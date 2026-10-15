Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 15/10/2026
ALCEU MARTINS, 92 ano(s). Cônjuge: JURANDIR DE ANDRADE MARTINS. Filiação: ALCIDES MARTINS e MARIA DA GLORIA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ALESSANDRO ANTONIO SOARES RAMOS, 44 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NILCILENE FARIAS CALDEIRAS RAMOS. Filiação: LOURIVAL PEREIRA RAMOS e HELENA DE PAULA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ALINI MARTINS LOPES, 49 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ENOS MARTINS LOPES e MARIA DAS GRACAS LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ANGELA MARIA DE JESUS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS DOS SANTOS. Filiação: ODORICO AGRIPINO DE JESUS e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ANTONIO CARLOS MACHADO MERLUGO, 57 ano(s). Profissão: FISCAL SEGURANÇA. Filiação: ARNALDO MERLUGO e DALVA MACHADO LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
CARLOS GERONAZZO, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LOETE VITORIA GERONAZZO. Filiação: BONIFACIO GERONAZZO e LUIZA CASAGRANDE GERONAZZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
CARMEN MARINA NAVARRO, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: RAMON RIVAS e BIAMNY MARINEL FERNANDEZ NAVARRO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
CELIA GOLEC, 47 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ZENOBIO GOLEC e ROSACIA LITKA GOLEC. Sepultamento: CAPELA LINHA DO PINHAO DE BAIXO, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
CLEUSA ROSA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: SEBASTIAO FERNADES DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
DALMA INFANTE, 87 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO RIBEIRO e ADELINA CATARINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
DAMIAO ALVES BEZERRA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS BEZERRA. Filiação: FRANCISCO ALVES BEZERRA e JOANA ROCHA DE MORAIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
EVERLI LILIAN BERTOLINI DE SA, 94 ano(s). Profissão: ARTISTA. Cônjuge: ENEAS RAMOS DE SA. Filiação: ILDEFONSO BERTOLINI e ELZA IHLEFELDT BERTOLINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
GLADIS MARI ANDRIOLA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARCHIORI e NILZA BASSANI MARCHIORI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
IGNEZ ZUCHELLO LISE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO THADEU LISE. Filiação: JOAO ZUCHELLO e ELVIRA CAMAN ZUCHELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
INOEL TELES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOSE NUNES DA SILVA e FRANCISCA TELES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ISAIAS DALMARCO DE WITT, 1 mes(es). Filiação: FERNANDO AUGUSTO DE WITT e DJESSICA DALMARCO DE WITT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
JOAO CARLOS FARIA, 40 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PLACIDO NORDARI FARIAS e SUELI TERESINHA RESENDE FARIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
JOAO LUIZ MACHADO, 72 ano(s). Profissão: FUNDIDOR(A). Filiação: JOAO MACHADO e LIDWINA HILDA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
JOSE ALVES DE CARVALHO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR MOTORISTA. Cônjuge: FLORINDA BALDUINO DE CARVALHO. Filiação: DORVAL ALVES DE CARVALHO e MARIA SANTA VALERIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
JUSTO LUIS BOFFILL RODRIGUEZ, 63 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: GUSTAVO EUGENIO BOFFILL GONZALEZ e JOSEFA RODRIGUEZ HERRADA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
LEANDRO GRASSI, 54 ano(s). Profissão: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. Filiação: AMAURI GRASSI e IOLANDA GRASSI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
LEONIDES ANTONIO DE MORAES, 84 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANA LUCIA CAMARGO DE MORAES. Filiação: JOAO DE MORAES e LUIZA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
LUIS HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA, 32 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LUIZ GONZAGA ALMEIDA e RITA DE CASSIA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
LUIZ NILDE CANPANA, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: OLINDO CAMPANA e NAIR PAGANELI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MARIA CANDIDA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO CANDIDO DOS SANTOS e MARIA VITORIA DE JESUS. Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e CRISTINA ANDRADE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MARIA PETROW MARTINS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA MARTINS. Filiação: AUGUSTO PETROW e ANNA PETROW. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MARILDA SANT ANNA MOREIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONEL MOREIRA e ONELIA SANT ANNA MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MARISTELA FATIMA COLET SARTORATO, 47 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RICARDO NARDINO SARTORATO. Filiação: EDESIO JOSE MAURINA COLET e INES LOROTI COLET. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
MIRELLA LUCCHESI KUSER, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE ALEXANDRE KUSER. Filiação: BENITO LUCCHESI e MARLENE LUCCHESI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
NEIDE DE OLIVEIRA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
NILCE FORNAZZARI CORDEIRO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ FORNAZZARI NETO e MARTHA PADILHA FORNAZZARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ORIVALDO SANSONOWSKI, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WALQUIRIA LUCELIA SANSONOWSKI. Filiação: JOAO SANSONOWSKI e CIDALIA SANSONOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
POTENGI PEREIRA FALCAO, 84 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ALITE KEIKUE. Filiação: DIOGENES POMPOSO FALCAO e LAURA PEREIRA FALCAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
RITA GAVA, 76 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: EZILIO GAVA e ZELINDA MASTELLA GAVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
SAYURI HIRAYAMA, 60 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JOSE AMADO DA SILVA HIRAYAMA. Filiação: MINEHARU HIRAYAMA e ASAKA UYMURA HIRAYAMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
SEBASTIAO DOS SANTOS BICALHO, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELENA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: OLIMPIO DOS SANTOS BICALHO e MARIA DELFINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
SUELI SELLUCIO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SELLUCIO e ROSALINA SELLUCIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
ZELIA RIBEIRO DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: SEBASTIAO ALVES DA CRUZ. Filiação: JOAO RIBEIRO e JULIA DE BORDA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.