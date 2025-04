Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (17)

ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO REZENDE DE OLIVEIRA e MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:00h.

ALICE EMANUELE DOS SANTOS VIEIRA, 4 ano(s). Filiação: JOAO MARIA DOS SANTOS e SIMONE VIEIRA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:30h.

ALTAIR RODRIGUES RAMOS, 50 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DANIELA MARTINS MARQUES BIATO RAMOS. Filiação: MANOEL RAMOS e SEBASTIANA RODRIGUES RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ROBERTO DA SILVA e MARIA ELIAS DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

DIGER RODRIGUES FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO DOMINGUES FERREIRA e BENEDITA RODRIGUES FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

DOLORES RUDNIK, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL RUDNICK e TEREZA KARVAT RUDNIK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 14:00h.

ELCIO ALVES DE ALENCAR, 65 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: HELENA MARIA DOS SANTOS ALENCAR. Filiação: MANOEL ALVES DE ALENCAR e MARIA AMELIA DOS SANTOS ALENCAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 11:00h.

HELEN PELLIZZARI, 57 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Filiação: CYRO PELLIZZARI e MIRIAN PELLIZZARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:00h.

HELOISA EMANUELY CUSTODIO PONTES, 11 hora(s). Filiação: WAGNER PONTES e KALITA ADRIELI CUSTODIO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:00h.

HENRIQUE MARTINS COSTA, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: IGOR COSTA e GABRIELE LETICIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:00h.

HILARIO ZAIDOWICZ, 92 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: MARIA IONE ZAIDOWICZ. Filiação: JOAO ZAIDOWICZ e ALINDA ZAIDOWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:00h.

ISMAEL COLODEL, 92 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: CLEONICE COLODEL. Filiação: JOAO COLODEL e REGINA COLODEL SCORSIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

JOAO APARECIDO PAIXAO, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: TEREZA UMBELINA GOMES PAIXAO. Filiação: SEBASTIAO JULIO PAIXAO e MARIA PUREZA PAIXAO. Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL DE CAMPO MAGRO PR, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

JOAO OSVALDO COLACAO, 77 ano(s). Filiação: MANOEL COLACO e EMILIANA FERREIRA COLACO. Sepultamento: JD DA SAUDADE, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

JOSE DONIZETI DA COSTA, 60 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO MARIA DA COSTA e TEREZA MARQUES DA SILVA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 14:00h.

JOSE MARIA GUEDES, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA DO SOCORRO GUEDES. Filiação: JOAO GUEDES e MARIA SEBASTIAO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

JOSE MATILDES DO NASCIMENTO, 85 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: JOAQUIM ISIDORO DO NASCIMENTO e CUSTODIA RITA CATARINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 11:00h.

JOSE PEREIRA CANJARANA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GREGORIO PEREIRA CANJARANA e ANA MARIA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:30h.

JULIANNA DA CONCEICAO POMPEU, 20 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL DE MELO POMPEU NETO e FRANCILETE DA CONCEICAO POMPEU. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 11:00h.

LEO JUNIOR SCHWENDTNER, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LEONIDES SCHWENDTNER e MARIA MARLI VIEIRA SCHWENDTNER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

LEONARDO BELNIAKI, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO BELNIAKI e VITORIA BELNIAKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CATANDUVAS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 15:00h.

LEONOR PEREIRA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSAFA MANOEL DOS SANTOS. Filiação: CIRILO PEREIRA DA SILVA e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:00h.

LEVINA DA SILVA VIEIRA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL VIEIRA DA SILVA. Filiação: JOSE PINTO DA SILVA e OLIVINA LEMES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 18:30h.

LUIZA DA ROSA NAZARIO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VICTOR NAZARIO. Filiação: TOMAZIA MARTINS DA ROSA e TOMASIA MARTINS DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

MARIA ANGELA DA SILVA BARRETO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO BITTENCOURT BARRETO e MARIA JOSE DA SILVA BARRETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA DA GRACA BATISTA, 78 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: PAULO BATISTA. Filiação: HONORINA DUTRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 14:00h.

MARIA DALVA CORDEIRO DOS REIS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FERNANDES DOS REIS. Filiação: ARTHUR CORDEIRO DE MELO e HERMINIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 15:30h.

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMELINO MENDES DA SILVA e DOROTILDE DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 14:00h.

MARIA TERESA FILHEIRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FILHEIRO e LORI FILHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

MARINA DAUSEN MEYER, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO GERMANI MEYER. Filiação: ALBERTO CARLOS DAUSEN e MARIA ADELAIDE DAUSEN. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 18:00h.

MARLENE VULCHAK PREISSLER, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JAIRO STORI PREISSLER. Filiação: SAFRANCO VULCHAK e ANITA VULCHAK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:00h.

NILSON VILMAR DA COSTA, 63 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: NEIDE LUCIA DA SILVA. Filiação: IZAIAS TEIXEIRA DA COSTA e AMELIA COLMAM DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:00h.

ODETE DOS SANTOS BRUNELO, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: RUBENS BRUNELO. Filiação: EUGENIO AUGUSTO DOS SANTOS e CANDIDA RODRIGUES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:30h.

PAULO CEZAR DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: GERALDO BALBINO DA SILVA e MARIA DE LOURDES SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

RAIMUNDO BARREIROS MACHADO, 67 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA SOARES MACHADO. Filiação: ANTONIO NUNES MACHADO e SENHORINHA BARREIROS DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:00h.

ROBERTO CARLOS ZENI, 47 ano(s). Profissão: CHAVEIRO. Filiação: JAIR ZENI e CECILIA PEREIRA RAMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 17 de abril de 2025.

ROSA DA SILVA RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ANTONIO DA SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:30h.

ROSANGELA APARECIDA MARTINS COELHO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: GETULIO MARTINS COELHO e LAURINDA FRANCISQUETI COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

SAMUEL DIAS DE ALMEIDA, 58 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARGITA BUCHHOLZ DE ALMEIDA. Filiação: JOAO BENTO DE ALMEIDA e NAHIR DIAS DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 09:00h.

SEBASTIANA CARDOSO DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIO CARDOSO DA SILVA. Filiação: PEDRO CARDOSO GOMES e URSULINA GREGORIO DO ROZARIO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 17:00h.

SEBASTIANA PEREIRA DOS REIS PINTO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA DOS REIS. Filiação: GERALDO PEREIRA DOS REIS e BENEDITA DENECIANA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025.

SEBASTIAO RODRIGUES DE BRITO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OVIDIO RODRIGUES e EUFRAZIA RODRIGUES DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 09:00h.

SILENE DUARTE, 83 ano(s). Profissão: CHAPEADOR(A). Cônjuge: NERCI LOPES DUARTE. Filiação: ISOLINO DUARTE e AGOSTINHA DUARTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 09:30h.

SOLANGE DE ANDRADE IGNACIO, 62 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: DJALMA IGNACIO. Filiação: OSVALDO LAURENTINO DE ANDRADE e MARIA NAIR GONCALVES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 15:00h.

STEPHANY KEILA DOS SANTOS CAMARGO, 28 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: NERI NUNES CAMARGO e ROZELI VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:00h.

SUELI FORLIN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTAVIANO SILVEIRA FALCAO e EURICA DO NASCIMENTO FALCAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

SUELLEN DO PRADO MARINS, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SIDINEI MARINS. Filiação: DILOMAR JOSE DO PRADO e BERNADETE DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 16:00h.

URSULINA ASCHIDAMINI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO ASCHIDAMINI. Filiação: FLORINDO ASCHIDAMINI e MARIA ASCHIDAMINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 12:00h.

URSULINA NOGUEIRA SANTOS, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: MANOEL MESSIAS SANTOS e MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 10:00h.

