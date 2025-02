Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (13)

ADREANA WITASKI, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CLAUDIO WITASKI e LEONILDA SOARES WITASKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

ADRIANO JOSE BISCAIA, 53 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: NERI VAZ DE BISCAIA e NIRCE SANTOS MISSEL BISCAIA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

AGOSTINHO FERRARI, 90 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ORESTE FERRARI e STELLA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

ANA MARIA APARECIDA RIBEIRO, 62 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARISTIDES GONCALVES e JESUS ARTIGAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – LARANJAL/PR, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

ANTONIO EVALDO ANDRADE, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARISE RAVACHI ANDRADE. Filiação: NELSON BORGES DE ANDARDE e MARIA DO CARMO ROSA ANDRADE. Sepultamento: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

ANTONIO FIRMINO DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MARILI JOSE MENDONCA. Filiação: JOSE FIRMINO DA SILVA e VICENCIA ALEXANDRA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

CELINA SPINDOLA DUTRA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDINO DE OLIVEIRA DUTRA. Filiação: ARMANDO SPINDOLA e ROSA SPINDOLA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 10:00h.

CLEMENTINA RODRIGUES DA SILVA DE PAULA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA DE PAULA. Filiação: MANOEL RODRIGUES e LEONOR RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 14:00h.

DIEGO ALEIXO, 37 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: DJULIANE PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: GERSON LUIZ ALEIXO e AGOSTINHA ALEIXO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

DILCEA DE PAULA ALVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OFLAVIO ALVES. Filiação: ANTONIO DE PAULA e ARMINDA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

DULCELINA PEREIRA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SANTOS FRANCISCO. Filiação: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA e OTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

EDNA MARIA FEDURRUSKI, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO PRESTES DE SOUZA. Filiação: JOSE PINTO FEDURRUSKI e CECILIA ALVES FEDURRUSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

ILDA VITORIA CAVALCA THIESEN, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NELSO THIESEN. Filiação: JOAO DOMINGOS CAVALCA e ADELINA MEZZOMO CAVALCA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.

IVONETE CARVALHO DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JAIR BATISTA DE SOUZA. Filiação: ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS e MARIA SOEKE CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

JOAO ANALBERTO KLUSKA, 60 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: NARCIZO KLUSKA e ODENE BOIKO KLUSKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:30h.

JONATAS KUSSEM, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIEL KUSSEM e SANDRA MARA KUSSEM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

JOSE FRANCISCO VIEIRA DO PRADO, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ZILDA NUNES DA SILVA VIEIRA DO PRADO. Filiação: JORGE MOISES DE PAIVA e FLORIZA VIEIRA DO PRADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

JOSE HIGINO DE ARAUJO, 57 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: SEVERINO HIGINO DE ARAUJO e DOLORES SANCHES DE CARVALHIO DE ARAUJO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

KATY HELENA SOUZA, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: MIKE FELIPE SOUZA e JOSIANE CORREIA DE JESUS SOUZA. Sepultamento: BOM PASTOR, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

LEONI APARECIDA CHAVES CARVALHO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: PEDRO DOS SANTOS CARVALHO e OLGA CHAVES CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 14:30h.

LIDIA FALAT TRAVENSOLLI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO TRAVENSOLLI FILHO. Filiação: ESTANISLAU FALAT e ANTONIA FALAT. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL DE BATEIAS – CAMPO LARGO/PR, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

LIETE MARIA GROSSI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CICERO ROMERO DOS SANTOS e FELISDONA AMELIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MANDAGUACU/PR, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

LORI DE JESUS MANGUER, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANTONIA TERESA CECCON MANGUER. Filiação: EDMUNDO MANGUER e CALMITA GONCALVES MANGUER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

MADALENA DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLEMENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA e GLORIA CARNEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

MARIA DA CONCEICAO VULCANIS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL VULCANIS. Filiação: BENEDITO RAMALHO e DORVILHA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 10:30h.

MARIA DE LOUDES OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSINO VIDAL DE OLIVEIRA. Filiação: HUGO ZAMPA e ADELINA CUQUI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA, 19 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIENE JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025.

MARLENE RAMALHO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ARISTIDES RAMALHO e ELOINA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

OLAVO GREGORIO SCHMOELLER, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRIDOLINO SCHMOELLER e MARIA DA GLORIA SCHMOELLER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

OSVALDO DE JESUS MACHADO, 72 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: ANTONIO JESUS MACHADO e ADELIA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

ROSANGELA JENRICH DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADIR DE OLIVEIRA. Filiação: NAO CONSTA e ERMENEGILDA JENRICH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 16:00h.

ROSINEIA CERBELO CAROLINO, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: OSEIAS CAROLINO. Filiação: DOUGLAS CERBELO e MARIA DA LUZ SOUSA CERBELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

SIDNEY CORDEIRO FAVORETTO, 59 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: NANCI PEREIRA DE ALMEIDA. Filiação: SAMUEL FAVORETTO e NAHIR CORDEIRO FAVORETTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 16:30h.

TANIA MARIA PINHEIRO, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MANOEL PINHEIRO e ILDA ROBERTO PINHEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:30h.

VALDECIR BARBOSA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SIMAO BARBOSA e SEBASTIANA TEREZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 13:00h.

VALDOMIRO KALINOSKI, 82 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: MIGUEL KALINOSKI e TECLA BOBER KALINOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 15:00h.

VERA MARIA DA ROCHA LIMA, 86 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: DARY PEREIRA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO LIMA e OLIMPIA DA ROCHA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025 às 11:00h.

