO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

GLICEU KUHN, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MAIA LUCIA DE PAULA KUHN. Filiação: HENRIQUE KUHN e LITUINA BACH KUHN. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

HEINI SCHRODER, 81 ano(s). Filiação: GERHARD SCHRODER e FRANCISCA SCHRODER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 11:00h.

HELENA ABE, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORIHISA ABE. Filiação: SHINICHI KUROSAKI e TERU KUROSAKI. Sepultamento: CEMITERIO DE PALMAS PR, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 17:00h.

LEANDRO BATISTA TOLEDO, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e ROSANA BATISTA TOLEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

LEOCADIA DE CARVALHO, 56 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EURIDES HONORATO DE CARVALHO e ANGELA APARECIDA AVANSO DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 09:00h.

LEODEGAR MIRANDA RIBEIRO, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MNAOEL RIBEIRO DE CAMPOS e GRACIOLINA MENDES MIRANDA. Sepultamento: MUNCIPAL DE PALMEIRINHA, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

LUIZ FERREIRA GALVAO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: FRANCISCO FERREIRA GALVAO e ISABEL MONTEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 14:00h.

MARCELINO RUTCHINSKY, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MIGUEL RUTCHINSKY e ROSALIA RUTCHINSKY. Sepultamento: RIBEIRAO VERMELHO, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

MARIA EVA DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO MARIA DE SOUZA. Filiação: e LUZITA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 16:00h.

MARIA HELENA DA SILVA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDES CRUZ. Filiação: JOAO BATISTA DA SILVA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 15:00h.

MATEUS DA SILVA LIMA, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSANGELA DOS SANTOS LIMA. Filiação: JUVENCIO RODRIGUES DE LIMA e OLANDA DA SILVA LIMA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

NARCIZA LANDAL JACOMASSI, 98 ano(s). Filiação: DURVAL LANDAL e ROSA RIGONI LANDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 11:30h.

NILSON GARCIA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MILITAO GARCIA DE ANDRADE e TERESINHA LUISA DE ANDRADE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 15:00h.

OSTAP FRANKIV, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIRLEI ELIZARIO LOVATO FRANKIV. Filiação: NICOLAU FRANKIV FILHO e ALICE IAREMA FRANKIV. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 11:00h.

OYEKUNLE OYETUNDE OLAOKE, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSEPH OYEDELE OLAOKE e ABOSEDE ABIGEL OLAOKE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 16:30h.

SALVADOR CALAMUCCI NETO, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SINHORINO CALAMUCCI e LUIZA RAOTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023.

SEVERA SEVERO BAPTISTA DORABIALLO, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO DORABIALLO. Filiação: JOAQUIM SEVERO BAPTISTA FILHO e AMELIA PEREIRA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SILOE MARIA FONTONA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RENATO HUGO SIMAS MILLEO e ISAURA DA SILVA FONTANA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 15:00h.

SILVIA TABORDA RIBAS, 72 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: PEDRO FAUSTO TABORDA RIBAS e ROSA PROTOBA TABORDA RIBAS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

SUELI TEREZINHA SOARES, 60 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO DE SOUZA SOARES e LEONILDA SOARES GRITTON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 14:00h.

THEREZINHA DA COSTA CARON, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMELIO JOSE CARON. Filiação: GENESIO COSTA e UMBELINA DE CASTRO COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 20:00h.

THEREZINHA MARIA BARBOSA DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARICIO VICENTE DE SOUZA. Filiação: MANOEL DA CUNHA BARBOSA e FLORENTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

VALENTINO GIROL, 94 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ELISABETE KITTEL GIROL. Filiação: BELMIRO GIROL e ANGELINA NICOLIELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 16:00h.

