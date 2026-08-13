Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 13/08/2026

ABNER MIRISLAN ALMEIDA PINHEIRO, 24 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: CLODOALDO PINHEIRO e SUZANE ALMEIDA DOS SANTOS PINHEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ADRIANO FERNANDES MIRANDA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUIZ FERREIRA MORAES MIRANDA. Filiação: CARLOS EDUARDO MIRANDA e NILSE FERNANDES BARROS MIRANDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ANA CARNEIRO DOS SANTOS MATOS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR RODRIGUES MATOS. Filiação: JORGE CARNEIRO DOS SANTOS e DONARIA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
BARBARA BATISTA BERTONI, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO VALDIR BERTONI JUNIOR e SILVANA APARECIDA BATISTA BERTONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
CARLOS OSVALDO PONDELEK, 78 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: IVONE DAVID PONDELEK. Filiação: FRANCISCO JOSE PONDELEK e HELENA IGLIKOSKI PONDELEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
CATHARINA CORADIN FERRARINI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO FERRARINI. Filiação: NATAL CORADIN e PASQUA SCHENA CORADIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
CLORIS TEREZINHA MARTINS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TADEU OSWALDO DE OLIVEIRA MARTINS. Filiação: MAX ORTMEIER e FRIDA SCHREINER ORTMEIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
DULCINEA RODRIGUES ANTUNES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUNIUS FRANCISCO ANTUNES. Filiação: JOSE RODRIGUES e FRANCISCA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
EDSON PINTO GIORELLI ZANI, 87 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Filiação: HUMBERTO GIORELLI ZANI e ABIGAIL BORGES PINTO GIORELLI ZANI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ELIZABETE DA SILVA MAYER, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE LUIZ MAYER FILHO. Filiação: ANANIAS ENRIQUE DA SILVA e MARIA IRACI DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ESMAIL BENTO DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Filiação: PEDRO BENTO DE ALMEIDA e NAIR RIBEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
IREDINA ALDA MARCATTI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PAULO MARCATTI. Filiação: EUOLIDES MATEUS TINOCO e DOLORES ALDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/08/2026.
IVO LASKA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIRLEI DAS GRACAS DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO LASKA e TAIR MAIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JAIRO ANTONIO PALMA ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: GEOLÓGO(A). Cônjuge: MARIA REGINA SCHULTE ALMEIDA. Filiação: HONORIO LUIZ DE ALMEIDA e MARIA PALMA ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JANETE MARIA ZANATTA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARCISO ZANATTA e NIVA MANTELLI ZANATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JOAO ANILDO LOURENCO, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO ALVES LOURENCO e JOAQUINA DURVALINA LOURENCO. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JOAO CARLOS ARTIGAS, 96 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ORIETA BERTOLDI ARTIGAS. Filiação: LEONCIO ARTIGAS e SOPHIA ARTIGAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JOSE DALTRO PIRES BORBA, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LUIZA BERNADETE DE SOUZA BORBA. Filiação: ALCIDES DOS SANTOS BORBA e ALDINA PIRES DE BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
KAYOKO CHYOJI SAITO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SHIGEE SAITO. Filiação: KIKUJI CHYOJI e SATSUKI CHYOJI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
KELLVIN WILLIAN DE CARVALHO, 33 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Filiação: SEBASTIAO SOARES CORDEIRO e BENEDITA SOARES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
KLEVERSON COELHO DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: CABISTA. Filiação: ANTONIO FAUSTINO DA SILVA e ANGELA DE FATIMA COELHO FAUSTINO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MAIKON MORAES, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ADEJAIR PAULO MORAES e IVETE PRESTES MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARIA ANGELICA OLIVARES LINCK, 69 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: VASCO PEREIRA LINCK. Filiação: CESAREO OLIVARES DELGADO e IZABEL MARTOS OLIVARES. Sepultamento: CREMATORIO PEDRO FUS / SÃO JOSE DOS PINHAIS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARIA APARECIDA ROZOVITZ, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CYPRIANO ELIAS COSTA. Filiação: JOAO MARIA DE RAMOS e MARIA CORREA DE ASSIS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARIA GLACI PIVOVARSKI, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: FELIX PIVOVARSKI e VITALINA PETTRES PIVOVARSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARIA GONCALVES DE AQUINO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FRANCISCO DE AQUINO. Filiação: ANTONIO PAULO SOBRINHO e CARMINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARILENE MENDES PIRES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENARO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. Filiação: DORALINO ALVES PIRES e VITALINA RITA MENDES PIRES. Sepultamento: CEMITERIO SAO FRANCISCO – PARANAGUA/PR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
MARLENE DE JESUZ BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL CESAR NASCIMENTO. Filiação: HERCULANO BARBOSA e IRACEMA DE SOUZA BUENO BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
NANCI DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MOURA DOS SANTOS e JOANITA CABRAL DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
NELLI THEREZINHA GARBIN SEGALIN, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UMBERTO SEGALIN. Filiação: VITORIO GARBIN e ADELE FABBRIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
NELSI APARECIDA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: GABRIEL DOS SANTOS e MARIA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
NILCEIA MARIA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS DA SILVA e MARIA TEREZA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: JD ETERNO, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
OLGA GELINSKI PAROL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO GELINSKI e JOANA GELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
OSNILDO LINK, 58 ano(s). Cônjuge: LEONITA PISKE LINK. Filiação: SIGBERT LINK e REGITA LINK. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
PAULA ROBERTA GOMES ALVES, 31 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PAULO BORGES ALVES e TANIA DO NASCIMENTO GOMES ALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
PAULO PALHANO, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MIGUEL PALHANO e TEREZINHA MIRANDA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
RICHARD OWEN RUFFIN, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LEWIS HOLT RUFFIN e PATRICIA PARKER RUFFIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ROGERIO BLASI, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: REYNALDO BLASI e MARIA HELENA BLASI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ROSELEY FERRI DA SILVA UGOLINI, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OSWALDO DIAS UGOLINI FILHO. Filiação: MIGUEL BATISTA DA SILVA e ROSA FERRI DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ROSELI DE JESUS POLI, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIO POLI e ROSA RIBEIRO DA SILVA POLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
SEBASTIAO EPIFANIO DA SILVA RIBEIRO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: TEREZIO DA SILVA RIBEIRO e MARIA JESUS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
SIMONE CESARIO, 45 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: ALCIDES CESARIO e APARECIDA DA SILVA CESARIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
TIYOKO KOZIMA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KIYOSHI KOZIMA. Filiação: NOBUYOSHI IDA e MIYUKI IDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
VANDERLEI RUELA DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: ROSILEI MARI DA SILVA. Filiação: JOAO RUELA DE OLIVEIRA e CLEUSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.
VERONICE APARECIDA CAVANHA ROSA, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO ROSA. Filiação: ANTONIO CAVANHA e MARIA DLVIRA DE JESUS CAVANHA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND, quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 12/08/2026.
ZILIA OLINISKI CAETANO, 86 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: ZAOR CAETANO. Filiação: ANTONIO OLINISKI e TEREZA OLINISKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 13 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/08/2026.