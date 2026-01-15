Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15/01)
AMADEUS LUIZ DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE LUIZ DOS SANTOS e LUZIA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ANDRE FELIPE RODRIGUES PINTO, 33 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ARILDO D EBONFIM PINTO e NILZA DE FATIMA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
CAIOBI SIDINEI PORTELA, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: DANIEL PORTELA e ROSALIN APAES GONCALVES PORTELA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
DIEGO DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILSON LOPES DA SILVA e ROSELI PACHECO DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ELIZABETH LIMA, 74 ano(s). Filiação: JOAO FERMINO LIMA e APARECIDA LEMOS LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ELSA PEREIRA FIGUEIREDO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO VIEIRA FIGUEIREDO. Filiação: AGENOR ALVES SANTANA e MARIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
ERONDINA ROCHA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERONDINA ROCHA PELAIS. Filiação: ALEXANDRE ROCHA e MARIA JANUARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
HIPOLITO CARARO, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARILENE BRAGA CARARO. Filiação: QUERINO CARARO e VERONICA CARARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ISAIAS DE OLIVEIRA LIMA, 50 ano(s). Profissão: DIAGRAMADOR(A). Cônjuge: MARIA GARCIA RUIZ LIMA. Filiação: JAIME DE OLIVEIRA LIMA e REGINA CECILIA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
IZABEL CRISTINA MACHADO FERRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ AMADOR FERRO. Filiação: OLIVIO MACHADO e IVETE MILLEO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOAO EDEGAR BANDEIRA DE ASSIS, 90 ano(s). Cônjuge: ROSA MARIA FIORENZANO BANDEIRA DE ASSIS. Filiação: FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS e SOFIA LUKASZEWSKI BANDEIRA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOELSON LOSSO JOAQUIM, 49 ano(s). Cônjuge: MARCIA REGINA GOMES PUCCI. Filiação: JOSE LOSSO JOAQUIM e OLINDA TEZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOSE PEDRO DIAS DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: DELAIR TULIO. Filiação: JURACI RODRIGUES DA SILVA e SANTA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOSE SISTE, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VANDALEY TEIXEIRA. Filiação: HERMINIO SISTE e MARIA GOMES SISTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
LACY TEREZINHA DE SOUZA RAMOS, 72 ano(s). Profissão: AGENTE SAÚDE. Cônjuge: ILARIO RAMOS. Filiação: JOAO DE SOUZA e NATALINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MALNEIDEIS LISSA WILLE, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROSALDO LUIZ WILLE. Filiação: FLORESTAL LISSA e JULIETA LISSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
MARIA LEONILDA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO SILVA e DORVALINA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARIANA CRISTINA METZGER, 34 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ALVARO ORLANDO METZGER e SILMARA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 14/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15/01)
PAULO RIBEIRO DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: AFONSO RIBEIRO DOS SANTOS e BENEDITA LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
RAPHAEL DE FREITAS LIMA, 33 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: VERENILDO MANOEL DE LIMA e DIVONETE DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/01/2026.
RITA VERGINIO SOARES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO VERGINIO SOARES e SEBASTIANA MARGARIDA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ROGILDA MONTEZANO PERPETUO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MONTEZANO e MARIA ADAIR MONTEZANO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ROSICLEIA DA ROCHA, 55 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: JOAQUIM JOSE DA ROCHA e BENVINDA PALHANO DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
SIMONE SPAVIER PETERSON, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS PETERSON. Filiação: EUPHRASIO OCTAVIO SPAVIER e NEUSA DE MELO SPAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 15/01/2026.
TEREZINHA ROMANO, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ESTENISLAU ROMANO e MARTA KOSLOSKI ROMANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
WILSON LOYOLA DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WILSON MAACIEL DE ARAUJO e MARIA RIBAS LOYOLA DE ARAUJP. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (15/01)