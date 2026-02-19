Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (19/02)
ADAO IVONEI BINE, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: PEDRO DANIEL BINE e IRACEMA TOSIMA BINE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ALAERTES BENEVENUTO SANTOS, 91 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: NILCE MIRIAN GALLEGO SANTOS. Filiação: JOAO DE SOUZA SANTOS e MARIA LAZZAROTTO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ANDREOTO FERREIRA LOPES, 50 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALICE MASSUMI NOUCHI FERREIRA LOPES. Filiação: CICERO FERREIRA LOPES e ILZA MOTA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
CARLITO NOGUEIRA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROZILDA MARIA THEULEN DA SILVA. Filiação: JORGE NOGUEIRA DA SILVA e IOLANDA CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
CLEIDIMA LUIZA ARRAIS DE CARVALHO, 45 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Filiação: FRUTUOSO JOSE DE CARVALHO e LUIZA ANTONIA ARRAIS DE CARVALHO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
GABRIEL GLICERIO FAUSTINO, 4 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDNILSON JAGUAKA FAUSTINO e ROSELENE T DE FREITAS GLICERIO. Sepultamento: ALDEIA MARRETAS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
GLACI DEPKA, 84 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ISIDORO DEPKA e HILDA DEPKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
HAMILTON JULIO, 87 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: LUCIA PADILHA JULIO. Filiação: ELIAS JULIO e MARIA CLARA JULIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
IVETE TEREZINHA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: JOAO PRUSSAK e GENOVEVA PRUSSAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JAIR JOSE DE MATOS, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELEODORO JOSE DE MATOS e MARIA LUIZA RAIMUNDO DE MATOS. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOANA TEIXEIRA DA ROCHA, 86 ano(s). Filiação: LAURENTINO ALVES TEIXEIRA e ROSA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JUCILEI MUNIZ DOBROCHINSKI, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MUNIZ BORGES e TEREZINHA DE JESUS MUNIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JUSSARA MARIA PEDROSO, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JUCIMARI MENDES PEDROSO. Filiação: MANOEL MENDES e JOSEFINA GOMES MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (19/02)
KELCIO MATSUMOTO, 46 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JULIO MATSUMOTO e TEREZA ISABEL RABELLO MATSUMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
LUIZ CARLOS MORAIS MESQUITA, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: ERIDISON ALVES MESQUITA e SALETE MORAIS MESQUITA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
MAIRO ALISSON MOREIRA CESAR, 39 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDIRENE MOREIRA CESAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARCO POLO TEODORO DE SOUSA, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MOACIR TEODORO DE SOUSA e SHIRLEY MARIA ANTONIA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARIA DE LOURDES BARAN, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEPHANO BARAN e BRONILDA KOGA BARAN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ROBERTO LOPES RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELINA DE OLIVEIRA. Filiação: EUDES VICENTE RIBEIRO e BENEDITA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ROSA OLIVA FREITAS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORESTES OLIVEIRA FREITAS. Filiação: PEDRO COMIN e ITALIA STROGATO COMIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
RUTH HANFFNER CHELLA, 92 ano(s). Cônjuge: PEDRO CHELLA. Filiação: BERNARDO EDUARDO AUGUSTO HAFFNER e CECILIA HAFFNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
SOFIA ZOTTO GUADAGNIN, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROMUALDO GUADAGNIN e ANA LUCIA PINTO DO COUTO ZOTTO GUADAGNIN. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 18/02/2026.
SUELI MACIEL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MACIEL JUNIOR e CARLOTA MONTEIRO MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ZORAIDE PADILHA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: BENTO PADILHA e EVA BERNARDINO GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/02/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (19/02)