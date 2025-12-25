Falecimentos em Curitiba: obituário desta quinta-feira (25/12)

CILEDA MARA HARROTT, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: NELSON LUIZ HARROTT e MARLI MARIA HARROTT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
DAVID PIRES MARTINS, 12 ano(s). Filiação: CARLOS CESAR MARTINS e ELIVANI PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ERCILIA DA CONCEICAO BASTOS, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARLINDO BASTOS e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
GERVASIO ROCHA, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIANE GUEDES ROCHA. Filiação: ABILIO ANTONIO ROCHA e IRACEMA ROCHA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JOSE CANDIDO GABRIEL, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: ANADIR BARBOSA RODRIGUES e MARTINHA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: MIRIAN TEOFILO LIMA DOS SANTOS. Filiação: PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS e CONCEICAO ROSA DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIA VORONOVICZ, 89 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: ELIAS VORONOVICZ e TECLA ARENJUE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
MARIO CAMPOS SERRA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TEREZA JUSTO SERRA. Filiação: ANTONIO UBIDA SERRA e BARBARA DE CAMPOS SERRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
PEDRO RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: FAUSTO AUGUSTO RIBEIRO e MARIA DE LOURDES COELHO RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ROBSON LUAN DE ALMEIDA, 27 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARCIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.