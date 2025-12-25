Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25/12)
ADENILSON DOS SANTOS, 44 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: LUIZ ALDERICO DOS SANTOS e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ADILIA FERREIRA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS SILVA. Filiação: FRANCISCO FERREIRA MACEDO e FRANCISCA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ANDRE GABRIEL BISCAIA DA SILVA, 21 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: MARCOS DA SILVA e SONIA REGINA BISCAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ANOLDO QUIRINO DE FREITAS, 74 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: AURORA MARIA DE FREITAS. Filiação: CLEMENTINO QUIRINO DE FREITAS e GERTRUDES MARIA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
BENEDICTO ANTONIO REATTI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO REATTI e ANA MOCCI REATTI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
CARMEN LUCIA JUVENCIO, 74 ano(s). Filiação: JOSE JUVENCIO e DIRCE PAVAN JUVENCIO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
CLAUDICEIA ZIKERT DALCHAU, 72 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: ROBERTO DALCHAU FILHO. Filiação: TOBIAS ZIKERT e TEREZA DE JESUS ZIKERT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
DEVONSIR COSTA DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA GORETI TOSKAN. Filiação: BENEDITO CANDIDO DE SOUZA e LEONIRDA COSTA DE SOUZA. Sepultamento: JARDIM ETERNO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
DIRCEU JOSE DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: BASILIO VIEIRA DOS SANTOS e BRASILINA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
FRANCISCO CARLOS DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VALDIVINA MOURA DA CRUZ. Filiação: MANOEL CARLOS DA CRUZ e QUITERIA LISBOA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA DA SILVA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALEXANDRE DA SILVA e JANAINA LUCIANE DE LIMA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ILKA RIBEIRO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEREU RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO PIECZYKOLAN e ELIMINA PIECZYKOLAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
IRINEU MOREIRA DE FREITAS, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE MOREIRA DE FREITAS e FRANCISCA GONCALVES DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25/12)
JACYRA SOUZA LACERDA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUCIANO BRANCO LACERDA. Filiação: SAMUEL DE SOUZA e IZABEL MOTTA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JAMILE ROCHA SOUSA, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ANTONIO GREGORIO SILVA SOUSA e ROSILEIDE DE ALMEIDA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JOAO COLOCO NUNES, 82 ano(s). Cônjuge: CECILIA COLACO NUNES. Filiação: ADAO FERREIRA NUNES e OTILIA COLACO NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JOAO MARTINS DE ANDRADE FILHO, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ZILDA RITA DE ANDRADE. Filiação: JOAO MARTINS DE ANDRADE e LAZARA EMILIA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS, 34 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e LENIR APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: RIBEIRÃO VERMELHO BOLAO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JUDSON DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ATAIDES ALEXANDRINO DA SILVA e NILDA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 24/12/2025.
JULIO FERRAZ, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: NAIR DE PJAIFER FERRAZ. Filiação: MANOEL FERRAZ FURQUIM e EMIDIA RODRIGUES DE MELO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
LORENO DILMAR FELINI, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES GONCALVES FELINI. Filiação: JOSE FELINI e ALZIRA HORN FELINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
LOURDES PEREIRA DE JESUS CADARI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO CADARI. Filiação: AMADO HENRIQUE PEREIRA e MARIA DE JESUS PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MANUEL FERNANDES MAIA JUNIOR, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELZA FERNANDES MAIA. Filiação: MANUEL FERNANDES MAIA e IZELIA MAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MARCOS EDUARDO GUIMARAES FERNANDES, 27 ano(s). Filiação: MARCOS EDINALDO FERNANDES e LORAINE GUIMARAES DE FRANCA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
MATHEUS FERNANDO PEREIRA NESPOLI, 17 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GUSTAVO NESPOLI e FATIMA APARECIDA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ODILON D ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DA GLORIA CUNDARI D ALMEIDA. Filiação: ALFREDO PINTO D ALMEIDA e ADAHYRA PINTO D ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
PAULO FERREIRA DE MELO, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEUZA COELHO DE MELLO. Filiação: RAUL FERREIRA DE MELLO e IOLANDA MATAVELLI DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
RAINILDES KAPP AUER, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ AUER. Filiação: ANTONIO KAPP SOBRINHO e MARGARIDA GROSS KAPP. Sepultamento: CEMITÉRIO COLONIA DO LAGO – PALMEIRA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
ROSILDA MARCIA FERRARI, 62 ano(s). Filiação: ANTONIO PEDRO FERRARI e FRANCISCA BUENO FERRARI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
TEREZINHA BERO, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRASILIO BERO e MATILDE MOCELIN BERO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
TERUO ISE, 82 ano(s). Filiação: KOU ISE e YOSHIMI ISE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
THIAGO BARBOSA GUENODI, 26 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VITORIA DA SILVA SANTOS GUINODI. Filiação: ROGERIO GUENODI e ELIANE MARTINS BARBOSA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 25/12/2025.
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA, 25 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
WILSON RENATO BARBOSA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES BARBOSA. Filiação: MANOEL BARBOSA FILHO e MINA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/12/2025.
ZILDA DE MELO BARRETO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO BARRETO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM AVELINO DE PAIVA e VIRGILIA DE MELO PAIVA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENEDITO / PARANAGUA, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (25/12)