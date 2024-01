Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (18)

ABRAHAO ANTONIO DELMONEGO, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ARACI THEREZINHA ROCHA DELMONEGO. Filiação: ANTONIO MANOEL DELMONEGO e URSULINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ALCIDES ALIPIO DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: DOLORES PLASSA ORTIZ DE ALMEIDA. Filiação: ALIPIO DE ALMEIDA e PALMYRA BASTOS DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI – PR, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ALICIA RAMONA CABRERA, 73 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ARMANDO BASTARDO e ELYS DEL JESUS CABRERA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTENOR PORTELLA, 71 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CASTORINA CARNEIRO DE OLIVEIRA PORTELLA. Filiação: SETEMBRINO PORTELLA e FRANCISCA DOMINGUES PORTELLA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

BERENICE DE OLIVEIRA RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARIA ALZIRA DA CONCEICAO DE OLIVEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CARLOS DE CASTRO, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO DE CASTRO e ARACI FONTANA DE CASTRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 11:30h.

CHRISTIAN MAIA ANTONIO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ISMAEL FAMINI ANTONIO e SIRLEY REGINA MAIA ANTONIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

CIRTE IRENE CORA MUNHOZ, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSCAR LOPES MUNHOZ. Filiação: HUMBERTO CORA e LYDIA APPEL CORA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:00h.

DAVIDE REUS CONTE, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SOLANGE RODRIGUES CONTE. Filiação: DAVIDE CONTE e JENNY CONTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

EDSON HOLAVATI LARSON, 59 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SONIA BATISTA LARSON. Filiação: MARCOS ALVES LARSON e VERONICA HOLAVATI LARSON. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ERCILIO XAVIER DE BARROS, 76 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: VITALINO XAVIER DE BARROS e ANA CORREA DE BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO AMARAL DE JESUS, 67 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIA MATILDE DE JESUS. Filiação: JOAO BARBOSA DE JESUS e CARMOSINA CLARA AMARAL DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO DA PENHA EM LAGES – SC, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GERALDO ALVES DA MOTA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA MOTA. Filiação: e JOVELINA ALVES DA MOTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:00h.

IVO ZIEMBICK, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALICE CALADO ZIEMBICK. Filiação: MIGUEL ZIEMBICK e IDALINA PEREIRA ZIEMBICK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

JOAO ALFREDO HOLTMAN, 71 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: SIRLEI DOS SANTOS HOLTMAN. Filiação: ALFREDO HOLTMAN e OLIVIA ALVES HOLTMAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOAQUIM GARCIA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO CAETANO GARCIA e CECILIA APARECIDA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 09:00h.

JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE OLIVIERA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:30h.

JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ALZIMAR GABRIEL DE ALMEIDA. Filiação: ONOFRE RIBEIRO DE ALMEIDA e JOANA ETELVINA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LAURINDA DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA DE SOUZA. Filiação: LUIZ ZIELE e FIRMINA CORREA ZIELE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 09:30h.

LUCIA MARA DA SILVA LIMA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAMIAO DIAS DE LIMA. Filiação: SEZINANDO DIAS DA SILVA e ALGINA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUIZA LUTTI KUCZYNSKI, 102 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ZOLLO KUCZYNSKI. Filiação: VICTOR LUTTI e ZULMIRA SCHMIDT LUTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 20:00h.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO, 63 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA CORDEIRO. Filiação: LEONEL DE LIMA CORDEIRO e ENI GLACI DE OLIVEIRA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA ANICE BARRETO NOVAES, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS NOVAES. Filiação: ANTONIO CARNEIRO BARRETO e MARIA MESA BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA CARMELITA DE SATANA, 92 ano(s). Cônjuge: CATARINO ALVES DE SANTANA. Filiação: e MARIA LEANDRA DA CONCEICAO. Sepultamento: CEMITERIO DE SIMÔES FILHO / BHAIA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

MARIA DE LOURDES BEVERVANSO MILEK, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO MILEK. Filiação: VICTORIO BEVERVANSO e ANNITA BEVERVANSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FUNGENCIO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: FELIX JOSE DOS SANTOS e NADIR CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MIZAEL APARECIDO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO e IZABEL APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

MOACIR BARAVIERA, 69 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA LINDAIR POLEZA TOMAZ. Filiação: MOACIR BARAVIERA e EMILIA CARLOS BARAVIERA. Sepultamento: ´CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NELSON GOMES RODRIGUES, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EVA DE FATIMA DA CRUZ RODRIGUES. Filiação: MANOEL JOSE RODRIGUES e CATARINA RODRIGUES REMINSOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:00h.

NESIO BUENO GODOI, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIA MOKRETSKI GODOI. Filiação: ANUEL BUENO GODOI e LAUDELINA OLIVEIRA GODOI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ODETE MENDES DA ROSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO DA ROSA FILHO. Filiação: GILBERTO MENDES e ONDINA PEREIRA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:00h.

OSVALDIR ANTENOR FESTA, 64 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: ROSALINA BATISTA FESTA. Filiação: REINALDO CARLOS FESTA e AMALIA TOALDO FESTA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

PAULO COSTA DE OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: DORA DE ASSUMPCAO DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENAL COSTA DE OLIVEIRA e MARIA LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

PEDRO CHIMAIDA, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DULCIA URSULINA FAGUNDES CHIMAIDA. Filiação: ALEXANDRE CHIMAIDA e FRANCISCA CHIMAIDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

PIETRO HENRIQUE DA SILVA, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANIEL DA SILVA e SANDRA MARA JOSE MACHADO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

POLICARPO ANDRADE BASTOS, 89 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CARMELITA LOPES BASTOS. Filiação: MARCOS PEREIRA BASTOS e HONORINA ANTUNES DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:00h.

RACHEL BALLE GALETTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIVIO BALLE e IGNES BALLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:00h.

RAVI GAEL DOURADO DE OLIVEIRA, 1 ano(s). Filiação: CLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA e MONIQUE DOURADO PEREIRA BARROS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 12:00h.

SARA HELOISE SCHILIGOSKI, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: WANDO SCHILIGOSKI e MARY LEYDDY DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024.

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOAO FRANCISCO DA SILVA e CLOTILDE DA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

SINVAL GUEDES DOS REIS NUNES, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SIMONE MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE REIS NUNES e CARMELITA PESTANA GUEDES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:30h.

SUSSUMO SAKAI, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELIZA TOMIA HAMANO SAKAI. Filiação: TATSUJI SAKAI e SHIME OYA SAKAI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 10:00h.

TEREZA DE JESUS JUSTUS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VARDIVINO JUSTUS. Filiação: JULIO DINO RIBEIRO e MARIA LUIZA VALENTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:00h.

VALDOMIRO DUARTE, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDNA DIAS DE CASTRO DUARTE. Filiação: JOAO DUARTE e LUCIANA DA MOTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:30h.

VALDOMIRO FERNANDO LEWECK, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ZOZANA SOVISKI PEREIRA DA ROSA. Filiação: WADESNAFO LEWECK e ROSALINA LEWECK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VITORIO DE SOUZA, 76 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOQUIM DE SOUZA SOBRINHO e MARIA DA TRINDADE RIBAS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:00h.

