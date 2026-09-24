Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 24/09/2026
ALFREDO DAL NEGRO, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: STEFANIA DAL NEGRO. Filiação: PEDRO DAL NEGRO FILHO e RENEE SIAU DAL NEGRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ALFREDO MEIRING, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ARNO MEIRING e KAETE FRIEDA ALEXANDRINE MEIRING. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ANOLDO DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HELENA CARDOSO DE LIMA. Filiação: ADAUTO PAULO DE LIMA e FRANCELINA HYPOLITO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARLINDO DE OLIVEIRA e MARIA JOSEFA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ARISTIDES ZOZIMO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ZULMIRA ANDRADE SANTOS. Filiação: JOSE DOS SANTOS MAFRA e AMELIA ARCANJO DO PARAIZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 23/09/2026.
AZURITA MEDEIROS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM CASTILHO GOMES DE MEDEIROS. Filiação: OTILIA GUIZEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
BERNADETE TERESINHA PIRES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PIRES e MARIA OLINDA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
CARLOS MARCIO RODRIGUES LOPES, 54 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CARLOS LUIZ LOPES e VIRGINIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
CARLOS ROBERTO DE ASSIS, 83 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: JOSE AFONSO CARPES DE ASSIS e GLADIS FONTOURA COELHO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
CELMIRA POLLI SCHREIBER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVALDO HENRIQUE SCHREIBER. Filiação: JOSE POLLI FILHO e AMELIA FONTOURA POLLI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
CLAREL NUNES CHAGAS, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VILMARI CASSIA DE LIMA. Filiação: RAUL NUNES CHAGAS e LIDIA KOCHAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 23/09/2026.
CLEVERSON IONEL MARIM, 51 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: LUIZ MARIM e ANADIR ALELUIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
DALVA WIRMOND DA ROSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY JOSE DA ROSA. Filiação: EUGENIO ERNESTO WIRMOND e GUILHERMINA CORDEIRO WIRMOND. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
EDI FRANCISCA RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE SENA RIBEIRO FILHO. Filiação: JULIO FRANCISCO VIEIRA e CAROLINA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
EDNEIA DOS SANTOS REIS, 55 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO JOSE DOS SANTOS e JOSEFA DE ALMEIDA ABREU. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ELAINE FRANCIELE SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SOELI TERZINHA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ELOIR BANDEIRA DE LIMA, 61 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: BELISARIO DE LIMA e JURACI BANDEIRA DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ELVIRA MULLER, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO MULLER FILHO e IDA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
FRANCISCO FELTES, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO FELTES e ALICE DE JESUS FELTES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
GENI LOURDES SELZLER PORTELA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARMINDO SELZLER e CAROLINA ROSA SELZLER. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
GUILHERME VIEIRA SOUZA, 36 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: MILTON JOSE DE SOUZA e MARIA HELENA VIEIRA SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
IVONE MENEGON, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OLINDO MENEGON e NOEMIA DA SILVA MENEGON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
JOAO MARIA CHIUCO, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAIR CHIUCO. Filiação: MIGUEL CHIUCO e ANA CHIUCO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA IRENE SANTOS OLIVEIRA. Filiação: ADELIO SOARES DE OLIVEIRA e NEUZA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
JOSE NILTO APARECIDO DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IVONE DE SOUSA OLIVEIRA. Filiação: VALDEMAR VIANA DE OLIVEIRA e FRANCISCA INACIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
KALEB VINICIOS MACHALESKI CARDOSO, 8 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLAUDEMIR FELIPE CARDOSO e ALINE DA CONCEICAO MACHALESKI. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO – ITAPERUCU/PR, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 23/09/2026.
LINEU FERNANDO ALBERTI, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: SILVANA PASI ALBERTI. Filiação: JOAO ALBERTI e CAROLINA ISOLINA ALDINA ALBERTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
LUCIANO DIMAS DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MIGUEL DIMAS DA SILVA e TEREZINHA APARECIDA DE MORAES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
LUDOVICO MUCHARSKI, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FRANCISCO MUCHARSKI e JOSEPHA BAFERSKA MUCHARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
LUIZ CARLOS TONIOLO MULLER, 85 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARILENE DE CASTRO MULLER. Filiação: ALCEBIADES CASTRO MULLER e ZORAIDE TONILO MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MARCUS VINICIUS CHRISTOFORO, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO CHRISTOFORO NETTO e LEONOR DE MARIO CHRISTOFORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MARIA APARECIDA ADAO BARBOSA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO BARBOSA. Filiação: JOSE ADAO e JUCELINA MENDES ADAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MARIA DE LIMA ROSA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO DE LIMA e LIDIA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MIGUEL AMILTON GAWLOSKI, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE GAWLOSKI e JOANA GAWLOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MIGUEL FRANCA ZANATTA, 13 dia(s). Filiação: ARTHUR ZANATTA VIEIRA e KARINE DE SOUZA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MIRIAM PUPPI CAVALARI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PUPPI e LILI ANGELA GNOATO PUPPI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MOACYR DE JESUS AUERSVALD, 93 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BERTA CARNEIRO TESCH AUERSVALD. Filiação: FRANCISCO AUERSVALD e VIRIDIANA MELO AUERSVALD. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
NELSON HAMILTON LEIRIA, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES LEIRIA. Filiação: FERNANDO LEIRIA e CLARA CELITA LEIRIA. Sepultamento: CREMATORIO NEUHAUS SC, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
OCALINA DE PAULA ZANARDINE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BUENO ZANARDINE. Filiação: JOAO SOARES DE PAULA e ANGELICA BARNACK SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
OLIVIA RECHETELO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO DE LIMA RECHETELO. Filiação: PEDRO LAIGNEKER e ISAURA ZBONIK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
PAULO SILVA DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JACENY DAS GRACAS DE SOUZA. Filiação: JOSE APARECIDO DE SOUZA e APARECIDA SILVA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ROBERVAL KUGLER MENDES, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IGLE ANDRADE MENDES. Filiação: JOAO MENDES BATISTA e MARIA DA CONCEICAO KUGLER MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ROSA CARDOSO, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MELMUTH CARDOSO. Filiação: ALBERTO ZEFERINO e MALVINA DE ALCANTARA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 24 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ROSA MARIA BONTORIM GABARDO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SERGIO GABARDO. Filiação: JOAO BATISTA BONTORIM e OLIVIA FIOREZE BONTORIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
SEBASTIANA CARDOSO BERTI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYLVIO BERTI. Filiação: BERNARDO CARDOSO e LEONORA ANTONIA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.