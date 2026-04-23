Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 23/04/2026

Confira a lista dos falecimentos e sepultamentos das últimas horas em Curitiba e região.
ALINOR CORDEIRO WILKE, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MOREIRA WILKE. Filiação: TEOFILO WILKE e JULIA CORDEIRO WILKE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ALMIR MARQUES RODRIGUES, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NADIA REGINA KIMMEL RODRIGUES. Filiação: ALZIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e NERCI MARQUES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
AMAURI BAPTISTA SALGUEIRO, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: PEDRO BATISTA SALGUEIRO e ODETE MILKE BATISTA SALGUEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ANNA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ GABRIEL DOS SANTOS. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e MARIA ORLINDA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ANTONIA DOS SANTOS, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: MOYSES DE OLIVEIRA e DELFINA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ARIEL CARDOSO DE PAULA, 41 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: DORACI CARDOSO DE PAULA e ROSELE MARTA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
AUGUSTA NUNES, 103 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MARIO NUNES e AUTA SOBREIRO NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
AZIZE SALAMUNI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON EDELINE. Filiação: BICHARA SALAMUNI e LINDA TEBECHERANI SALAMUNI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
CARLOS APARECIDO DA SILVA, 59 ano(s). Filiação: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e ALEZIR GANDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
CARLOS JOSE ROCHA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROCHA e VALDELINA MARIA DE PAULA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
CELSO LUIZ CORDEIRO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLAUDIA MARA RODRIGUES ALVES DA SILVA. Filiação: NATALIM TEIXEIRA DA SILVA e CATARINA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
CHIZU FUKUDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TERUHISA FUKUDA. Filiação: SADAHIKO FUJIMURA e SHIGEO FUJIMURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
CLEUZA FERRAZ DE ABREU MOIA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALESSANDRO. Filiação: LUCIO RUAS DE ABREU e NADIR FERRAZ RUAS DE ABREU. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
DILZA MARIA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HAMILTON BETTINE. Filiação: BENEDITO MARCELINO DOS SANTOS e ADELINA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
EDSON LUIZ CHIQUITO, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSCAR CHIQUITO e OLGA SAVIO CHIQUITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
EDVALDO DE MELO, 82 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ZITA ALMA PASSOS DE MELO. Filiação: JESSE DE MELO e ANESIA SILVA DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ELIA OLIVEIRA COSTA, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA SANTANA. Filiação: EDMUNDO OLIVEIRA SILVA e ERNESTINA DE SOUZA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ERNANI BALSI JUNIOR, 81 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ERNANI BALSI e MAGDALENA TURI BALSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de abril de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
FRANCISCO VERGILIO VENCESLAU, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERONDINA RODRIGUES DE LIMA. Filiação: JOAO VERGILIO VENCESLAU e IDALINA MARIA VENCESLAU. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
HAROLD MALUCELLI, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: THEREZINHA ARIETE SIMAO LALUCELLI. Filiação: ALFREDO MALUCELLI e PAULINA LOURDES MORO MALUCELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
IZAQUE PEREIRA DE PAULA, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: ANA LICIA DE PAULA. Filiação: JOAO PEREIRA DE PAULA e JUVELINA FARIA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
JACKSON LUIZ DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OLIVINO SIMPLICIO DO NASCIMENTO e DELAIDE NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
JOAO MARIA SOARES DE ARAUJO, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ARMINDA DE JESUS SOARES DE ARAUJO. Filiação: ARLINDO SOARES DOMINGUES e MARIA DE JESUS SOARES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
JULIO DOS SANTOS LIMA, 79 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS LIMA e VITALINA PEREIRA. Sepultamento: CAPELA E CEMITÉRIO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
LEANDRO MARQUES, 35 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: SALVADOR MARQUES e BENEDITA ALZIRA MARQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 10:40h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
LUCILEIDE DE MELO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ DE MELO e LEONY DA SILVA DE MELO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
LUIZ CARLOS PINHEIRO SALUVI, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JUJICA SALES SALUVI e TERESINHA PINHEIRO SALUVI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARCILINA GOMES PEGO ARAUJO, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MANOEL SOARES DE ARAUJO. Filiação: JOAQUIM ALVES PEGO e MANOELVINA GOMES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARCIO STRESSER DA MAIA, 48 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Cônjuge: GRACIELLI CLARO ROCHA LEMOS DA MAIA STRESSER. Filiação: AGOSTINHO JOSE STRESSER e SANDRA MARISE EVANGELISTA STRESSER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARCOS LUIZ GARCIA JACOMETTI, 69 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: IRENE BERNARDETE DE LIMA JACOMETTI. Filiação: SEBASTIAO JACOMETTI e MARIA GARCIA JACOMETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARGARIDA VIDAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VIDAL e DONACIANA RIBEIRO VIDAL. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARIA APARECIDA REZENDE CUNHA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON DE ARAUJO CUNHA. Filiação: SIDNEY DE REZENDE e MARIA JOSE FURTADO DE REZENDE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA DA CONCEICAO DOS REIS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DOS REIS. Filiação: HELENA FERREIRA FLAVA DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MARIA DA CONCEICAO MOSELE, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CEBULSKI e MARIA CEBULSKI. Sepultamento: RIOZINHO, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
MARIA ECILDA GUGELMIN, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCELINO GUGELMIN e MARGARIDA GUGELMIN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de abril de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
MERCEDES TELES DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELMAR NUNES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO JOSE DOS SANTOS e CRESPINA TELES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
NICOLAU MELNIK SOBRINHO, 41 ano(s). Filiação: JOAO MELNIK e SOFIA MELNIK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
PAULO CABRAL FONTOURA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZULEICA ANTONIA DORNELL. Filiação: ARNILDO FONTOURA e RUTE NUNES CABRAL FONTOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
RENATO DALL ANORA CUCHI, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ PASQUALOTO GUCHI e ILMA DALL ANORA GUCHI. Sepultamento: CEMITERIO MATA GRANDE, sexta-feira, 24 de abril de 2026. Data do Falecimento: 22/04/2026.
RENE LARA, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: DEJANIRA REGLOSKI LARA. Filiação: NELSON LARA e ARACY NAPOLEAO LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ROGERIO MIGUEL, 50 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Cônjuge: CHRISTIANE DE FATIMA PEREIRA MIGUEL. Filiação: ELIO FELIPE MIGUEL e CELIA REGINA MIGUEL. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
SANDRA RUBIA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE BENEDITO DA SILVA e IARA MARIA NEGRELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/04/2026.
TEREZINHA DE JESUS MACHADO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GENEROSO MACHADO DOS SANTOS e ESCOLASTICA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE DOS PAULAS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
WALDEMAR ALVES SIMOES FERNANDES, 74 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: WALDEMIRO ALVES SIMOES e JOAQUINA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
WILLIAM TADEU GUIDOLIN, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NELSON LUIZ GUIDOLIN e MADALENA RITISTICH STANESCOU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.
ZELIA DE JESUS CORREA DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEOCADIO JULIO CORREA e JOAQUINA DE PAULA LUIZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL PORTO AMAZONAS, quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/04/2026.