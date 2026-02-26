Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (26/02)
ANA MARIA MATEUS DA SILVA REGO ARANHA, 69 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: ARNOLD REGO ARANHA. Filiação: DOMINGOS AUGUSTO DA SILVA e DEOLINDA MATEUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ARINEU FIRMINO DOS SANTOS, 60 ano(s). Cônjuge: MARLENE DA SILVA MASSONI DOS SANTOS. Filiação: JOAO FIRMINO DOS SANTOS e NATALIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
BENICIO TAKAKUA DOS SANTOS, 1 hora(s). Filiação: ADRIANO TAKAKUA ALICE e GREYCE TAMIRES DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
BORIS BOVE BARDDAL, 90 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: VILMA DADAMOS BARDDAL. Filiação: EDGAR ALBERTO BADDAL e ELISABETTA BOVE BARDDAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CLAUDOMIRO HILARIO GONCALVES, 63 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANTONIO HILARIO GONCALVES e ALCINA IDALINA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CORNELIO LIMA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SALETE PEREIRA DOS SANTOS LIMA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS LIMA e TEREZA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CRISTIAN FANNY KRAEMER NUNES, 47 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: SERGIO GOMES NUNES e TANIA LUCIA KRAEMER NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
DEJALMA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: CATARINA DA CUNHA SANTOS. Filiação: JOAO PEDRO DE JESUS e ELISA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
DENISE CRISTINA MILLEK, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MILLEK e EVA MARIA MILLEK. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
DIVINA MARTINS, 78 ano(s). Filiação: JOSE VICENTE MARTINS e LUDOVINA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
EDSON EDUARDO CANIL, 46 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: PAULO CANIL e HELENA DAS GRACAS MARTINELLI CANIL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ELENIR ARCEGO, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARMINDO ARCEGO e DOSOLINA ARCEGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 25/02/2026.
FLAVIO LOPES PEREIRA FILHO, 92 ano(s). Filiação: FLAVIO LOPES PEREIRA e OLINDA RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ISAURA RIBEIRO PEIXOTO, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ CLAUDIO COSTA PEIXOTO. Filiação: RENATO ROMERO RIBEIRO e ANA VIEIRA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
JOSE DO ROCIO BARRETO, 69 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ADGAR ALVES BARRETO e JUVENTINA MARGARIDA BARRETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
KIKUKO KITAMURA, 100 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: YOSHIHO MORITA e MASUMI MORITA. Sepultamento: CAPAO BONITO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
LUA MURITIBA SABOTA TOMINAGA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: VICTOR MURITIBA PEREIRA DE LIMA e NATALIE MURITIBA SABOTA TOMINAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MARIA HELENA DOMINGOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON ROSA DOMINGOS. Filiação: ANTONIO CARMO e BENEDITA RIBEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MARIA HELENA WERNECK DE FREITAS, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: CASSIO GUERRA DOS SANTOS WERNECK e HELENA DE ANDRADE DOS SANTOS WERNECK. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MAYTE VITORIA SANT ANNA KEGLE, 5 dia(s). Filiação: RAFAEL KEGLE CARDOSO e KETLIN KELLI SANT ANNA DAMACENO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
NELSO OLIMPIO BELAVER, 88 ano(s). Filiação: CEZARIO BELAVER e OLGA DE AGOSTINI BELAVER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
NOEMI DO NASCIMENTO DA COSTA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO MESSIAS DE NASCIMENTO e JULINDA DO NASCIMENRTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
PEDRO SOARES, 59 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: TEREZA DE OLIVEIRA SOARES. Filiação: JOAO SOARES e MARIA DA CONCEICAO SOARES. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
TEREZA DENIS LOURENCO GOMES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO LOURENCO GOMES e ANA LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
VALDIR ALVES DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DALVA ALVES DE SOUZA. Filiação: HENRIQUE DE SOUZA e MARINA ALVES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
VALENTINO BENVENUTO TADEU SPEDALE, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENZO SPEDALE e CARMELA BELLOTTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ZENEIDE LUBOW HAMEL, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: MYCHAYLO HAMEL e ANNA HAMEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
