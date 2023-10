Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (26)

Addelir Marcondes Ilkiw, 77 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aristides Leandro Ferreira e Iracema Marcondes Ferreira. Sepultamento ontem.

Adriane Quedas Matias Korb, 44 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: Loir Quedas Matias e Zenilda Teixeira Matias. Sepultamento ontem.

Alipio Fredolino Kaefer, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arthur Kaefer e Irma Petronilla Kaefer. Sepultamento ontem.

Altair Schuluchaliski, 41 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Casemiro Schuluchaliski e Marlene Mara Schuluchaliski. Sepultamento ontem.

André Fernandes Correia, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Israel Fernandes Correia e Almerinda Clara Gonçalves Correia. Sepultamento ontem.

Anesio José Bueno, 50 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Anesio Bueno e Margarida Molina. Sepultamento ontem.

Aníbal Malho, 52 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Álvaro Malho e Maria Valverde Volse Malho. Sepultamento ontem.

Antônio Castanho, 69 anos. Filiação: Jonas Castanho e Casturina Joana Castanho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio de Castro, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leonel Lourenço Soares e Jandira de Castro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ari Bertolla, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Bertolla Sobrinho e Delina Bertolla. Sepultamento hoje, Cemitério de CantagaloPR, saindo da Capela de CantagaloPR.

Balduina Alves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lino Cardoso Bueno e Maria Eleoterio Bueno. Sepultamento ontem.

Célia dos Santos, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermelindo dos Santos e Maria Assoni dos Santos. Sepultamento ontem.

Celso Rocio Sellmer, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Hugo Sellmer e Maria dos Anjos Cordeiro Sellmer. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Claucir Goulart de Oliveira, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Goulart de Oliveira e Jamir de Paula Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Edelson Souto dos Santos, 71 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Daonio Ferreira dos Santos e Efigênia Souto Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Rei da Glória- Cajuru.

Gabriel Slompo, 81 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Slompo e Itália Seguro Slompo. Sepultamento ontem.

Gertrudes Zielinski Kozow, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zielinski Filho e Maria Zielinski. Sepultamento ontem.

Gilberto Granella, 47 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Guilherme Granella e Margarida Peffan. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Girso de Medeiros, 83 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antenor Francisco de Medeiros e Euridece Xavier de Medeiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ian Lucca da Silva, 5 mes(es). Filiação: Diego Rodrigo da Silva e Hellen Priscila Silva de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Toledo.

Ivone Saquetto, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Vitório Saquetto e Laudemira Saquetto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Jardim Paranaense CuritibaPR.

Jacira Matos Soares Dias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Matos Soares. Sepultamento ontem.

João Guinaldo Breda, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Breda e Leonor Straioto Breda. Sepultamento ontem.

Jociane Maria Mayer de Lima, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joacir de Lima e Vera Lúcia de Fátima Mayer de Lima. Sepultamento ontem.

Joel Rinaldi, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Oswaldo Rinaldi e Galantina Rinaldi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

José Barbosa Neto, 84 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Luiz Barbosa e Iria Augusta de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

José Carlos Camargo Oliveira, 71 anos. Filiação: Gabriel de Oliveira e Jacy Camargo Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Valdeci Martins Pinheiro, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Martins Pinheiro e Maria Rodrigues de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jovalcir Fiori, 54 anos. Profissão: gerente produção. Filiação: Luiz Fiori e Nair Francisca Fiori. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Esmeralda.

Júlia dos Santos Neves, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides dos Santos e Idalina dos Santos. Sepultamento ontem.

Lucas Rapp de Souza, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vânia Rapp de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Manoel Dirceu de Conto, 84 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Fioravante de Conto Neto e Maria Cruz de Conto. Sepultamento ontem.

Márcia Regina do Amaral, 36 anos. Filiação: Ercelino do Amaral e Maria Lúcia de Paula. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Maria Aparecida dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Fermino dos Santos e Maria Cecília de Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Luíza da Silva, 77 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ulises Ferreira de Oliveira e Joaquina Batista de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Nunes da Silva Rodrigues, 76 anos. Filiação: Francisca Soares da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igrja Evangélica.

Maria Sueli Gonsalves, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Osni Barros e Onesia de Sousa Barros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria de Lourdes Zanardini Ferreira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Marcondes Zanardini e Maria de Paula Zanardini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula-Curitiba(PR).

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (26)

Maria do Carmos da Silva Generozo, 79 anos. Filiação: Bernardino Cândida da Silva e Maria Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela no Sitio Cercado/ Curitiba.

Mieco Sassaki, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Megumi Asada e Mitsu Asada. Sepultamento ontem.

Nelson Avila dos Santos, 71 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Sirio Avila dos Santos e Lucinda Dias de Mello. Sepultamento ontem.

Nilton Sehn, 65 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Maximiliano Sehn e Mercedes Sehn. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Oswaldo Mendes Macan, 46 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Orlando Macan e Ney Mendes Macan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de São José do Boa Vista.

Otacília Dias de Lima, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariana Dias dos Santos. Sepultamento ontem.

Priscila Vanderlea da Veiga Franca Silva, 39 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Odileia da Veiga Franca. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rosalina de Oliveira Souza, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Inácio de Oliveira e Maria da Conceição de Oliveira. Sepultamento ontem.

Sebastião Rodrigues Fernandes, 74 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Rodrigues Fernandes e Maria Telvina de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sérgio Silva, 71 anos. Filiação: Joaquim Francisco Silva e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento ontem.

Sira da Silva, 96 anos. Filiação: Guido Cerri e Sophia Cerri. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Sônia Maria Breves Palma, 79 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Augusto Breves e Benedita de Almeida Breves. Sepultamento ontem.

Terezinha Hermes Valiati, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Carlos Hermes e Leopoldina de Souza Hermes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo de Memorial Luto Curitba- Sla Jacaranda.

Vanete Alves Santos, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Alves dos Santos e Gertrudes Moreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Vanilza Cristina de Lima, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Teles de Lima e Geni Moreira de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Willian Mendes da Silva, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Airton Reis da Silva e Neusa Mendes. Sepultamento ontem.

Wilson Korquievicz, 73 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Boleslau Korquievicz e Natália Korquievicz. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (26)

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….