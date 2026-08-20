AIME CHINASSO SAQUELLI, 87 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: JOSE SAQUELLI. Filiação: MARIO CHINASSO e ADALGIZA CHINASSO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ALBERTO RIBAS MARCONDES, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MARAFIGO MARCONDES. Filiação: FRANCISCO RIBAS MARCONDES e HELENA WUCHER MARCONDES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ALCINDO SILVERIO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OLAVO SILVERIO e URCULINA SILVERIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20/08)
ALICE DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOSE MACARIO DA SILVA. Filiação: JOAO BATISTA DA SILVA e SEBASTIANA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ANATIRDE CHEVONIKA, 77 ano(s). Filiação: JOAO MEDEIROS e DONALIA BOAVA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ANGELITA FARIA NETO, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANCISCO FARIA NETO e ORLANDINA TEREZA BATISTA FARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ANITA MOREIRA DE PAULA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e ANA MOREIRA GOME. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO DOS SANTOS e CRISLAINE DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ARNO JUNG, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARLINDO ALOIS JUNG e JULIA RODRIGUES JUNG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
CID ARDIGO FILHO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILIS FRANCO ARDIGO. Filiação: CID ARDIGO e LIGIA FLORISBELA ARDIGO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
DANIEL DE SIQUEIRA, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: NAO CONSTA e ARLETE TERESINHA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
DIOCELI MARY VICENTINE, 91 ano(s). Filiação: MARCOS SERGIO LAMBACH e CECILIA LAMBACH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
DORACI DE JESUS DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GALDINO LEAL DOS SANTOS e ANAIR BISCAIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
EDSON SCANDELARI KOENIG, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ENI ARLETE REALI KOENIG. Filiação: RICARDO KOENIG e MARIA ODETE SCANDELARI KOENIG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ERMINIA DUARTE, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS RETT. Filiação: TARQUINIO ANTONIO DUARTE e MARIA BASSA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20/08)
EUCLIDES RODRIGUES OLIVEIRA, 106 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Filiação: JOSEMARIA JACINTO OLIVEIRA e ESTEVA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
FELIPE ANTONELLO, 34 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: FERNANDA DE SOUZA ANTONELLO. Filiação: MAURO ANTONELLO e CIRLENE DE RAMOS ANTONELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
FERNANDO JOSE AAL, 75 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ERWIN WALTER AAL e ERACY FARIAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
FRANCIELLI DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROSELI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
GABRYELL ARTHUR MATOSO, 24 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: VANUSA MATOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
GILBERTO BASTOS PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AFFONSO BASTOS PEREIRA e JUPIRA BASTOS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
GIVANILDO ROXINSKI, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MOACIR ROXINSKI e ROSALINA GOMES ROXINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ILVA MARIA DUARTE DE CARVALHO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARINO DE CARVALHO. Filiação: PEDRO ANTONIO DUARTE e MARIA HORTENCIA CORREIRA DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
IVETE HERMANN JUSTUS, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO ELUIR JUSTUS. Filiação: JOAO HERMANN e MARIA VIEZZER HERMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
JONATHAN MIRANDA DIAS DA CRUZ, 20 ano(s). Filiação: EDSON HENRIQUE DA CRUZ e SARA MIRANDA DIAS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
JOSE ANTONIO APOLINARIO, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA DOS SANTOS APOLINARIO. Filiação: JOSE POLINARIO FILHO e ANALIA DA CONCEICAO APOLINARIO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (20/08)
JOSE DE FATIMA GOMES, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENEDITO GOMES e MARIA DO ROSARIO GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
JOSE MARQUES, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MADALENA CAMILOTE MARQUES. Filiação: JOSE FRANCISCO MARQUES e LOURDES MARIA DE OLIVEIRA MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
JOSIANE SCHREINER, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR OPERACIONAL. Cônjuge: ARIOSVALDO JOSE SPINDOLA. Filiação: CECILIA SCHREINER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: TEREZINHA RODRIGUES. Filiação: NAO CONSTA e IZABEL VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
LEONILDA AGUIRRE DE CASTRO, 100 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NILO VIDAL DE CASTRO. Filiação: ACACIO AYRES DE AGUIRRE e WALFRIDINA PRESTES AGUIRRE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
LUCIA LANGER DRESCH, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO JOAO DRESCH. Filiação: ERNESTO LANGER e MARIA LEOPOLDINA LANGER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARCIA GODOI SANTOS CUSTER, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL ARCHANJO DOS SANTOS e GENI GODOI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARCIO FERREIRA ROSA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MANOEL FERREIRA ROSA e ALBERTINA BEZERRA ROSA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: ADELCON MENEZES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES COUTINHO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARIA APARECIDA RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORVALINO MARTINS RODRIGUES. Filiação: PEDRO RODRIGUES FORTES e GENTIL TAVARES RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARIA BENIRDES DA CRUZ CASTRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL FERREIRA DA CRUZ e FRANCISCA CORDEIRO DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MARIA ESMERINA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM JOSE DE SOUZA. Filiação: MANOEL MARIANO DA SILVA e ESMERINA ANTONIA DE MORAIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARIA RONI MACHADO DA SILVA LOPES, 74 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Filiação: ANTONIO BRASILEIRO DA SILVA LOPES e MARIA LUIZA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MATILDE JOSE MEDEIROS REBOUCAS, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WINSTON NONATO REBOUCAS. Filiação: JOSE PEDRO MEDEIROS e AMELIA JOSE COSTA MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
MOISES MODESTO LASCOSCKI, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NELCI LEONEL DOS SANTOS LASCOSCKI. Filiação: ONOFRE LASCOSCKI e BARBARA LASCOSCKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
NARCIZO OBRZUT, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IVANI TEREZINHA OBRZUT. Filiação: THEODORO OBRZUT e MADALENA CHARNESKI OBRZUT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
NEIDE DE ALMEIDA SANTOS, 89 ano(s). Filiação: PEDRO DE ALMEIDA e MARIA TEIXEIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
NEUSA FERREIRA CALDEIRA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO CALDEIRA DA SILVS. Filiação: MANOEL JOSE FERREIRA e TEREZA AUGUSTA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
NOEME MARIA DE SENA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARO IZAIAS DOS SANTOS. Filiação: JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE SENA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
OSVALDO MEDINA REY, 60 ano(s). Cônjuge: YAMILIA MEDINA DIAZ. Filiação: RAMON MEDINA CORRALES e ALEIDA REY CORRALES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
PLINIO TOURINHO NETO, 85 ano(s). Filiação: LUIZ CARLOS PEREIRA TOURINHO e SYLVIA NASCIMENTO TOURINHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
ROSEMARI DINIZ, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSOE CIPRIANO DINIZ e MARIA JOSE DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
SILVIO PINA PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IZABEL CLAUDIO. Filiação: TEODORO PINA PEREIRA e SANTINA DIAS ANTUNES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
SYNESIO FERMINO DA SILVA, 95 ano(s). Cônjuge: LUZIA MARTIN DA SILVA. Filiação: JOSE FERMINO DA SILVA e IRENE ALBERTO DANIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
TEODORO CARDOSO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: RUTINEIA MORAES DA SILVA SANTOS. Filiação: MOISES CARDOSO DOS SANTOS e ANA MARIA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/08/2026.
TEREZA MENDES DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JORGE MENDES DE OLIVEIRA e BELIZA JOSEFA DA CONCEICAO OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 19/08/2026.
WILLI ECHER, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NADIR CECILIA WEGHER ECHER. Filiação: AGOSTINHO ECHER e ANGELINA PONTEL ECHER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 19/08/2026.