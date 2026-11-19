ADEL PADILHA RIBEIRO, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO e MARLI PADILHA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ALBERONIO MOREIRA LOPES, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SEBASTIANA SOARES DA SILVA LOPES. Filiação: MANOEL MOREIRA LOPES e CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ALCIONY SMANIOTTO CANDAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO SMANIOTTO e CAROLINA BASTOS SMANIOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
AMAURI MAIA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALBERTO MAIA e OTACILIA DE LIMA MAIA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
AMILTON EMILIO CANESTRARO, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARLENE MIKOSZ CANESTRARO. Filiação: RICARDO CANESTRARO e MINERVINA HENEMANN CANESTRARO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ANA ODETE RAMOS CORREIA BAPTISTEL, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EVALDO BAPTISTEL. Filiação: JUVELINO RAMOS CORREIA e NATALIA NEVES DAS CHAGAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ANEORI REDERDE, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GENESIO PINHEIRO REDERDE. Filiação: ORIZON CORREA GOMES e NEUZA DOS SANTOS TAVARES GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ANTONIO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: GERALDO SILVA e SEBASTIANA REALINO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ARCILIO APARECIDO VIANA, 81 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JOAQUINA FRANCISCA FERREIRA VIANA. Filiação: JOSE MARIA VIANA e MARIA APARECIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 15:20h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
BEATRIZ DE FATIMA DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOAO BATISTA DOS SANTOS e DIRCE VELLOSO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CARLOS GABRIEL MOTA OZORIO, 11 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: WILLIAN TEIXEIRA OZORIO e ANDRESSA CAMILA MOTA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CELIA REGINA TONIOLO BUSATO, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EITOR ANSELMO BUSATO. Filiação: PEDRO TONIOLO SOBRINHO e VANDA JUVINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CELSO TULLIO, 64 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: PEDRO TULLIO e ANA MELLEK TULLIO. Sepultamento: COLONIA D LUIZA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CLAUDIMAR ARI CANOVA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA CRISTINA CANOVA. Filiação: CLAUDYR CARLOS CANOVA e MARIA DA LUZ CANOVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
CLAUDINEIA DE SOUZA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDIVALDO DE SOUZA e PERCILIA EVANGELISTA AVELAR DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
DALVINA ANTONIA PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO LIDIO PEREIRA. Filiação: FELIX SUCLA e MALVINA ZANIOLO SUCLA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
DONAIDE VIEIRA BEREZA, 93 ano(s). Filiação: ALICIA BIZOL. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ELIANE COELHO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: IVO COELHO DA SILVA e LILA LINHARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ELIANE DA CONCEICAO DENES OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR DOS SANTOS OLIVEIRA. Filiação: ELEUTERIO GUALDINO DENES e ELZA ROMAN DENES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
FATIMA CAITANO DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALNACIO DE SOUZA e ONDINA CAITANO DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
FERNANDO EDGARD KLUPPEL, 58 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: IRENE DE LIMA KLUPPEL. Filiação: JOAO CARLOS KLUPPEL e TEREZINHA ROSA MARIANI KLUPPEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
GIOVANNE SAVEDRA COSTA, 49 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ADRIANA BORGES DIAS COSTA. Filiação: GILVAN DANTAS COSTA e IRACI SAVEDRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA / SÃO PAULO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
GREGORIO PIRES FORTESKI, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LOURDES TEREZINHA FORTESKI. Filiação: PAULO FORTESKI e ANA LUIZA PIRES FORTESKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
GUIOMAR MARIA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMARO GONCALO DA SILVA FILHO e MARIA LENILDA FEIJO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
HELENA APARECIDA RODRIGUES BARBOSA, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: LAZARO MESSIAS RODRIGUES e MARIA APARECIDA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
HORACIO BERNARDINO DE AGUIAR, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BERNARDINO APOLINARIO DE AGUIAR e OLIBIA HERMELINDA DE AGUIAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
IRENE GELINSKI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GELINSKI. Filiação: FRANCISCO SEMISKI e OLGA OCHETZKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
IVAILDA CRISANTI KERN, 90 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ATHAIDE DOS SANTOS KERN. Filiação: ERCULANO CRISANTI e LUIZA SINHORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
JANETE DO ROCIO FABRI GLOCK, 68 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: LUIZ GLACIR GLOCK. Filiação: LIDIO EMILIO FABRI e JANINE FABRI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JONATAM ALMEIDA DE MATOS, 50 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: LUCIANA DO ROCIO LIMA ALMEIDA DE MATOS. Filiação: JOAO DE MATOS e TEREZA ALMEIDA DE MATOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JOSE AURELIO FERREIRA LIMA, 80 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ALTINO DOS SANTOS DE LIMA e JULINDA DE PAULA FERREIRA LIMA. Sepultamento: DEFINIR, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
JOSE LUIZ GERALDO MENDES, 79 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA MENDES. Filiação: MENARIM MENDES e LEONOR GERALDO MENDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
KAUANE SCHROTH HONORIO, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: AUGUSTINHO DO SOCORRO LIMA HONORIO e JANE TEREZINHA SCHROTH. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LAERTES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GLACY TEREZINHA AGUIAR DOS SANTOS. Filiação: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e MARIA HILDA FEIERTAG DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LEONEL SANSON, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GLACY ESMANHOTTO SANSON. Filiação: JOSE ANTONIO SANSON e IZABEL SANSON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 18 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LEVI GABRIEL GOMES CARVALHO, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: VICTOR GOMES MOTA e JANNY RAQUEL ALVES CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LINDAMIR DA SILVA KAMINSKI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FERREIRA DA SILVA e MARIA DA LUZ VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LUIZ CARLOS BINHARRA, 68 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: ELAINE APARECIDA VARELA BINHARRA. Filiação: JULIO BINHARRA SOBRINHO e MARIA DE LOURDES BINHARRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LUIZ CARLOS MICHILINI, 84 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: MARIA BENEDITA MICHILINI. Filiação: GUERINO MICHILINI e ANA LOPES MICHILINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
LUIZA GARGANTINI GUEZI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO GARGANTINI e PALMIRA ROSSATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MANOEL GERARDUZZI, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELMA APARECIDA GERARDUZZI. Filiação: ROMEU GERARDUZZI e COTILDE AGRELA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MARCELO RICARDO NORONHA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOSE RICARDO NORONHA DA SILVA e SUELI LACERDA NORONHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
MARINALVA RIBEIRO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO SEBASTIAO DOS SANTOS. Filiação: ELIEZER RIBEIRO e JOANA FAUSTINA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
NELSON ROBERTO DOEHNERT, 81 ano(s). Cônjuge: MIRIAN BILINSKI RODRIGUES DOEHNERT. Filiação: ROBERTO EMILIO DOEHNERT e ESTHER CECILIA ADLER DOEHNERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
OVIDIA ANDEATTA FERRI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO NELSON FERRI. Filiação: CASEMIRO ANDREATTA e DALVINA CORDEIRO ANDREATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
PATRICIA CRISTINA MOLETA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO LUIZ MOLETA e CRIZALBA MARIA ROCHA MOLETA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ROBERTO MAKSEMIU, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELE DE FATIMA OLIVEIRA MAKSEMIU. Filiação: ANTONIO MAKSEMIU e MARIA PILS CHEREMETA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ROBERTO PAULO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARLY DOS SANTOS. Filiação: PAULO AUGUSTO DA SILVA e DIVA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
ROBERTO SCHWARZBACH, 78 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: RODOLFO SCHWARZBACH e ALICE JOLI SCHWARZBACH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 19/11/2026.
ROSANA DOMINGOS DA COSTA, 66 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: RUI FERREIRA e AVANI AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
SIMAO ANTONIO CAMARGO, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAQUIM CAMARGO e NAIR INACIO DE FARIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
TERIKO SAKAMOTO YUKAWA, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HIDEO YUKAWA. Filiação: TOYOSO SAKAMOTO e TSUMA SAKAMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
VALDEVINO JOSE DE FREITAS, 55 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO DE FREITAS e MARIA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/11/2026.
WILSON DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE LEAL DOS SANTOS e JOSEFA PARTECA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/11/2026.