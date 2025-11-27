Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (27/11)
ACIR DOS SANTOS NUNES, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ADRIANA GOMES NUNES. Filiação: MARIA CARMELITA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ANA FIORELLA RODRIGUES DE CARVALHO, 5 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GLAISON LIMA RODRIGUES e JESSICA PAULA REZENDE DE CARVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ANA MARIA HERRERA, 71 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: THADEU ZUTAMINISKI e LUCY PETUYA ZUTAMINISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 57 ano(s). Filiação: JUVELINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
CELIA FERNANDES, 35 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO GABRIEL LOURENCO. Filiação: LAURO FERNANDES e VENINA VEIGA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
CIBELLY SILVA DE AMORIM CORREA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: OLADIR DE AMORIM e MARLENE FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ELIANE FERREIRA DE JESUS, 43 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE FERREIRA DE JESUS e MARIA VALDECIR DA SILVA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
ELISANDRO LIMA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: JORGE TADEU FELICIO DA SILVA e LENIRA LIMA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
EXPEDITO FERREIRA CEZAR, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Cônjuge: BERNADETE ROSENDO FERREIRA. Filiação: ODILON FERREIRA CEZAR e AURORA LAURINDO GAMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
FRANCISCA DA ROSA LONDIQUISTI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEVINO LONDIQUISTI. Filiação: SILVESTRE RODRIGUES DA ROSA e PASQUA VERONEZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
FRANCISCO DE SIQUEIRA PADILHA, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OTILIA BUBNIAK PADILHA. Filiação: PEDRO RODRIGUES PADILHA e ARCILIA DE SIQUEIRA PADILHA. Sepultamento: CEMITERIO AGUA AMARELA DE CIMA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
HELENA STRAPASSON ZANELLA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLARI LUIZ ZANELLA. Filiação: ANTONIO STRAPASSON ZANELLA e CAROLINA FIALA STRAPASSON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
HERMINIO AMARAL SCHROEDER, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: VERA LUCIA JAQUES SCHROEDER. Filiação: JOAO PEDRO SCHROEDER e MARIA DA CONCEICAO SCHROEDER. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
JACI CORDEIRO ROCHA, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA DOS SANTOS ROCHA. Filiação: HILARIO ANTUNES ROCHA e ALCIDIA CHAVES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
JOEL MEDEIROS DE LIMA, 68 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Cônjuge: LUCIA KLOCK DE LIMA. Filiação: OSCAR LIMA e ANA MEDEIROS LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
LINDAMIR RIBEIRO PINTO DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ORLANDO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO PINTO e MARIA DIAS PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
LORI PENNO SARAIVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO GUILHERME PENNO e FRIDA GUNHILD PENNO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MACIRA DE OLIVEIRA SILVA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEONIDAS PEREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL DE OLIVEIRA e CIRA SIMOES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARIA BENEDITA DE ABREU DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA. Filiação: GENO DE ABREU e APARECIDA DIAS DE ABREL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARIA GONCALVES FARIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZALTINO CRISTO FARIA e CLARINDA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
NELSON GONCALVES DE OLIVEIRA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADELINO GONCALVES DE OLIVEIRA e OTELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 23:00h. Data do Falecimento: 26/11/2025.
PEDRO MAURICIO DA LUZ STELMACHUK, 83 ano(s). Filiação: PEDRO STELMACHUK e ASTREA DA LUZ STELMACHUK. Sepultamento: CEMITÉRIO DE UNIÃO DA VITORIA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 26/11/2025.
RITA MACEDA FIGUEIREDO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ALVES MACEDO. Filiação: JOAO MACEDO GONCALVES e ANA MOREIRA RAMALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
