Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 18/06/2026

ALAIRDE MACHADO PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES PEREIRA. Filiação: MANUEL MACHADO e ZULMIRA BENTES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
ANTONIO RIBEIRO DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLEUSA VIVALDO OLIVEIRA. Filiação: JOAO RIBEIRO DA COSTRA e BENEDITA SOARES DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
BRONISSUAVA SOAKI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO SOAKI e ROSALIA SOAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
CELSO LUIZ TISSE, 69 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: CELSO TISSE e HELENA TOZIN TISSE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
CIRSO NELOS, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: LUIZA ANGI NELOS. Filiação: MANOEL NELOS e LAURA MARIANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
CLAUDETE SILVA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: ARISTIDES SILVA e DURVALINA ERMENEGILDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
CLAUDIONOR HEYN, 73 ano(s). Profissão: COMPRADOR(A). Filiação: AFONSO ALBANO HEYN e ORLANDA MARIA EMA HEYN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
CLERIA DA SILVA VENTURA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARIEL GABRIEL VENTURA. Filiação: ANERIO JOSE DA SILVA e IZABEL MACHADO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DORVALINA EVANGELISTA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
DORACI MANFRON GOVATZKI, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARCI GOVATZKI. Filiação: CARLOS MANFRON e THEREZA CAVASSIN MANFRON. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
ELIZABETH DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL JORGE DA SILVA e ALZIRA FERREIRA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
FABRICIO TENFEN, 38 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RENI TENFEN e MARISA VOLLMANN TENFEN. Sepultamento: MUNICIPAL DE JOINVILLE SC, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
FAUSTA EUGENIA DO CARMO, 93 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA e RICTA EUGENIA DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
IOLANDA FERREIRA RAMOS, 78 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: EDGARD FRANCA CABRAL. Filiação: FRANCISCO FERREIRA RAMOS e ALVERINDA FERRERIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
IRACI DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, 90 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: BRUNO DA SILVA. Filiação: JOANA DOMINGOS DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
IRACY PIERNA PALKOWSKI, 84 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ARTHUR ANTONIOLI e PIERNA ANTONIOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
IRINEU CARLOS FRITZ, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: DIRCEU FRITZ e CONCEICAO MARIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
IVAIR JOSE DALMAS, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: SUELI MARIA DALMAS. Filiação: JOSE DALMAS e MARIA MADALENA DALMAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
JOAO GUERRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: YOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: GERMANO GUERRA DOS SANTOS e DONINHA PATRICIA GUERRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
JONATHAN AIRES DE ALMEIDA, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: AMANDA DOS SANTOS NASCIMENTO. Filiação: EUNICE AIRES DE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
LAURO LOPES CAVICHIOLO, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: OLGA DO ROCIO MIRANDA MARLUCCI. Filiação: CARLOS CAVICHIOLO e MARIA JOSE LOPES CAVICHIOLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
LAZARO MAGALHAES, 97 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE JOAQUIM DE MAGALHAES e ELIZA MARIA MAGALHAES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MAGDALENA KOLODI VOLOCHEN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU KOLODI e MARIA KOLODI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARCO ANTONIO RODRIGUES MEYER, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HEINZ JOACHIM MEYER e JENNY RODRIGUES MEYER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, 74 ano(s). Cônjuge: ARLINDO FRANCEZ. Filiação: JOAO FERMIANO DA SILVA e JOANA TEODORA DA SILVA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA ELENA ALVES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON CRISTOVAO ALVES e ROSA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA HELENA CANDIA RIBEIRO, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JERONIMO ANANIAS RIBEIRO e PAULA CANDIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA LENIRA DO AMARAL SOARES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DO AMARAL SOBRINHO e DELFINA MARTINS DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA LUIZA MACHADO, 61 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE THOMAZ MACHADO e MARIA GUERTEZ MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:15h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA MADALENA VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTHULINO CARVALHO e MARIA ALVES MACIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MARIA STELLA D AGOSTINO AMBROSECCHIA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIOVANNI AMBROSECCHIA. Filiação: CENCETTA RUSSO e RAFFAELE D AGOSTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
MAURA CORDEIRO DE SOUZA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS VENANCIO CORDEIRO e JOANA JUVENCIO CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
PAULO PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA MARIA PEREIRA. Filiação: MIGUEL ANTONIO PEREIRA e ANA TABALIPA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO, 37 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: ANTONIO CORDEIRO e ALCIONI DE OLIVEIRA CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
SANTA MARIA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE PEREIORA DA SILVA. Filiação: RODOLFO CUSTODIO JACINTO e MARIA CAETANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
SOELI DZIENSZKZK HARTOG, 73 ano(s). Profissão: GEÓGRAFO(A). Filiação: HERMITO HARTOG e OLGA DZIENSZKZK HARTOG. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
UBIRAJARA TONELLI, 58 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: HERIBERTO TONELLI e LUIZA CROCETA TONELLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/06/2026.
VALDIVIA PAULUS MARTINS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO FERREIRA MARTINS. Filiação: REINALDO PAULUS e GERTRUDES PAULUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.
VITORIA ARTIFON DO NASCIMENTO, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDSON MENDES QUIXABEIRA DO NASCIMENTO e ROVANI ARTIFON DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CHAPECO / SANTA CATARINA, quinta-feira, 18 de junho de 2026. Data do Falecimento: 17/06/2026.