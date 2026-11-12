Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 12/11/2026

AGLAIR MACEDO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS PINTO DE MACESO e FRIDA OTTO DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ALOIS KRUG, 69 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO PADILHA KRUG. Filiação: RAULINO KRUG e ERICA KRUG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ALZIRA FERREIRA CASSIANO, 94 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SATURNINO CASSIANO. Filiação: CLEMENTINO FERREIRA e MARIA LUIZA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ANACLETA PEREIRA, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO SANTOS e IDALINA LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ANITA GIONGO HAUCK, 81 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: NELSON HAUCH. Filiação: ROSALINO SEVERINO GIONGO e FORTUNA GIACOBO GIONGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ANTONIO ERNANDI FARIAS, 45 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: MARIA TERESINHA ALVES FARIAS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
BRUNO BUSOLO SKOLIMOVSKI, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO SKOLIMOVSKI e ANNA BUSOLO SKOLIMOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
CARLOS MITS, 78 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: TEREZA BARTOSZEWSKI. Filiação: HILARIO MITS e SOFIA GOLON MTS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
CAZUZA FERREIRA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MOIZES FERREIRA DA SILVA e ANA TEIXEIRA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
CICERO CEZARIO DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VANIL CALEFFI DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
CLEONICE APARECIDA VESCOVI ANHAIA, 52 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JOAO MARIA ANHAIA. Filiação: LENOIR LUIZ VESCOVI e LADI TERESINHA VESCOVI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
DARCI CASTURINO RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: CIRINA RIBEIRO. Filiação: SEBASTIAO DE GODOY RIBEIRO e MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ELITON BATISTA DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: GENAURO BATISTA DOS SANTOS e ADELINA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
EVALDO APARECIDO PINTO, 48 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Filiação: SEVERO ABELARDO PINTO e NILMA DE FATIMA PINTO. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL DO SERRADINHO, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
GRACINDA DE JESUS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUAL MARCAL. Filiação: SEBASTIAO ALVES e MARIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
HENRIQUE SOARES, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANNITA MOREIRA DA CRUZ SOARES. Filiação: ALBERTINO ANTONIO SOARES e CAMELINA ROSA BAPTISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
IDALINA CARDOSO POLIVODA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO POLIVODA. Filiação: TEODOLINA CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
INES MEINELECKI, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ MEINELECKI e POLONIA MEINELECKI. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JANAINA LOPES DE SOUZA LIMA, 39 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEREZINHA IZABEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOAO RENATO HIRECZANIUK, 62 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: CARMELINA CALLEGARO HIRECZANIUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOSE EDILSON GONCALVES DE JESUS, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AIRTON GONCALVES DE JESUS e ANGELA PAVARIM DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOSE LUIZ MACHADO, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: SANDRA LUCIA ERENA DE MENEZES. Filiação: LUIZ ALVES MACHADO e AURIA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
JOSE ODONI MANFFRA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVONE FERRETTI MANFFRA. Filiação: RICIERI ANTONIO MANFFRA e ALAIDES MANFFRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LIDIA MARQUES PADILHA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRASILINO PADILHA. Filiação: JOSE BARBOSA DA SILVA e MIRIAN MARQUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LUIZ BIANCHI, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: CONRADO BIANCHI FILHO e THEREZINHA VIETTA BIANCHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LUIZ CARLOS JOSE DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA CECILIA GERMANO DOS SANTOS. Filiação: ALCYONE JOSE DOS SANTOS e WANDA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
LUIZ PATRICIO BRAGA, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: PATRICIO VIDAL DE BRAGA e MARIA BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARCELO LUIZ FERREIRA JACOMINI, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: LUIZ CARLOS FERREIRA e ELIANE JUSTI FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARIA DE LOURDES PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DE SOUZA SANTOS. Filiação: JOSE HENRIQUE PEREIRA e MARIA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARIA DOS PRAZERES LIMA DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ADJARBAS CARLOS DE SOUZA. Filiação: JOSE CICERO DE LEIROS e DORALICE LIMA LEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARIA HELENA ARAUJO SILVA, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR. Filiação: GEREMIAS CILIAO DE ARAUJO e ALICE SANCHES DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARILZA ARCANJO NOVAES DE BRITO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON FERNANDES DE BRITO. Filiação: MIGUEL ARCANJO NOVAES e ANIZIA DE SOARES GUIMARAES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARLI APARECIDA MUGNAINI GONCALVES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AUGUSTO GONCALVES. Filiação: LUCINDO MUGNAINI e GENOVEVA MUGNAINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
MARLI THEREZINHA PREVEDELLO MATTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO ANTONIO DA SILVA MATTOS. Filiação: BORTHOLO PREVEDELLO SOBRINHO e ARACY CAMARGO PREVEDELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MOACIR SUONSKI, 60 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE SUONSKI e LEOCADIA SUONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
PAULO TOMAS DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: HELENA CAVALCANTE DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO TOMAS DE SOUZA e CORINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
REGINALDO LUIZ REINERT, 71 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: DIRCE ROSINHA DE COSTA REINERT. Filiação: ACARY REINERT e MARIA DE LOURDES DE SOUZA REINERT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ROLAND GUTH, 84 ano(s). Filiação: CARLOS GUTH e ELZA LANGE GUTH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 11/11/2026.
RUFINO PADILHA, 70 ano(s). Filiação: ERNESTO PADILHA e JOAQUINA RODRIGUES PADILHA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
TEREZA HOENIG APOLONIO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZ APOLONIO. Filiação: RODOLFO HOENIG e JANUARIA FERREIRA CARDOSO. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
ULYSSES ANTONIO DE CESARO, 96 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELI DE CESARO. Filiação: PEDRO DE CESARO e ROSA CINCONELLO DE CESARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
VALTER SOARES DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ARLINDO RIBEIRO DA SILVA e MARIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/11/2026.
VITALINO PINHEIRO, 70 ano(s). Filiação: JOAO PINHEIRO e MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/11/2026.