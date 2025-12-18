Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (18/12)
ABEL PINTO FILHO, 88 ano(s). Cônjuge: EDVIGES HELENA GRABOWSKI PINTO. Filiação: ABEL SANTOS PINTO e MARIA JOSE RIBEIRO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ALAN BETTINARDI, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MOACYR BERTTINARDI e DIOLETE DOLATTO BETTINARDI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ANA CRISTINA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO DA SILVA e DINARCI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
CERIS ELIANE COSTA, 56 ano(s). Profissão: DECORAÇÃO – DESIGN DE INTERIORES. Filiação: MANOEL COSTA NETO e LOURDES MARIA BERNARDI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
DANILO CAPINSKI, 89 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: LUDOVINA KONCHESKI CAPINSKI. Filiação: CASEMIRO CAPINSKI e LUDOVINA KONCHESKI CAPINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
DORIVAL VICENTE DE FREITAS, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: DIRCINEIA CARDOSO DE FREITAS. Filiação: VICENTE LUIZ DE FREITAS e NAIR SABINO DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
ELIZABETH RITZDORF WANKE, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: CARLOS HUBERTO RITZDORF e JOANITA LEONOR RITZDORF. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
EURICO MARINALDO MOREIRA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: WALDETE MAIA MOREIRA. Filiação: JOSE EURICO MOREIRA e CLEONICE SOLDI MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
EZEQUIAS BERNARDO DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ELIAS BERNARDO DOS SANTOS e APARECIDA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
GILMAR AMANCIO RODRIGUES, 42 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOAO BATISTA RODRIGUES e VANDERCI DE LOURDES AMANCIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 18/12/2025.
HORST LINDEMANN, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CONRADO LINDEMANN e PAULA LINDEMANN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
JOAO CARLOS DE CAMPOS, 66 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Filiação: JOSE VALTER DE CAMPOS e MARIA DO ROSARIO DE CAMPOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 18/12/2025.
JOSE ANGELO FILHO, 73 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA FERNANDES ANGELO. Filiação: JOSE ANGELO e LAURA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
JOSE FRANCISCO DE PAULA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: INOCENCIO DE PAUCA e HILDA CUNHA DE PAULA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
JOSE ZACARIAS DE JESUS, 83 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA ROSA. Filiação: GABRIEL ARCANJO DA CRUZ e EMILIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
KEVIN WILLIAN BARBOSA MENDES, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: APARECIDO FERREIRA MEMNDES e MARLENE BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LUIZ SCORSIN, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARISTELA SCORSIN. Filiação: LOURENCO SCORSIN e ADELAIDE SCORSIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARCOS ANTONIO NATAL DIAS, 70 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: LEVI DOS SANTOS DIAS e ELOINA NATAL DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARIA PAULINA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE PAULINO DA SILVA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
MARILENE FERREIRA SILVA DE CARVALHO AZEVEDO, 48 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS PIO PINHEIRO DE CARVALHO AZEVEDO. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e MARIA VILANI FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
MARIO CESAR FERREIRA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: TECNÓLOGO. Cônjuge: GIZELDA LUNA FERREIRA DE SOUZA. Filiação: VALDOMIRO FERREIRA DE SOUZA e IRIS MAZIEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
PEDRO CHUVIS, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA MARLI SAVISKI CHUVIS. Filiação: ALEXANDRE CHUVIS e CECILIA CHUVIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
TONY DE CASTRO BATISTA, 19 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: NEY JOSE BATISTA e CATARINA DE FATIMA MACHADO DE CASTRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
VICENTINA MARIA DE FATIMA LIMA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE CLARO DE LIMA e JERONIMA DIAS DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
VICTOR HUGO FERREIRA PEREIRA, 28 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PATRICK SANDIS MESSIAS PEREIRA e FABIANI CRISTINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
WALDIRENE MARIA FUNDAO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAGNO FUNDAO e MARIA AURORA ROGESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/12/2025.
