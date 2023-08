Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (24)

Adacir Onorio, 76 anos. Profissão: economista. Filiação: Ataliba Onorio e Lourença Matoso Onorio. Sepultamento ontem.

Ademilton da Silva Ornela, 42 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Josefino Ornela e Aureni Dasilva Ornela. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Aidil Terezinha de Carvalho, 81 anos. Filiação: Alcides Heyse de Carvalho e Lídia Carvalho. Sepultamento ontem.

Alex Sandro Wilfer, 46 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Ana Aparecida Wilfer. Sepultamento ontem.

Altevir de Souza, 78 anos. Profissão: representante vendas. Filiação: Ozório de Souza e Antônia Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Say, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Say e Sofia Say. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Paroquial Nossa Senhora das Dores, saindo da Capela da Igreja Santa Quitéria.

Angelina Josephina Morilhas, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Matilde Stein. Sepultamento ontem.

Anna Salvador, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cavalaro e Benedita Silveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Carlos Eduardo Rosa, 25 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Sebastião Camargo Rosa e Delair do Rocio Martins Rosa. Sepultamento ontem.

Carlos Henrique Santos Machado, 72 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Durval Amstrong Machado e Delavelina Santos Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Claudiomar Vilmar Santos, 68 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Miguel Ferreira Santos e Thereza Maria Santos. Sepultamento ontem.

Damaris Dias, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: Victo Dias e Isabel Fortes Dias. Sepultamento ontem.

Dirce Aparecida Cruz, 71 anos. Profissão: diarista. Filiação: Oscar Cruz e Joanna Cruz. Sepultamento ontem.

Elibia Siqueira de Vargas, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Antônio Siqueira e Carolina Siqueira. Sepultamento ontem.

Eloyr Deconto Zontta, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Conto e Santa Michelletto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Ester de Castro Pina, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro de Castro e Albertina de Souza Castro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Evangélica Jardim Quitandinha – Colombo -PR.

Fidelcino José de Lima, 89 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio José de Lima e Rita Angelica de Souza. Sepultamento ontem.

Geralda Dulce dos Santos Machado, 74 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Machado Mota e Norvina Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Gertrudes Amario dos Reis, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Amario e Conceiaco Savioli. Sepultamento ontem.

Gilberto Cordeiro, 81 anos. Profissão: motorista. Filiação: Terezio de Jesus Cordeiro e Maria José Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Inda Zlotnik, 94 anos. Filiação: Issak Zlotnk e Amália Zlotnik. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (24)

Isabela Felipack, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Batista Felipack e Sirlei do Carmo do Valle Cardoso Felipack. Sepultamento hoje, Cemitério Espigao das Antas Mandirituba PR, saindo de Residencia em Mandirituba PR.

Ivo Pissato, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ângelo Fioravante Pissato e Gemma Antônia Buzzatto Pissato. Sepultamento ontem.

Janete Petraglia Boldrini, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Raphael Petraglia e Sylvia Alves Petraglia. Sepultamento ontem.

João Maria de Moraes, 78 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Ferreira de Moraes e Maria Alves Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Rodrigues da Silva, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aristides Rodrigues da Silva e Aurora Peicho da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Alves da Costa, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Marcílio Alves da Costa e Geralda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Luiz Haiduk, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wladislau Haiduk e Estanislava Haiduk. Sepultamento ontem.

José Rodolpho, 89 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Guilherme Rodolpho e Anna Andreotti. Sepultamento ontem.

José de Lima, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lindaura Rosa de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José de Oliveira Pinto Neto, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Eron Dantas Pinto e Maria Eugenia Araújo. Sepultamento segunda-feira, 28 de agosto de 2023 às 11hh, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Igreja O Brasil Para Cristo – São Dimas.

Josemar Jorge Matozo, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Florisvaldo Matozo e Joana Matozo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Faxina dos Correiras, saindo da Capela Municipal Paiquere Lapa(PR).

Lázaro Gomes, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Gomes e Maria Aparecida. Sepultamento ontem.

Lucélia Medeiros de Freitas, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Joaquim Prestes de Medeiros e Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de MatinhosPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de MatinhosPR.

Luiz Carlos Carzino, 85 anos. Filiação: Carlos Carzino Netto e Olavina Schuhli Carzino. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Luíza Beatriz de Oliveira dos Santos, 9 anos. Filiação: Bruno Leopoldo Vasconcelos dos Santos e Carla Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maicon Rodrigo Machado, 35 anos. Filiação: Dulcemar Machado. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Carlini, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Virgílio Carlini e Antonieta Zunno Carlin. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Diamante Almirante Tamandaré PR.

Maria Pia de Quadros Gardona, 63 anos. Profissão: fonoaudiólogo(a). Filiação: Edilberto Gardona e Maria Luíza de Quadros Gardona. Sepultamento ontem.

Maria Rita Leal Beber, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Souza Leal Sobrinho e Maria Ignez Leal. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Soares de Lima Zacachuk, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Soares de Lima e Augusta Antunes. Sepultamento ontem.

Mercedes Francisco Ramos, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Decidio Francisco e Geralda Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Osny Lemos da Silva, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Severino da Silva e Virgínia Lemos da Silva. Sepultamento ontem.

Santa Alves de Souza, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Alves de Souza e Olga Rosa de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Valdir Clasen, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aloisio Clasen e Liduvina Franca Clasen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Valéria Maria Zanini, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ademar Zanini e Sueli Zanini. Sepultamento ontem.

Vanda José dos Santos Camargo, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Joaquim José dos Santos e Laurinda Costa Santos. Sepultamento ontem.

Vilson Roberto de Lima, 49 anos. Profissão: frentista. Filiação: Victório de Lima e Cecília de Lima. Sepultamento ontem.

Waldemar Benkendorf, 79 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Ewaldo Alfonso Benkendorf e Agnes Siems Benkendorf. Sepultamento ontem.

Wesley Silvestre Magentanz, 32 anos. Profissão: garçom. Filiação: Eneide Magentanz. Sepultamento segunda-feira, 28 de agosto de 2023 às 15hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Yvonette Tedesco de Andrade, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eduardo Tedesco e Maria Tedesco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (24)

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!