Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)
ADEMIR PORTELA, 57 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: OLIBIO PORTELA e TEREZINHA MARQUES PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
AIRTON ALBERTO, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: CIRO ALBERTO e CONCEICAO VILAS BOAS ALBERTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ALMIR BRUN, 73 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ELIANE FONTANA. Filiação: ANACLETO BRUN e AGENURA BRUN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.
ALUIZIO ALVES PINTO, 80 ano(s). Filiação: GASTAO ALVES PINTO e DARVINA DE OLIVEIRA PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ANTONIO BARBOSA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: INOCENCIO BARBOSA DA SILVA e IRACI MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ANTONIO FIDALGO CARVALHO, 87 ano(s). Cônjuge: MARIA AUGUSTA DE LEMOS CARDOSO. Filiação: CARLOS DUARTE CARVALHO e ALBERTINA DA CONCEICAO FIDALGO CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ARSENIO JOAQUIM ABRANTES DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MIRIAN PASTUCH DE ALMEIDA. Filiação: ARSENIO DA ROCHA DE ALMEIDA e ROSA DA ROCHA ABRANTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
BALBINA MALINOWSKI, 65 ano(s). Filiação: ALOIZE MALINOWSKI e CECILIA MALINOSWSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)
BALTAZAR AVELINO, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE DE SOUZA AVELINO. Filiação: ANTONIO AVELINO e SEBASTIANA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
BENEDITO JOSE DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALVACIRA MARIA DA SILVA. Filiação: MANOEL JOSE DA SILVA e MAFALDA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
CARLOS DA SILVA FILHO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA GIATTI NOGUEIRA. Filiação: CARLOS DA SILVA e OLIMPIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
CONCEIÇAO COITO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GRACIANO COITO e ROZARIA BUENO DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
DIEGO DUARTE DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: DARCI CAMILO DA SILVA e AUMERINDA GOMES DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
DIRCEU MAIA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: MANOEL PAULO DA SILVA e MARIA DO CARMO MAIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
DIVANIRA DE SOUZA SCHILIPAK, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MOACIR SCHILIPAK. Filiação: JOSE ALVES DE SOUZA e JUVELINA ALVES PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
EDNA MARCAL VIEIRA, 81 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: SEBASTIAO MARCAL VIEIRA e SALVADORA DE PAULA VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ELVANICIO SERGIO FERREIRA, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LEONILDA BRIZOLA GRAL. Filiação: ELDI SERGIO FERREIRA e ALOISA PINTO DE AGUIAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ELZA LEMES CRUZ, 83 ano(s). Filiação: FRANCISCO PEDRO LEMES e VALENTINA OTELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)
FRIEDEMANN SCHICKER, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VERONIKA LEOPOLDINE SCHICKER. Filiação: GOTTFRIED SCHICKER e MARGARETA SCHICKER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
GELAZIO TEIXEIRA, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LAURITA BINECK TEIXEIRA. Filiação: ARGEMIRO TEIXEIRA e GENOVEVA MUZIOL. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
GERSON MARTINS MANSANO, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ERCIO MANSANO e MARIA DE LOURDES MARTINS MANSANO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
HELDER NETO DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANTONIO MARQUES D ALMEIDA e JULIA FERREIRA NETO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ITAMAR ZORTEA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IVO ZORTEA e TEREZINHA TELLES ZORTEA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
JACI LEARES DE CAMPOS, 68 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA APARECIDA ANTONIO DE LIMA CAMPOS. Filiação: JANICO LEARES DE CAMPOS e ANGELINA GONCALVES DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
JOAO AMAURI GERONASSO, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MAILETE MARIA CARON GERONASSO. Filiação: PEDRO GERONASSO e LISOLETA MIQUETTE GERONASSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
JOAO CARLOS VIEIRA, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO MARCOLINO VIEIRA e MARIA FRANCISCA VIEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
JOSE RODRIGUES DE SOUSA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE FATIMA DE SOUSA. Filiação: BALDUINO ARAUJO DE SOUSA e MARIA ETELVINA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
JURANDIR ALVES, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES. Filiação: ESMAEL ALVES e ONDINA RIBEIRO ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
LAERTES DOS SANTOS PRIS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARMINDO LOURENCO DOS SANTOS PRIS e ENEDINA DOS SANTOS PRIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA TORAL, 17 ano(s). Filiação: JOSE AILTON TORAT e KELI CRISTINA DE OLIVEIRA TORAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MARCOS ALVES PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: LUIZ ALVES PEREIRA e MARIA GERALDINA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MARIA ANTONIA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AVELINO DE BAIRROS e CATARINA SIMOES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MARIA DAS GRACAS NOVAK, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO VENCESLAU BRANCO e MARIA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: PERPETUO SOCORRO, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)
MARIA DE LOURDES AGNER, 87 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: FRANCISCO DE ASSIS AGNER. Filiação: SEVERINO OEDRO DE MELLO e BENEDITA ESCOLASTICA DE MELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 17:45h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MARLI APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, 56 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ANTONIO DA SILVA. Filiação: VERCI RODRIGUES DE LIMA e CLARICE FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MAURILIO GUEDES DE MORAIS, 90 ano(s). Filiação: AVELINO GUEDES DE MORAIS e MARIA SOARES DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MAURILIO MATOSO, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE JOAQUIM MATOSO e IRACEMA DO CARMO MATOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
MAURO MAES, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARISA MAES. Filiação: HERCILIO GOMES MAES e ELEONORA RAZZOLINI MAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
NADIR PISSAIA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIVANIR BIM PISSAIA. Filiação: ALECIO PISSAIA e ELISA RACCO PISSAIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
NAIR RODRIGUES DOS REIS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRAZ RODRIGUES e MARIA APARECIDA CELESTINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
PAULINA DEL VALLE SALAZAR, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CARMEN BARTOLA SALAZAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
PAULO LUIS DE ALMEIDA, 55 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: NTONIO LUIZ DE ALMEIDA e ANA DA SILVA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ROBSON VALENCIO RODRIGUES, 68 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ROSICLER TAVARES RODRIGUES. Filiação: ALINOR ALVES RODRIGUES e DIAIR TEREZA RAMOS RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ROSALINA DA SILVA MARTINS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON MARTINS. Filiação: SERGIO FERREIRA DA SILVA e MARIA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ROSARIA HONORIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOAO FERREIRA DA SILVA. Filiação: GABRIEL HONORIO e MARIANA HONORIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ROSINEIA RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAQUIM CANDIDO RODRIGUES e MARIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
SANTO JOSE DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA e ROSA TASINAFO DE ALMEIDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
SHIRLEY MARIA XAVIER DE MATTOS, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: BOLIVAR OLIVEIRA XAVIER e ANA DE QUADROS OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
TEREZINHA GRELMANN CRISTIANO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO ROSA CRISTIANO e HELENA GRELLMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de julho de 2026. Data do Falecimento: 22/07/2026.
UBIRANY SILVA MACHADO MENDES, 56 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ANTONIO MENDONCA MENDES. Filiação: ANTONIA GOUVEIA MACHADO e ANTONIA SILVA MCHADO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (23)
VALDEVIR PEREIRA DE ARAUJO, 74 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JEANINE MARIA HUNZICKER TAVARES. Filiação: JOSE PEREIRA DE ARAUJO e MARIA LANGE DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
VIRGINIA FLORES CASTILLO, 64 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: ROLANDO FLORES MARTINEZ e LAZARA RAMONA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
WELYSON JOSE PRESTES NUNES, 20 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE MARIA DE OLIVEIRA NUNES e ROSILENE ROSA PRESTES NUNES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
WERNER ALFREDO BAHR, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CREMILDES FERREIRA BAHR. Filiação: ALFREDO BAHR e RENNE BAHR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
YASMANI DIAZ SANCHEZ, 36 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JORGE LUIZ DIAZ BICHOTT e MARVIS SANCHEZ CABALLERO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/07/2026.
ZENILDA RODRIGUES DOMICIANO FRANKLIN, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL PALHANO. Filiação: ANA DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/07/2026.