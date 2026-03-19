Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 19/03/2026

ALBINA BARCELLOS MARTINS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO MARTINS LOURENCO. Filiação: OSVALDO BARCELLOS e MARIA BARCELLOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ALCEU SOARES LUZ JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARCIA REGINA MOREIRA SOARES LUZ. Filiação: ALCEU SOARES LUZ e ONDINA SOARES LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 18 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ALEXANDRE CARLOS MAGNO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ECLEA NASCIMENO MAGNO. Filiação: ALEXANDRE FONSECA MAGNO e MARIA PUREZA CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ALFONS PLEGER, 106 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: ERIKA ELISABETH PLEGER. Filiação: FRANCISZEK PLEGER e HELENA PIERNICKICH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ALFREDO ALVES CABRAL NETO, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEZEFREDO ALVES CABRAL e MARIA APARECIDA MARIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 19 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ANA PEREIRA DE SOUSA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO BARBOSA DE SOUSA. Filiação: MANOEL JOSE DO NASCIMENTO e ANA PEREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ANTONIO JAIR MADEIRA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANILDE MUNIZ ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO D DOS SANTOS e MARIA CANDIDA MADEIRA DOS SANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ANTONIO JOSE LEMOS, 71 ano(s). Filiação: DAGOBERTO LEMOS e GLACY DA ROSA LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ARTUR FRIEDRICH CAETANO, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EMERSON CAETANO e LILIAN FRIEDRICH CAETANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 18 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
CLARA ROSA RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO RAMOS FERRAZ e MARIA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
CLAUDINA RIGON PROVENCI, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ISIDORO PROVENCI e TEREZA RIGON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
ELIAS BORGES, 64 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BORGES. Filiação: ALFREDO BORGES e MARIA DAS NEVES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
EMANUELE ALBERTINA MATTOSO, 46 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: REINALDO ROBERTO MATTOSO e ELIANA ZANETTI MATTOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
FLAVIO JOSE ALVES DE MIRANDA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AMADO MIRANDA e ELVIRA APARECIDA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
FRANCISCA ALVES GOMES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BEZERRA DE MORAIS e ISABEL ALVES DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
FRANCISCO ALVES DE MORAES FILHO, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MIRIAN GOTTARDI DE MORAES. Filiação: FRANCISCO ALVES DE MORAES e ESMERALDINA BARRETO DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
HELENA ROTH RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JACOB ROTH e ANTONINA FAUSTO ROTH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
HERTA KOTTKAMP, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HENRIQUE KOTTKAMP e GERTRUD MULLER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
IRACILDA DE LIMA FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LAURO FERREIRA. Filiação: BENEDITO EUFROZINO DE LIMA e LUCIA ESTELA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
IRMA VARGAS DA SILVA ZULIAM, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OIRIS ZULIAN. Filiação: JOSE MIGUEL DA SILVA e ANA VARGAS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
JULIA ZANICOSKI FREITAS, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARTUR FREITAS SOBRINHO. Filiação: JOSE XANICOSKI e MARIA ZANICOSKI. Sepultamento: CEMITERIO EM MORRETES – PR, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
JULLIANA CRISTINE DE LIMA, 46 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ALCINDO ALVES DE LIMA e ENI FRANCA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
LAIDES RIBEIRO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: JOSE MARIA FELIPE. Filiação: LOURENCO FERREIRA DOS SANTOS e DORVALINA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
LEONILDO MODESTO DE ARAUJO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA FRANCISCA DE ARAUJO. Filiação: SEBASTIAO MODESTO DE ARAUJO e MARIA VIEIRA ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
LUCI MARTINELLI COSTA, 81 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: WANDER CARDOSO COSTA e LIGIA MARTINELLI COSTA. Sepultamento: CEMITERIO CREMATORIO PARQUE DOS BURITIS – MG, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
LUIZ ALBERTO BOZA PIRES, 76 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ANNA MARIA HERDERICO DE SOUZA PIRES. Filiação: ALBERTO PIRES e ANITA BOZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 20 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA DA CONSOLACAO GOMES DO CARMO, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SINVALDO JOSE DO CARMO. Filiação: HONORIO GOMES DA COSTA e CORACY DE SOUSA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA REZENDE, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GOMES DE REZENDE. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e ANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA HELENA LIMA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO FERREIRA LIMA. Filiação: JOSE RIBEIRO DA SULVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA IZIDORA DE ALMEIDA OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELPIDIO ROCHA DE OLIVEIRA. Filiação: EDUARDO DE ALMEIDA e FLORENTINA MAURICIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA LUCIA DA CRUZ, 63 ano(s). Filiação: MANOEL HILARIO DA CRUZ e TEREZA SILVEIRA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MARIA VALMIR DE JESUS COSTA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: GILBERTO PEREIRA COST. Filiação: ODILON SOUZA e EMETERIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/03/2026.
MAURA SANTOS, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e JOVENITH MARIA DO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 18 de março de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
MIGUEL AFONSO JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MIGUEL AFONSO e LILIAN CARMEN GARRETT FRANCO AFONSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
NELI CHIZINI CHEMIN, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEOCYDES CHEMIN. Filiação: ANGELO CHIZINI e SOFIA UCHAK CHIZINI. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
NELSON LOPES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ANACLETO LOPES DA SILVA e ANGELITA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
NEODIR NILO DOS REIS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOAO MARIA DOS REIS e MARIA AIDE DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
NEUZA DOLATARIO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO DOLATARIO e MARIA DOLATARIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
PEDRO LUIZ PIETROWSKI, 76 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA ROZENE PETROSKI. Filiação: PEDRO PIETROWSKI e IRIA MASSANEIRO PIETROWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
PRISCILA DLUGACH, 42 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VERA LUCIA DLUGACH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
RUBENS BAIA ROSA, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO BAIA ROSA e ANA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
SERGIO MANOEL BONIFACIO JUNIOR, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SERGIO MANOEL BONIFACIO e ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 19 de março de 2026. Data do Falecimento: 18/03/2026.
TIAGO ANTONIO BRANDALIZE MASCARENHAS, 35 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: SELVINO MASCARENHAS e MARGARIDA DO ROCIO BRANDALIZE MASCARENHAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/03/2026.
VALDIRENE GALVAO MODESTO, 49 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSUE ALMEIDA. Filiação: FRANCISCO MODESTO e ANA HILDA GALVAO. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/03/2026.
WALTER SORRENTINO, 72 ano(s). Profissão: PROTETICO(A). Cônjuge: ELZA DOMICIANO. Filiação: CLAUDIO SORRENTINO e ANTONINA SANTOS SORRENTINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 19 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/03/2026.