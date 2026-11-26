Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 26/11/2026
ADIMILDI BABINSKI BIAZOLI, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LAURY LUIZ BIAZOLI. Filiação: JOAO BABINSKI e NADIR BABINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ALZIRIA GUALDESSI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE GUALDESSI. Filiação: JOAO BRAZ FERNANDES e FELICIA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANA MARIA DE BARROS PICADO, 82 ano(s). Filiação: JOAO DE ARAUJO PICADO e MARIA JOSE BARROS PICADO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANDREA AMARAL DE PONTES DELFINO, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERSON DELFINO. Filiação: LEONILDES MACARIO DE PONTES e MARIA DA CONCEICAO AMARAL DE PONTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANTONIO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: IRONDINA MOREIRA. Filiação: JUVENAL DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANTONIO JACIL SIQUEIRA, 57 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: OLGA LEMES VEIGA ROCHA. Filiação: IZALTINO SIQUEIRA e MARIA CORREA SIQUEIRA. Sepultamento: TABATINGA TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ANTONIO LEONIDAS BOM, 86 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JORGETA BOM. Filiação: LUIZ BOM e ANGELINA IZABEL BOM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
BENO JACO WAGNER, 57 ano(s). Filiação: BENNO WAGNER e TERUYO WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
CLAUDIO LIZIAS GOULART, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CECILIA CORREA DE MORAES. Filiação: JADIR CANDIDO GOULART e MARIA DE LOURDES DA S GOULART. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
DENISE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 72 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: DARCY MATHEUS DO NASCIMENTO e DAYR OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
DJALMA DE OLIVEIRA MARCONDES, 77 ano(s). Filiação: SEBASTIAO FERREIRA e MARIA FERREIRA MARCONDES. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DA VÁRZEA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
EDINA APARECIDA DO CARMO AMATO, 58 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: BASILIO WOLANIUK. Filiação: CARMO AMATO e JULIA MORATO DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ELICEA KUCHLA JAWORSKI, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: DEMETRIO KUCHLA e EUGENIA ALVES KUCHLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ENZO GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NAO CONSTA e RAYSSA VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ERNANI PACHECO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA CARMEN PACHECO. Filiação: ARTHUR DA SILVA PACHECO e MARIA ESTHER BORDIGNON PACHECO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
FABIO ONAGA, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: KIKUKO ONAGA e SEIZO ONAGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
FAUSTA MARIA DE JESUS, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
FERNANDA AUGUSTIN RAMOS JACON, 36 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ROBERTO CARLOS RAMOS e LUCIANE AUGUSTIN RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
GABRIELLA DE NADAI, 80 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: PASQUALINO DE NADAI e IRIDE FABBRI DE NADAI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
IZABEL BARBOSA DUENAS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO AUGUSO DA COSTA. Filiação: ABILIO LEANDRO BARBOSA e MARIA FRACHETTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JOANA DARC RIBEIRO SANTOS, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGERIO TADEU PEREIRA. Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e DOLORES RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JOHNNY PELLISSARI, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EDMIR PELLISSARI. Filiação: DAVID ROBERTO PELLISSARI e MARIA DALENCOURT PELLISSARI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JOSE LUCAS SILVEIRA DE OLIVEIRA, 33 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e CRISTINA SILVEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JUCIANE APARECIDA RAMOS GOMES BORGES, 49 ano(s). Filiação: JOSE VALDAIR CARNEIRO BORGES e AMELIA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JUCILEYV DE FATIMA GRECCA, 61 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: ROMUALDO MENDES GRECCA e MARIA DE LOURDES TEIXEIRA GRECCA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
JURACY DICKEL, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NEUSA ESTEVAO. Filiação: SELFERINO DICKEL e BRANDINA MARIA DICKEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
KAUHE CARVALHO SANTANA, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CAROLINE MARTINS DA ROSA. Filiação: IDELZUITO ESTRELA DE SANTANA e NILDIMAR CARVALHO DE MORAIS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
LUIZ CARLOS SERAFIM, 92 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: MARIA RENILDA SICHERI SERAFIM. Filiação: JOAO SERAFIM e AMELIA BONESSO. Sepultamento: SAO PEDRO, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
LYNIRA MULLER, 101 ano(s). Filiação: OSCAR FREDERICO MULLER e CELINA GUIMARAES MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARCELO CHUCHAJA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: WALFRIDO DA SILVA e CLAUDETE APARECIDA DO ROCIO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARIA ECLAIR DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BENEDITO BURBELA DE OLIVEIRA. Filiação: MARIA MADALENA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARIA IRACI DE MAIA PRESTES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA PRESTES. Filiação: SEBASTIAO CALIXTA DA MAIA e MARECELINA QUIRINO DA MAIA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARIA IZILDINHA DA ROSA CORREA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DARILHO CORREA. Filiação: PEDRO CANDIDO DA ROSA e APARECIDA DE LIMA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/11/2026.
MARIA TERESA SOBRINHO, 69 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: THEODORO SOBRINHO e NAIR CARVALHO SOBRINHO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARIA ZEMIRA SQUIOQUET, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SAUL GENTIL FRANCA e DALCEMA DA SILVEIRA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARILU APARECIDA CASTANHA, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANA CASTANHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
MARIQUINHA BINDANDI IEMBO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BINDANDI e JENOEFA MARCUSSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 25/11/2026.
NELSON JOSE RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE ANTONIO RIBEIRO e AUGUSTA ROSA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
NELY RODRIGUES BENTO, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: DAVY RODRIGUES DINIZ e JULIETA MARIA CAROLINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
NEUSA APARECIDA DE MELLO, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JESUS SILVEIRA DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ODAIR DE LUCA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SETEMBRINO MOTTO DE LUCA e MATILDE MIOTTO DE LUCA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ODALINA RIBEIRO DE CASTRO, 95 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: HEBRAHYN PEREIRA DE CASTRO e ERCILIA RIBEIRO DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
OSVALDO DALAZOANA, 79 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: DOMINGOS DALAZONA e ROSA DALAZOANA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
PAULO CANDIDO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO CANDIDO e CECILIA ALVES CANDIDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
RENATO SIRENA, 78 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Cônjuge: TERESINHA OLIVA SIRENA. Filiação: ANTONIO SIRENA FILHO e ANGELA FADANELLI SIRENA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
SIDINEI JOSE DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE JOAO DA SILVA e JUDITH CUSTODIO DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
SUELI TERADA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO JUNECK e ALACYR BORGES JUNECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
VILMAR MORAES, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA MARIA ALEIXO MORAES. Filiação: ELIAS ANTONIO MORAES e ANTONIETA BECEGATTO MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
WESLLEY FELICIANO DA SILVA, 36 ano(s). Filiação: GERSON PEREIRA DA SILVA e SANDRA CRISTINA FELICIANO. Sepultamento: UMUARAMA, sexta-feira, 27 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
YOLANDA MARIA DE MARCO SANSANA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE MARCO SOBRINHO e MARIA ELISA DE SOUZA DE MARCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/11/2026.
ZELI DA COSTA TURRA, 80 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: OSMIRES JOAO CARLOS TURRA. Filiação: ORESTES FURTADO DA COSTA e MARIA BENEDITA MARTINS DA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 26 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/11/2026.