Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 25/06/2026

ADILSON ANTONIO GOMES, 58 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) EXPEDIÇÃO. Filiação: JOSE MAURO GOMES e MARIA DO BELEM FERREIRA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ADRIANO STEIN DE OLIVEIRA, 43 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A) CIRÚRGICO(A). Filiação: APARECIDO DE OLIVEIRA e MARLENE ELIZETE STEIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
AMERICO MENDES, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YARA CELIA DE ALMEIDA MENDES. Filiação: AMERICO PRADO MENDES e MARIA ZILDA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ANA FIGUEIREDO NUNES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERCULANO DE FREITAS NUNES. Filiação: JOAO BATISTA FIGUEIREDO e JOSEFA TRISSOLDY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ANIELIA MEINERS ADAMCZEWSKI, 101 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DAVID ADAMCZEWSKI. Filiação: FRANCISCO MEINERS e ANA ROSALINA MEINERS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ANTONINHO BARTH, 81 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: WANDA TEREZINHA LONDERO DA SILVA BARTH. Filiação: ALFREDO BARTH e CAMILA BARTH. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
CECILIA MENDES, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACYR MENDES. Filiação: JUVENCIO GONCALVES DE LIMA e FRANCISCA PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
CESAR TACHIBANA, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NILCEIA ALVES TACHIBANA. Filiação: LAURO TACHIBANA e AMALIA CAVALLI TACHIBANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
DEUCELI JOANITA STIVAL, 79 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: URBANO STIVAL e LEONILDE BUDEL STIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
EMILIO KANNING FILHO, 91 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: IVETTE KANNING. Filiação: EMILIO KANNING e DALILA OLGA KANNING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ENIO BRAGATO, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEOLIDES TEREZINHA SCARIOT BRAGATO. Filiação: ANGELO BRAGATO e AMABILE BRAGATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ESTEVAO SCHLICHTING, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATILDE PEREIRA DA SILVA SCHLICHTING. Filiação: FRANCISCO SCHLICHTING e CATARINA BASCIK SCHLICHTING. Sepultamento: CEITERIO ANTONIO PRADO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
FABIAN LEONEL FERMIN CARABALLO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MILDRET DEL CARMEN DE FERMIN VELASQUEZ. Filiação: CRISTIANO SALOMON FERMIN e DANIELEA JOSEFINA CARABALLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
GENY CORDEIRO GIUBLIN, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AYRTON RUY GIUBLIN. Filiação: GUILHERME CORDEIRO JUNIOR e HAYDEE BAGGIO CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
GEOVANA GOMES DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO GOMES DA SILVA e JORGINA NORONHA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
GILMAR CARMO MACHADO, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ELENICE AMARAL DIAS. Filiação: JOAO MACHADO e MARIA ROSA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
GILMAR WOITECHEN, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO WOITECHEN e MARIA MADALENA WOITECHEN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
HEITOR GABRIEL SOUZA, 1 mes(es). Filiação: GRAZIELA RODRIGUES SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
HENRIQUE FERNANDES, 91 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: AMELIA MORETTIFERNANDES. Filiação: MANOEL FERNANDES e ANAL FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 24 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
HUGO JOSE LAURINDO, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVONE ERBS. Filiação: JOSE ALVARO LAURINDO e OLINDINA JULIA MUNIZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
IARA SCHIRLEI DA LUZ KLINGUELFFUSS, 77 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: OSCAR FERREIRA CARDOSO HOENIG. Filiação: BOANERGES KLINGUELFFUSS e IOLANDA SANTOS KLINGUELFFUSS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
IZABEL VITAL, 77 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: JOAQUIM VITAL e MARIA CONCEICAO VITAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JAMAL BARGHOUTHI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JAMIL MANSOUR BARGHOUTHI e ELZA BARGHOUTHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JAMIL AROLDO BUENO, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL BUENO DE GOES e THEREZINHA GAIEWSKI BUENO. Sepultamento: CEMITÉRIO BITUVAS DOS MACHADO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JONI MAICO MACIEL, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDIR MACIEL e LEONI LEAL. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JORGE LUIZ SEBANISKI, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LOURDES SALETE DIEDER SEBANISKI. Filiação: ANTONIO SEBANISKI e DINORA SEBANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JOSE ANTONIO DOLENGA, 73 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Cônjuge: CARMENICE MACHADO ROSEIRA DOLENGA. Filiação: ANTONIO DOLENGA FILHO e ALCENIRA GONCALVES DOLENGA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JULIANA AKEMI KOTAKA, 40 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: PAULO SHOITI KOTAKA e PATRICIA PEREIRA KOTAKA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
JULIO LEANDRO DE MEDEIROS, 73 ano(s). Profissão: ORÇAMENTISTA. Cônjuge: EZILDE TEREZINHA DE MEDEIROS. Filiação: JULIO JOSE DE MEDEIROS e ANTONIA LEANDRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
LADI PEREIRA CALOMENO, 95 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EUFRIEDA HOBI CALOMENO. Filiação: FRANCISCO CALOMENO e OSVALDINA PEREIRA CALOMENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
LIBERTINA GABARDO PERCICOTTY, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELYDIO PERCICOTTY. Filiação: SEBASTIAO GABARDO e HELENA PERCEGONA GABARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
LUCAS LOURENCO, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO LOURENCO e MARIA DA LUZ GALVAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
LUCINEIA SILVA CARVALHO, 40 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO e FATIMA APARECIDA MARCOLINO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
LUIZ CARLOS MENDES DE BASTOS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILENE DA SILVA DE BASTOS. Filiação: JOSE MENDES DE BASTOS e CAROLINA TRIBKA DE BASTOS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARCOS DA SILVA CHAVES, 45 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ROMUALDO CHAVES e ANITA ALVES DA SILVA CHAVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA DAS GRACAS LEMOS DE CAMPOS, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EURIDES DE CAMPOS e ELZA MARIA LEMOS DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA DE FATIMA ESTEVAO, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMIR DA SILVA FRAGFOSO. Filiação: BITA ARISTIDES e OLGA ESTEVAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA DE LOURDES ALVES SALGADO MONASTIER, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACYR MONASTIER. Filiação: CAETANO COUTO SALGADO e CANDIDA ALVES SALGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA DIONIR SANTANA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOAO MARIA SANTANA. Filiação: FRANCISCO WALTMAN e LAURINDA FOGACA WALTMAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA HELENA SAVELLI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO SAVALI e IDA STANCARI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA MESSIAS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SERAFIM MESSIAS e FAUSTINA MESSIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MARIA ZELI DOS SANTOS MELO, 72 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MELO. Filiação: RUBINO MORAES e EMA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MAURA DE MELO FURQUIM, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VIDAL FURQUIM. Filiação: ONOFRE DE MELO e DOMINGA MARIA DA CONCEICAO DE MELO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
MIGUEL ALBINO DO PRADO, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ALBINO DO PRADO e MARGARIDA VIEIRA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
NEDER THOME, 59 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: GIANETE CARLA DA ROCHA. Filiação: ELIAS THOME e ALDA SCAVINSKI THOME. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
NELCI CACERES ROCHA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILU NEVES ROCHA. Filiação: JOSE AVILA ROCHA e ILICIA CACERES ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
NEUDINA RITI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA NATIVIDADE RITI e MARIA NATIVIDADE RITI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
NORBERTO VIOLANI SNIECIKOSKI, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: MARIA LUCIA ARAUJO SNIECIKOSKI. Filiação: LADISLAU SINIECIKOSKI e LOURDES VIOLANI SNIECIKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ODORICO ANDRADE, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LORDES PEREIRA DOS SANTOS ANDRADE. Filiação: JORGE MARTINS DE ANDRADE e ILDA PEREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
RAFAEL TEIXEIRA DE LIMA, 37 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JHENIFER DE LIMA EMAIQUER. Filiação: PAULO ANTONIO DE LIMA e FRANCISCA TEIXEIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALVES DA SILVA. Filiação: GERALDO GINO OTAVIANO e ANA ANTONIA JULIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
ROBERTO CARLOS JOSE VIEIRA, 52 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: BENEDITO JOSE VIEIRA e ESTELITA ALVES VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
RONE ROSA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ABEL DA ROSA e BENEDITA MARIA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
SOLMI TIVES SOPELSA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VALDIR SOPELSA. Filiação: EURIDES DE SOUZA TIVES e MARIA ALVES TIVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
TEODOSIA FALKEVICZ, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FALKEVICZ e FRANCISCA FALKEVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 25 de junho de 2026. Data do Falecimento: 24/06/2026.
TEODOSIO HALASZYN, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIDIA BALDEGA HALASZYN. Filiação: MARCIANO HALASZYN e ANNA HORAJECKI HALASZYN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
TEREZINHA RAMOS FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM JOSE FERREIRA. Filiação: SILVINO EVANGELISTA DE CARVALHO e MARIA RAMOS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
TEREZINHA RENADI, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO RENADI e VERONICA LAZZAROTTO RENADI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
UBIRATAN CORDEIRO, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE OLIVIO CORDEIRO e HONORIA CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
VALDINEI LIMA VIEIRA, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE NERES VIEIRA e MAURILDES DE JESUS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
VALMIR LOURENCO PEREIRA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VANDERLEI LOURENCO PEREIRA e VALCY RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.
VERA LUCIA MADUREIRA BARZ, 75 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: MIGUEL ARTUR BARZ. Filiação: ZAURY MADUREIRA e IVAN SILVEIRA MADUREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/06/2026.
ZACARIAS DE JESUS, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: APARECIDA MARIA PINQUIS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/06/2026.