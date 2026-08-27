Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 27/08/2026

ALEXSSANDRA GONCALVES ROSA TATIM, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MORISON MARINONIO SAMPAIO TATIM. Filiação: JOSE AROLDO ROSA e NEUZI GONCALVES ROSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
ANTONIO CELIS BRAGA, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JACIRA RAMOS BRAGA. Filiação: JOSE BRAGA FILHO e TEREZINHA INACIO BRAGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
APARECIDO LEITE DE CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: GUIOMAR MARIA DO CARMO DE CAMPOS. Filiação: FRANCISCO LEITE DE CAMPOS e MARCOLINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
APARECIDO VICENTE GONCALVES, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOAO GONCALVES e IRMA MILANI GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
AUGUSTINHO ADELMIR CAUSTH, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VIVIANE DE FATIMA DA ROSA. Filiação: VALDOMIRO CAUSTH e LAURA CAUSTH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
BYANCA SANTOS COSTA, 34 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ROSANA DE FATIMA SANTOS COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
CELIA REGINA FERREIRA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: DOUGLAS FERREIRA FILHO. Filiação: OSVALDO TAURINO MOREIRA e EUGENIA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
CICERO MELO DE ALBUQUERQUE, 53 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SANDRA MARA DE CASTRO DE ALBUQUERQUE. Filiação: ENOQUE XAVIER DE ALBUQUERQUE e MARIA DE LOURDES MELO DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
CLEMIR MARTINS VIEIRA, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NEUSA MARTINS VIEIRA. Filiação: JOAO JUSTINO VIEIRA e ALICE MARTINS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
DALAIDE BARCIK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO BARCIK. Filiação: LEONCIO VIEIRA e BEATRIZ VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 26/08/2026.
DAVI ANTONIO SANT ANNA, 60 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSANA DO ROCIO MARTINS SANT ANNA. Filiação: ANTONIO NEVES SANT ANNA e LUCIA DE ASSIS SANT ANNA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
DAVID VITOR REIS DOS SANTOS, 21 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: NILSON CEZAR REIS DOS SANTOS e DENIZE CAVALHEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
DOLI DOMINGUES DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: AMARILDO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO DE ASSIS e ADELMA PIRES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 26/08/2026.
EDITE TEIXEIRA DE LIMA SCHREINER, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ADOLFO SCHREINER. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e CIDALIA TEIXEIRA DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMÍLIA / PIRAQUARA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
ENI MARIA GALIOTTO NUNES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME MATIAS NUNES. Filiação: ROMANO ANTONIO GALIOTTO e LIDIA LUIZA BIGARELLA GALIOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
HELENA BARBOSA MOREIRA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CARLOS EDUARDO MOREIRA e IVANELI BARBOSA. Sepultamento: CAMPESTRE DOS PAULO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
HERMINIA LUCIA JOLY, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SANTIAGO JOLY e CAROLINA BRENER JOLY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
HILDA HOST CAZAROTI, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO NETO CAZAROTI. Filiação: ALFREDO HOST e OLIVINA HOST. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
IRENE DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ALEXANDRE DA SILVA. Filiação: PAULO TERNAUSKI e ROZA TERNAUSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
JACIRA PAULIN MION, 79 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: PEDRO MION. Filiação: VICENTE PAULIN e HELENA MANOSSO PAULIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
JOAO SAWCZUK, 92 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: EDITH SAWCZUK. Filiação: WENCESLAU SAWCZUK e CECILIA SAWCZUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
JOAO SIMPLICIO FURTADO, 90 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAQUIM SIMPLICIO FURTADO e MARIA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
JOSE RIVALDO VELOSO, 81 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: MARIA DORACI CUSTODIO VELOSO. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e OLIMPIA FRANCISCA VELOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
LAUDECI RIBEIRO DE AMARAL, 48 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: GRAZIELLE BENEVIDES DA COSTA. Filiação: MANOEL PEREIRA DE AMARAL e PATROCINA RIBEIRO DE AMARAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 26/08/2026.
LEIDA COUTINHO PRESTES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SADY PRESTES. Filiação: ANTONIO JOSE COUTINHO e CONSTANTINA GABARDO COUTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
LENI DE FATIMA ALVES DRE AVANCO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO JOSE AVANCO. Filiação: MANOEL ALVES DRE e NARDINA ALVES DRE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
LOSMIR JOAO SPULDARO, 66 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TANIA MARA BILOUWS SPULDARO. Filiação: IVO SPULDARO e LADIRES JOSEFINA SPULDARO. Sepultamento: CEM PQ EUCALIPTOS GUARAPUAVA PR, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
LUCILA CHIAVINI BALBINOTTI, 68 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: NELSON BALBINOTTI. Filiação: OLIVO CHIAVINI e ZOLAIDE ANTONIA PELLEGRINI CHIAVINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MARCOS LUDVIG, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: INOEMIO LUDVIG e ANTONIA GARCIA LUDVIG. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO GILDO DE LIMA. Filiação: APRIGIO ALVES DA SILVA e EDME OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MARIA CASTORINA CARNEIRO, 71 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SILVIO CARNEIRO. Filiação: JOAO MARIA PEREIRA e MARIA JULIA VIANA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MARIA DE JESUS DE ORTIZ PRESTES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCILHO DIAS PRESTES. Filiação: JOSE OZOARES ORTIZ e IZAURA DOMINGUES DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
MIRIAN DO ROCIO MARAFIGO BORN, 69 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: DIRCEU COCH. Filiação: GUSTAVO BORN e TEREZINHA DE JESUS MARAFIGO BORN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
NEUZA PAULO, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: PAULINO PAULO e FILOMENA CANDIDA PAULO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
NOEMIA VITOR DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GELSON FERREIRA DE SOUZA. Filiação: EZIDIO VITOR e FRANCISCA JERONIMA VITOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 17:15h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
PORCIDIO D OTAVIANO DE CASTRO VILANI, 79 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: VERENA PIERRE CASTRO VILANI. Filiação: OTAVIO VILANI e LUCY DE CASTRO VILANI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 26 de agosto de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
RENATO RIBEIRO DA PAIXAO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO RIBEIRO DA PAIXAO e JESUS ANDRADE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.
ROBERTO CARLOS DELFINO, 58 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: OTACILIO DELFINO e HELENA DELFINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
RUBENS FERNANDES MOREIRA, 91 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: EDITH SILVEIRA MOREIRA. Filiação: PEDRO ALVES MOREIRA e ANNA FERNANDES MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 26/08/2026.
VERA LUCIA NASCIMENTO MARCON, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ RENATO MARCON. Filiação: ATILIO NASCIMENTO e IRACEMA NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/08/2026.