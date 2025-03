Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20)

ADRIANA DA SILVA LIMA, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSEAS DA SILVA LIMA e ANTONIA FRANCISCA DA PAZ LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:00h.

ALESSANDRA DE LIMA MARGONAR RODRIGUES, 26 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: FABRICIO RODRIGUES ROSA. Filiação: ALEXSANDRO MARGONAR e LUCIANA GONCALVES DE LIMA MARGONAR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 09:30h.

ANDRELINA VIEIRA JORGE, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE ANDRE VIEIRA e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 11:00h.

ANTONIO FERRARI, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROZILI MARIA FERRARI. Filiação: JACOMO FERRARI e MARIA DE LOURDES PORTELA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:00h.

APARECIDA DE OLIVEIRA PENTEADO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE IGNACIO TOLEDO PENTEADO. Filiação: LINDOLFO DE ANTONIO DE OLIVEIRA e LEONILDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:30h.

ARACY FERNANDES MORAES, 95 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: PEDRO FERNANDES e MARIA VAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de março de 2025.

,Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20)

CARLOS PAULO DE ARAUJO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: VERONICA POTRATZ DE ARAUJO. Filiação: DERALDINO PAULO DE ARAUJO e IZOLINA ROMUALDO DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

DANILO MARTINS DE SOUZA, 37 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: MILTON RODRIGUES DE SOUZA e ORLENI MARTINS DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 13:00h.

DANUSIA PICUSSA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BATAZEL PICUSSA. Filiação: JOAO PAPOVISKI FILHO e ANGELICA DE ARAUJO PAPOVISK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 17:00h.

DENIS CAETANO, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NIVALDO CAETANO e NICIA MARINHO CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:00h.

DOROTY PINTO MOREIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARCELINO MOREIRA. Filiação: ANTONIO PINTO e MERCEDES PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 10:00h.

FRANCISCA DA LUZ FARIA, 81 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PEDRO DA LUZ MEDEIROS e ANALIA RIBEIRO FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:00h.

GENTIL GUIZELINI, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE GUIZELINI e CLEONILDA BASSANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:00h.

IRENE ALVES GOUVEA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMIL LEMAN DA SILVA. Filiação: ABERALDO ALVES GOUVEA e ANTONIA ALVES NUNES. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 20 de março de 2025.

IRLAN DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AVANI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 09:00h.

ISA LORENA AMARAL DE LIMA SCHULTZ, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MAURICIO SCHULTZ. Filiação: AROLDO DE LIMA e ISA MARLY AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 13:00h.

JANIRA APARECIDA DOMINGUES, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DOMINGUES e FRANCISCA GOMES DOMINGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 20 de março de 2025 às 09:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20)

JOAQUIM FERREIRA GONCALVES, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GEDALVA DA SILVA GONCALVES. Filiação: JOAO FERREIRA GONCALVES e BRASILIA FERREIRA PATRICIO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

JOAQUIM JOSE FERREIRA, 93 ano(s). Filiação: MANOEL FERREIRA DUARTE e ANTONIA REZENDE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:00h.

JOSE AUGUSTO DE ARAUJO BOESE, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TAMARA GONCALVES. Filiação: IGNACIO RODOLPHO BOESE e YEDA DE ARAUJO BOESE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:30h.

KAUE FERREIRA DA CONCEICAO, 15 dia(s). Filiação: WILLIAN FERNANDO DA CONCEICAO e ANDREINA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

MANOEL JOSE DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA e MARIA DE LOURDES DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 09:00h.

MARCIA DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JAIMIR JOSE BROTTO. Filiação: VALFRIDO DE OLIVEIRA e TERESINHA GROCHKA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 20 de março de 2025 às 19:00h.

MARIA DE LOURDES ALTNKIRCH LOURENCCO DA LUZ, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WILLI ALTNKIRCH e ESTEFANIA WANDERLEY ALTNKIRCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 19 de março de 2025.

MARIA MATILDE SANTIAGO BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA. Filiação: RAIMUNDO MIGUEL SANTIAGO e MARIA ALVES SANTIAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 11:30h.

MARILDO MENDES, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARISA PATROCINIO MENDES. Filiação: ACRIZIO MENDES e OLINDA PANDINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 20 de março de 2025.

MARLENE GRALAK BLACZYK MORAES, 60 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JORGE LUIZ MORAES. Filiação: IGNACIO BLACZYK e ALDONA TEREZINHA GRALAK BLACZUK. Sepultamento: TAQUARAL, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:00h.

NILTON AMADEU SANTOS, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIZABETH GUERRA SANTOS. Filiação: ARNALDO ADYR SANTOS e NILVA CAVALHEIRO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 15:00h.

RAVI ANDRADE DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIEGO ANDRADE DA SILVA e VIVIANE JERONIMO ANDRADE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

ROSENI SANTOS, 59 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO BATISTA FERREIRA. Filiação: JOAO MARIA SANTOS e ANAIR SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20)

SALVINA DE ANDRADE FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO FERREIRA. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA ANDRADE e MARIA ALIANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

SANDRA MARIA SCUSSIATO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO CESAR SCUSSIATO. Filiação: ALIPIO PIETSCHMANN e MARIA PIETSCHMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:30h.

SONIA FARAH, 78 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: JULIO FARAH e JUDITH DIB FARAH. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 20 de março de 2025.

SONIA GONCALVES DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVAL DO CARMO SOUZA. Filiação: MANOEL GONCALVES DOS SANTOS e PLACEDINA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:00h.

SUZANA FERREIRA CALDAS DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: VALDINEI CARLOS SNIADOWSKI. Filiação: ALCIDES JOSE DA SILVA e MADALENA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 17:00h.

TEREZA ASSUMPCAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDIVOL ALUIZIO ASSUMPCAO. Filiação: JOAO BOLESLAU GRZELCZAKI e SOFIA KNAUT GRZELCZAKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 12:00h.

TEREZA ROSKAMP, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RAUL ROSKAMP e JULIA HONORIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 11:00h.

VALDIR FRANCISCO PRATES, 64 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE FRANCISCO PRATES e CECILIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 15:00h.

VERA RICARDO GELINSKI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HILDO GELINSKI. Filiação: ARY RICARDO e MARIA SILVA RICARDO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 16:30h.

YOLANDA MARIA VOLETE TZEZAK, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: LEONARDO VOLETE e JOANA ANTONIA VOLETE. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:00h.

YOSHIO YAMAGUSHI, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLEUZA SILVA YAMAGUSHI. Filiação: HYOGI YAMAGUSHI e MIO YAMAGUSHI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 19 de março de 2025 às 20:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20),

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉