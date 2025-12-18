Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 18/12/2025

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS, 24 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE CICERO COSTA DOS SANTOS e GABRIELA ALICE GALLARDO MACIEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
AUGUSTO BRIDUN, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ESTEFANO BRIDUN e MARIA CORNELO BRIDUN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
CLAUDETE DE JESUS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR ASSIS DE ANDRADE. Filiação: SEBASTIAO DE JESUS e ZULMIRA SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
ENOEL ALOISIO, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ZELIA PATRICIO DA SILVA ALOISIO. Filiação: PASCOAL ALOISIO NETO e MARIA DO DIVINO ALOISIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
ENORDINA MOREIRA, 93 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JOAO MOREIRA e JUVITA DE LIMA MOREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
IRENE PRZYBYLOVICZ BATISTA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEUS PRZYBYLOVICZ BATISTA. Filiação: THIOPHILO NOVAK e LINA STEMPOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
IVONE TERESINHA TESSER SOARES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO HERCILIO SOARES. Filiação: CANDIDO TESSER e MARIA ROSA BATISTA TESSER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Filiação: NAZIAZENO PEREIRA DE SOUZA e NADIR PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LUIZ CARLOS GUST, 42 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARLICE LENIR KRUMIGER GUST. Filiação: DANILO FLORIANO GUST e ELANI MARISA GUST. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 17/12/2025.
LUIZ MOREIRA, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: PLACIDIA RAMOS MOREIRA. Filiação: AMADEUS MOREIRA e MARIA LOPES DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
NELSON ZANARDE, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EURICA RODRIGUES DA SILVA ZANARDE. Filiação: ALCIDES ZANARDE e MARIA RIBEIRO ZANARDE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
NOEMIA SOARES ALVES, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE ALVES. Filiação: SEBASTIAO SOARES DE ANDRADE e ROZA MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
PEDRO RIBEIRO DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: OLIBIA MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOSE LOURENCO DOS SANTOS e VERGINIA RIBERIO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
SARA BURSTEIN, 82 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Filiação: ISRAEL BURSTEIN e ANA BURSTEIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
SERGIO SKROCH, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: SOLANGE DO ROCIO SKORA SKROCH. Filiação: CARLOS SKROCH e LIDIA FLORSZ SKROCH. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.
ZELIA CHOMEN, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CHOMEN e MARIA CHOMEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/12/2025.