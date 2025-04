Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (24)

ABEL MENDES PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA PROENCA PEREIRA. Filiação: VICENTE MENDES PEREIRA e IZABEL PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 17:00h.

ADELIA BENEDITA LEVANDOSKI DE CASTRO, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: HERNANI DE CASTRO JUNIOR. Filiação: LONGIU LEVANDOSKI e VERA MARIANE STACOVIAKI LEVANDOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 21:00h.

ANTONIO ALVES FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA DA GRACA CORCURUTO FERREIRA. Filiação: JOAQUIM ALVES FERREIRA e ETELVINA QUARESMA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:00h.

ANTONIO NARCIZO SIMOES, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SIRLEI DINO SIMOES. Filiação: EDUARDO NARCIZO SIMOES e ALES MOREIRA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 17:00h.

ARNALDO JEAN TELES DE ANDRADE, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE GUEDES DE ANDRADE e EXPEDITA TELES DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:30h.

ARONI MARIA HARDT, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMILIO HARDT. Filiação: ALFREDO HEINLE e ERLA HEINLE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

ATICIR FERNANDO MARIN, 83 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: MARY ANA MACIEL MARIN. Filiação: ERNESTO MARIN e ITALIA LUIZA MARIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 08:00h.

AUREA STEVANI MANGOLI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANGOLI. Filiação: AGOSTINHO STEVANI e ADALGIZA PEDROSO STEVANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:00h.

BENO MIRANDA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: BERNADETE SCHENEM MIRANDA. Filiação: ADILIO MIRANDA e APOLONIA HOEPERS. Sepultamento: CEMITERIO EM CRICIUMA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 17:00h.

CARMELA GOLIM, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANOSSO. Filiação: JOAO GOLIM e HELENA DUZOLINA ASSOLIN GOLIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

CIBIA WROBLEWSKI KOVALHUK, 52 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: JULIO CESAR KOVALHUK. Filiação: FLORENCIO WROBLEWSKI e ELIANA ELISABET WROBLEWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 10:00h.

CLEMENTINO KOSLOWSKI, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALICE KOSLOWSKI. Filiação: JOAO KOSLOWSKI e ANASTACIA KOSLOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:30h.

DIRCE RODRIGUES LOPES, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MANOEL BAPTISTA LOPES. Filiação: ANTONIO CALHEIROMNRODRIGUES e RENATA ALTEVATER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 18:00h.

DOLORES GARCIA LOPES DE FARIA, 95 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: DIVALDO DE FARIA. Filiação: LUIZ GARCIA RODRIGUES e MARIA DOLORES LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 16:30h.

DORCILIA CARDOSO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HONORIO CARODO DE SILVA e RUTH CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:00h.

EGON GRELLMANN, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALSENIA LUIZA FREIBERG GRELLMANN. Filiação: ERVINO BALDUIINO GRELLMANN e HERTA ELVIRA KEEGLER GRELLMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

ELZA ESTORILIO SILVA PINTO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AGUIRRE DA SILVA PINTO FILHO. Filiação: BELMIRO ESTORILIO e ANTONIA LOPES ESTORILIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 18:00h.

EVA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 10:00h.

IRACEMA ALVES FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARIO ALVES FERREIRA e MARIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 15:00h.

IVANIR ESTACIO DE JESUS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVIO DE SOUZA JESUS. Filiação: EMILIO ESTACIO DE PAULA e NARCIZA DA CONCEICAO PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:00h.

JOSE MIGUEL COIS, 6 dia(s). Filiação: JOSE EDUARDO COIS e ALINE IRELMA MOREIRA COIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:00h.

LAUDELINO MANOEL IGNACIO, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO MANOEL IGNACIO e AMELIA MANOEL IGNACIO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:00h.

LAURO DE MELO CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NOEMIA RAMANON DE CARVALHO. Filiação: SILVIO CARVALHO e IRACEMA DE MELO CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 23 de abril de 2025 às 15:00h.

LENIR MELLO DE ARRUDA, 70 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: PAULO ROBERTO MACHADO DIAS. Filiação: WILMAR XAVIER DE ARRUDA e YOLANDA MELLO DE ARRUDA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

LUIZ FERNANDO TREVIZAM, 44 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: ROSENILDA APARECIDA AZAMBUJA TREVIZAM. Filiação: AMILTON TREVIZAM e SHIRLEI TEREZINHA DA SILVA TREVIZAM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:30h.

MADALENA DIAS SOARES, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BENEDITO DA COSTA. Filiação: PONCIANO DIAS e FRANCISCA SIMAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:30h.

MARIA DO CARMO PEIXER CAVALLIERI, 67 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Cônjuge: ROBERTO CAVALLIERI. Filiação: ALCYR PEIXER e EUGENIA PEIXER. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

MARIA VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO VICENTE GONCALVES e RAIMUNDA MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 11:00h.

MATILDE ZENIR DA SOILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CRESPINIANO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOSE BERTOLDO FURQUIM e SELESTRINA MARINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:30h.

OLEKA CHERBATE TARELHO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS TARELHO. Filiação: PEDRO CHERBATE e JULIA CHERBATE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 12:00h.

OLGA BATISTA DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BATISTA DE SOUZA e MARIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 10:00h.

RAVI MIGUEL DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MURILO FERREIRA DA SILVA e RAISSA DA SILVA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 13:00h.

SAMUEL DA SILVA QUETES, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDEMIRO DA SILVA QUETES e MARIA TEREZINHA QUETES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 14:00h.

SUELI FIGUEIRA JORGE, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FLAVIO HONOR FIGUEIRA JORGE. Filiação: IRINEU MEIRELES e LETICIA B MEIRELES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

TEREZA DANIELECHEN, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JONAIR PEDRO CORREA CONCEICAO. Filiação: ONOFRE DANIELECHEN e ROSALIA DANIELECHEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 16:00h.

THIAGO EL OMEIRI ZRAIK, 38 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AGATA BERTOLI. Filiação: HUSSEN ZRAIK e SAMARA JANICE EL OMEIRI ZRAIK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

VERA NILDA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DIRCEU VALERIANO DAS CHAGA. Filiação: MANOEL VERISSIMO DOS SANTOS e MARIA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de abril de 2025.

VICTORIA LEANDRO FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ORION GONCALVES PEREIRA. Filiação: ANTONIO LEANDRO e JOAQUINA PEREIRA LEANDRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 24 de abril de 2025 às 15:00h.

