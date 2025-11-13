Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (13/11)
ADEGER DA CONCEICAO JUNGLES, 69 ano(s). Profissão: GERENTE RECURSOS HUMANOS. Filiação: DURVAL JUNGLES e ADELINA SIMOES JUNGLES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ALCIDES BRUGNEROTTO, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SANTINA CHIOSSI BRUGNEROTTO. Filiação: VITORIO BRUGNEROTTO e DOMINGAS RAMPON. Sepultamento: SANTA BARBARA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ALTAIR SILVA, 50 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: JOAO DANTAS SILVA e ARMERINDA JULIANI SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ANA MARIA MEIER, 79 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: ANDRE MEIER e SUZANA MARGARIDA ELSA MEIER FARNER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ANTONIA FLAQUETTA PINESSO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE REIS PINESSO. Filiação: CARLOS FLAQUETTA e NATALINA VOLTAN. Sepultamento: MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: LADY DE SOUZA. Filiação: ANTONIO CANDIDO DE AZEVEDO e ELVIRA MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ANTONIO MORAES, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: JOSE MORAES e ADELAIDE AZEVEDO MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ARLETE KIAULENAS DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO KIAULENAS e MAGDALENA NYMBERG KIAULENAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
BENEDITO CARRIEL DA SILVA FILHO, 73 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANGELA TEREZINHA FELIX DA SILVA. Filiação: BENEDITO CARRIL DA SILVA e ROSA DOMINGOS DE LACERDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
CESAR JAIR FARIA, 27 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: SERGIO MOISES FARIA e GRACIELA APARECIDA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
CRISTIANO POKES ALVES, 38 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LEILA CRISTINE POKES MORESCHI. Filiação: PLINIO ALVES e MARILDA APARECIDA POKES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 12/11/2025.
DURVALINA BREDOW, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SALUSTIANO SANTOS e PALMIRA EDLING. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
FUSAE SEKIKAWA, 98 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JUTARO SEKIKAWA. Filiação: TORAZO NAGATA e ORI NAGATA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
INEIDE CORREA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO EMIDIO CORREA. Filiação: VITOR THIMOTEO e WALDEMIRA THIMOTEO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
JORGE FLORENCIO DA SILVA, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA DEZANIR DA SILVA. Filiação: JOSE FLORENCIO DA SILVA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
LAZARO MIRABAL PALOMINO, 64 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ENRIQUE MIRABAL ORTA e ANTONIA PALOMINO MARTINEZ. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
LUIZ ALFREDO AMARAL, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES AMARAL. Filiação: JOAO MARIA AMARAL e MARIA IRACI DA SILVA AMARAL. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (13/11)
MARCO ANTONIO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ANTONIO DA SILVA e MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MARIA ISAURA LOURENCO DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO RAMOS DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO FRANCISCO LOURENCO e LIFONSINA GALDINO LOURENCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MARIA TEREZINHA BOTTINI CHAVES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDAS FERREIRA CHAVES. Filiação: LUIZ ADAO BOTTINI e LOURENA STEFANES BOTTINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
MARIANNE ALBUQUERQUE, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VANDERLEI KNOPP ALBUQUERQUE e SILVANA APARECIDA DE AUDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MIGUEL AGOSTINHO SILVEIRA, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSELI GONCALVES SILVEIRA. Filiação: MIGUEL DA SILVEIRA e DALMA AMORIM DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MIGUEL FURHMANN, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ALICE GALEB FURHMANN. Filiação: FRANCISCO FURHMANN e MARIA PROBST FURHMANN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
NILTON CEZAR DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSELETE PEREIRA MAIA. Filiação: OTAVIO MARTINS DOS SANTOS e ANA BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
OSWALDO MUELLER JUNIOR, 69 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: OSWALDO MUELLER e EDITH MUELLER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ROQUE LUIS FELINI, 57 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: VITORIO JUVENCIAL FELINI e ALZIRA GOBBI FELINI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2025.
WALDEMIRO MARTINS LASS, 93 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: JOSE LASS e EMMA LASS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (13/11)