Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (22/01)
ADELTA DA SILVA PIRES, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HIPOLITO ANTUNES DA SILVA e ALFREDINA DORNELES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
AILTON TADEI, 45 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: DEOCLIDES TADEI e ANTONIA SERDAN TADEI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
ANAILDO RIBEIRO DA LUZ, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSALINA SANTOS DA LUZ. Filiação: JOAO MARCONDES DE OLIVEIRA e BALBINA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
ANDRE GONCALVES DOS SANTOS, 29 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ANTONIO OSMAR GONCALVES DOS SANTOS e MARISA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
ANDREY LUCAS JOFFE, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDER LUIZ JOFFE e ADRIANA BERNADETE NEVES JOFFE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/01/2026.
ANTONIO CARLOS DA ROSA, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA DA GRACA DA ROSA. Filiação: ALECIO JOSE ROSA e MARIA DE LOURDES BASSANI ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
BERNADETE FERNANDES RODRIGUES MATIAS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: INVALDO MATIAS. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES e MARIA DA CONCEICAO FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
CLEUZA DE MELLO CORREA BUENO, 69 ano(s). Cônjuge: ADALBERTO FERREIRA BUENO. Filiação: JONAS DE ASSIS CORREA e MARIA VENINA DE MELLO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
EDUARDO LUIZ, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PEDRO LUIZ e CLODOMIRA DE OLIVEIRA LUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
ELDER DE SOUZA PEDROSA, 90 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: CLORIZ MARLEY DE OLIVEIRA PEDROZO. Filiação: MANOEL DE SOUZA PEDROZA e ANNA DE SOUZA PEDROZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 22/01/2026.
ESTELAMARIS GARCIA CORREA VARGAS, 52 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO JOSUE VARGAS. Filiação: ARESTIDES CORREA e NOEMI GARCIA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
EWERSON ANTONIO MARENDA, 65 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: IDELENE REGINA MARENDA. Filiação: VICENTE MARENDA e THEREZA HOLM MARENDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JOSE BARBOZA RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: SIRLEI PILAR DOS SANTOS RODRIGUES. Filiação: SILVIO BARBOZA RODRIGUES e MARIA EFIGENIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JUCELIA MENDES, 49 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CLAUDEMIR PIRES. Filiação: JOAQUIN MENDES e GERALDA COSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
LIVINO TONIAL, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOURDES DORLI TONIAL. Filiação: ANGELO TONIAL e ADELE FOGOLARI TONIAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
LORENA APARECIDA MACIEL DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: REINALDO DOS SANTOS. Filiação: GENOVAL FERREIRA MACIEL e MARIA NILZA RODRIGUES MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA BEZERRA, 67 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: KALOMIRA GLORIA ILIAS. Filiação: ROSANTINO BEZERRA e ELISSE PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARCIO DANIELEWICZ, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ALICE MARIA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: ORLANDO VITOLDO DANIELEWICZ e MARIA MAGDALENA BELLEGARD DANIELEWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARIO RICARDO CORDEIRO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO SERAFIN CORDEIRO e HELENA GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: PONTAL DO SUL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 22/01/2026.
NELCI PIOLI, 88 ano(s). Profissão: GUIA TURÍSTICO. Cônjuge: JORGE PIOLOI. Filiação: MAX SCHARMITZIEL e NARCIZA SCHARMITZIEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
PAULO BUENO DA LUZ, 96 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: SELMA NORONHA DA LUZ. Filiação: AVELINO BUENO DA LUZ e CRISTINA SILVA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 22/01/2026.
ROBSON IZA DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUANIR SANTOS DA SILVA e MARILDA IZA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
SABRINA TAINARA FERREIRA DE OLIVEIRA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VILMAR ADRIANO DE OLIVEIRA e ROSIMERY FERREIRA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 21/01/2026.
TAISE ALVES DOS SANTOS ROCHA, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEREMIAS DA ROCHA. Filiação: HELCIO SOUZA DOS SANTOS e MIRIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
