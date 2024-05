Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)

AGOSTINHO SCHEMBERG FILHO, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: DORALICE MARTINS SCHEMBERG. Filiação: AGOSTINHO SCHEMBERG e IZAILDE SCHEMBERG. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO EM PONTA GROSSA – PR, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 15:00h.

ALBERTO KOKOTTE, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE KOKOTTE e ANNA KOKOTTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

ANA LUCIA CRISPIM LEAL, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO SERGIO DE ASSIS. Filiação: ANTONIO CRISPIM e IRENE DA COSTA CRISPIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:30h.

ANGELO VILSON SESCATO, 77 ano(s). Filiação: IZIDORO SESCATO e MARIA LUIZA SESCATO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 10:00h.

ANNA PAULA DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORMIDIO DE SOUZA LIMA. Filiação: JOSE BENEDICTO DE PAULO e BENEDICTA MARIA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

ARI RIBEIRO, 56 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: RENE DA APARECIDA CASTANHO. Filiação: ZELI RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CASTRO PR, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

AROLDO PINTO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS FARIAS. Filiação: JOAO PINTO DA SILVA e SERAPHINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:30h.

BENTO RODRIGUES NEVES, 99 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: NORMA ARMESTRONG NEVES. Filiação: PEDRO RODRIGUES NEVES e SWANTA GUILHERMINA DE AZEVEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 15 de maio de 2024 às 16:30h.

CAROLINA SCARPELLI, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BARTOLOMEU SCARPELLI e MARIA BENEDITA MARTINI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 09:30h.

CLARO WALTER DE SOUZA SANCHEZ, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DORIVAL DE SOUZA e MARIA SANCHEZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

CREUDELIA DE FATIMA DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: MANOEL CATARINO DOS SANTOS e NADIR ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 16 de maio de 2024.

DEISE LAGOZA ANTUNES, 33 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: FLORISVALDO ANTUNES e MARGARETE LAGOZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 14:00h.

DIVA APARECIDA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO FAUSTINO DA SILVA. Filiação: JAMIL MEREGE CHUEIRE e MARIA DE OLIVEIRA CHUEIRE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

DIVA BINDA JANSEN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMADEU ANTONIO BINDA e HELENA BINDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

EROTILDE EVA BATISTA LEONARDI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAFAEL BATISTA e CLAUDIA ORTIZ BATISTA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

FLORESBELA DE ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: DURVAL DE ARAUJO e IDALINA SOARES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)

FRANCISCA APARECIDA DE LEMOS, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MESSIAS MANOEL DE LEMOS e ELENA ANTONIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

GISELA ELISABETH BEHRING KONRAD, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EBERHARD PAUL WILHELM KONRAD. Filiação: ERNST PAUL BEHRING e ELISABETH CHARLOTTE BEHRING. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

IZADORA PONSONI, 19 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: FERNANDO TARNOSCHI PONSONI e JULIANA DE FREITAS TARNOSCHI PONSONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

IZAURA SILVA PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ PIMENTA DE OLIVEIRA. Filiação: LUIS DALMACIO PEREIRA e ADELAIDE TEODORA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

JOANNA DE BIASSIO DA CUNHA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO FRANCO DA CUNHA. Filiação: ROMULO BIASSIO e HEMENEGILDA DE BIASSIO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:30h.

JOAO ANGELO LUCCA, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CIRCE MARLI LUCCA. Filiação: LUDOVICO LUCCA e MARIA JOSEFINA FERRO LUCCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 14:30h.

JOEL KUTEN, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: JOAO KUTEN e ANA KUTEN. Sepultamento: MAFRA – SC, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE GONCALVES DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ENIDE DOS SANTOS. Filiação: AMERICO JOSE GONCALVES DOS SANTOS e MARIA LIMA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE LUIZ DOS SANTOS, 76 ano(s). Filiação: ANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

LENIRA DOS SANTOS KRETZER, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOSE TARCISIO KRETZER. Filiação: POMPILIO DOS SANTOS e FLAVIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 09:00h.

LUZIA AMALIA BAZIEWICZ DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUIS DE OLIVEIRA. Filiação: SEGISMUNDO BAZIEWICZ e IZABEL BAZIEWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 09:00h.

MARIA CRISTINA CZAJKA BALAO, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IVO BALAO. Filiação: JOAO CZAJKA e ISOLDE CZAJKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GOMES DA SILVA. Filiação: MANUEL VICENTE DA SILVA e AMELIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 09:00h.

MARIA LUSINETE FURTUNATO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FURTUNATO DA SILVA. Filiação: PEDRO FURTUNATO DA SILVA e MARIA DIVINDADE DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 10:00h.

NADIR AZAMOR DIAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMIR PINHEIRO DIAS. Filiação: BENEDITO AZAMOR e LEONOR AZAMOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 10:00h.

NELCI VIEIRA GAYER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA e JARDELINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

NEWTON ROBERTO GIMENEZ FARINA, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LIZIMARA FARINA. Filiação: CLARINDO FARINA e IGNEZ GIMENEZ FARINA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 17 de maio de 2024 às 11:00h.

NILDA DA CRUZ RIBEIRO DE FREITAS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ RIBERIO e MARIA ELOY RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

PAULO RIBEIRO DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OLEMO RIBEIRO DA SILVA e ADELAIDE FAUSTINO GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

RAMIRO MOREIRA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DILETE DE FATIMA SANTOS DA SILVA. Filiação: IVO MOREIRA DE OLIVEIRA e OLIVINA CELESTRINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

ROGERIO FREDOLIM GOMES RAPOSO, 57 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: JUCARA FREDOLIM CARDOSO. Filiação: JOAO GOMES RAPOSO e MARIA AUGUSTA MACEDO RAPOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 15:00h.

SALY WILSON GALLINA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANITA FERREIRA GALLINA. Filiação: NELSON GALLINA e NAZIR SILVEIRA GALLINA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

SEBASTIANA GOMES PINTO, 95 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AGENOR PINTO. Filiação: GRACILIANO GOMES DE CAMPOS e MARIA JOANA GOMES DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de maio de 2024.

SELGA STREY GIRALDI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ALZIDE GIRALDI. Filiação: RUDOLFO STREY e HELENA STREY. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL QUEDAS DO IGUAÇU – PR, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

SELMA MARTINS LINS, 49 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO FERREIRA LINS e ALVARINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 15:00h.

SIMAO TADEU STAROI, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PALMIRA STAROI. Filiação: PEDRO STAROI e ZANIELICA SOCHER STAROI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:00h.

SOLANGE ANTUNES GARCIA DE CARVALHO, 64 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: OSVALDO GARCIA PONCE e MARIA NAZARETH ANTUNES PEREIRA PONCE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 15:00h.

THEREZINHA MACIEL BOMFIM, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RAMOS BONFIM. Filiação: ANTONIO MACIEL e MARIA ANDREZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 16:30h.

YURI OLIVEIRA SOARES, 13 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: WELINGTON DA SILVA CARDOSO SOARES e CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA BRITES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 16 de maio de 2024 às 12:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (16)

Treta no litoral!

Treta no litoral!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!