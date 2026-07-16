Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)
ADENILSON JOSE FERREIRA, 56 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JULIO FERREIRA e LEONTINA DA CRUZ FERREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO TAMANDUA / BALSA NOVA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ALARICO FIM, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANA ROSA MESSIAS FIM. Filiação: HILARIO FIM e AURORA ANDREOTTI FIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ANGELA MARTINS DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARTINS DA SILVA e IRACEMA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ANTONIO WILSON MERLIN, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EOCLIDES MERLIN e TEREZINHA MOTA MERLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
AUREA DE JESUS SIMAO, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA SIMAO e ADILIA AUGUSTA SIMAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
BEATRIZ STAMM, 70 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: ELMONDE ENILDO STAMM e MARIANE AUGUSTA ROSA STAMM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
BIBIANLENE NASCIMENTO GUIMARAES, 56 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ANTENOR NUNES GUIMARAES e LUCIANA EVA GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
CONSTANTE SAVARIS, 82 ano(s). Profissão: GERENTE PRODUÇÃO. Cônjuge: IRACEMA HEDY WOLFART SAVARIS. Filiação: ANTONIO SAVARIS e EMA VOLPATO SAVARIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
DAVID FABIENSKI, 92 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: PAULA FABIENSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
DOROTEA LOURDES JOHNSON, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAMILIO SOMAVILLA e LUIZA BETTIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
DOUGLAS PADILHA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JULIA AGOSTINHO. Filiação: BASILIO PADILHA e EMI PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)
EDUARDO ANTONIO COELHO, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EVELISE BAPTISTEL FAGUNDES COELHO. Filiação: WALDIR COELHO e SIRLEIDE IZALTINA NETO COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ELIAS BARROS, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZA BARROS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ELUIR MARTINS GIACOMITTI, 82 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: JURILENE DO ROCIO GIACOMITTI. Filiação: FORTUNATO GIACOMITTI e HELENA ANGELA GIACOMITTI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ERALDO NUNES DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: BENEDITA DOS SANTOS MATOS DA SILVA. Filiação: LUIZ NUNES DA SILVA e VALDOMIRA HERMENEGILDA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE ITAPEVI – SP, sexta-feira, 17 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
FAUSTINO DA SILVA MORAES, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: REGINA SELAU DE MAORES. Filiação: ABILIO ANTONIO DE MORAES e ADELAIDE DA SILVA MORAES. Sepultamento: CEMITERIO CAMPO BONITO, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
FRANCISCO MENDES DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ROSI CUBIS DE LIMA. Filiação: JOVINO FERREIRA DE LIMA e MATILDE MENDES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 15 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
FREDOLINA GENEROSO DA SILVA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE ISAAC DA SILVA. Filiação: NESTOR MANOEL GENEROSO e ANA RUFINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)
GREGORIO RUBIO, 81 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ELIENE SANTOS RIBEIRO. Filiação: BENEDITO RUBIO COLOMA e ESCOLASTICA SERRANO COLOMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
HANS KROKER, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA KROKER. Filiação: ABRAM KROKER e MARIA KROKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
IVOSIR BLUM, 68 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: IVO BLUM e IVA MARIA BLUM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JONAS HAWTHORNE, 86 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA LINA HAWTHORNE. Filiação: EDMUNDO DOUGLAS HAWTHORNE e MARIA AUGUSTA HAWTHORNE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JORGE LUIS CAMILOTTI, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ NERY CAMILOTTI e ODETTE REGINA MACCARINI CAMILOTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JOSE CARLOS VAZ DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MIGUEL IACZINSKI DA SILVA e MARIA JOCELY VAZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JOSE MARIA DO MONTE, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CIA MARA LIPAROTTI DO MONTE. Filiação: ANTONIO CARAMURU DO MONTE e BERNARDINA PEREIRA DO MONTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JUAN GABRIEL DALABONA CABRAL, 26 ano(s). Profissão: TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. Filiação: JONATA UBIRAJARA CABRAL e ANA PAULA DALABONA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
JURACI ALVES DO AMARAL, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: EDGAR ALVES DO AMARAL e ANA ROSA MARTINS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
LETICIA CAMILY ROQUE RODRIGUES, 20 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUDINEI CLAUDIO RODRIGUES e ANA PAULA ROQUE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
LOURDES ROCHA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO DRANKI. Filiação: HERMINIO ROCHA e NAIR BATISTA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
LUCIA GARTNER CADORI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MATIAS CADORI. Filiação: CARLOS GARTNER e MARIA GARTNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
LUIZA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU RIBAS DOS SANTOS. Filiação: CLEMENTE DOS SANTOS MORAIS e ROSALINA TEODORIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MARCELO HARUO TAKEHATA, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARCIA SAYURI FUJIOKA TAKEHATA. Filiação: MITSUMORI TAKEHATA e PALMIRA FUMIE TAKEHATA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MARCELO MAURICIO MULLER, 55 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MICHAELE SOUZA SPIELMANN MULLER. Filiação: ALAOR MULLER e DINANCIR LOURENCO MULLER. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADAO JOSE DO NASCIMENTO e CONCEICAO GALVAO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MARIA BEATRIZ DE ALMEIDA PINTO SCHWARZER, 63 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: RICHARD ALBERT SANTANA SCHWARZER. Filiação: JOSE GERALDO DE ALMEIDA PINTO e ANNA MARIA SONODA DE ALMEIDA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
MARIA DE LOURDES DUARTE, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALEXANDRE DUARTE. Filiação: JOAQUIM ROCHA DOS SANTOS e ELVIRA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)
MARIA ROSELI NABOSNE ANACLETO, 75 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: RICARDO ANACLETO. Filiação: DIONISIO NABOSNE e ROSA MORO NABOSNE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
NAIR BANDEIRA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CANDIDO CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL GONCALVES BANDEIRA e JUVITA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ODELAR DE LIMA BASSANI, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA ODETE DA SILVA BASSANI. Filiação: LEOPOLDINO BASSANI e LAURINDA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
OLGA CHEMIM SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA CHEMIM e CECILIA LEMOS CHEMIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
RICARDO INACIO DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE INACIO DE SOUZA e EROTILDES GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
ROSI BONATO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ALGACIR BONATO. Filiação: RUDI HOHN e RACY NARDIN KOHN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 17 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SANDRA APARECIDA BISIKIRSKAS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR PEREIRA DA COSTA. Filiação: OSWALDO BISIKIRSKAS e MARIA SEBASTIANA MARCELINO BISIKIRSKAS. Sepultamento: PARQUE DAS SALAMANDRAS, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SANTINA PEREIRA PIOVESAN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUFINO FELICIANO PEREIRA e BRASILIA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SEBASTIAO RIBEIRO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIANE DO ROCIO BARBOSA RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO e DJANIRA VALERICO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SEBASTIAOCOLACO DA SILVEIRA NETTO, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANTONIA SCHILIAN. Filiação: JOAQUIM COLACO DA SILVEIRA e PURCULINA AFONSO DA SILVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SILOEL COSTA CABRAL, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HUGO RUBENS CABRAL e VALDIVIA COSTA CABRAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SOPHIA DE OLIVEIRA BANZATO, 4 mes(es). Filiação: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA BANZATO e MARIA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
SUELI NOVAK ROBERTO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACY DA CRUZ ROBERTO. Filiação: ADAO NOVAK e HELENA STEMPNIAK NOVAK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.
TIAGO SABINO TOSTA, 39 ano(s). Filiação: ANTONIO SABINO TOSTA e NILDA AGUIAR DOS SANTOS TOSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
TIAGO SOTTI PIOVESANA, 41 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: LEIA DE MELLO SILVA PIOVESANA. Filiação: MANOEL PIOVESANA e ROSELI SOTTI PIOVESANA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Data do Falecimento: 15/07/2026.
WESLLEY CEZAR PROTSKI DE ABREU, 34 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: JOSE LOURENCO PROTSKI DE ABREU e SANDRA MARA PROTSKI DE ABREU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 16 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/07/2026.