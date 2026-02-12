Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (12/02)
ADEVONZIR COSTA ROSA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GUNISVALDO COSTA ROSA e ANAILDA DE MOURA COSTA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ANA CLAUDIA DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: SILVANO SOARES DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ARLETE TEREZINHA BAZZO PACHECO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLOVIS PACHECO DOS SANTOS. Filiação: HERDELINDO DOMINGOS BAZZO e WANDA SWIERK BAZZO. Sepultamento: JD SAUDADES PORTO UNIAO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
BEATRIZ REGINA DE PAULA FERREIRA, 33 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Filiação: VALDINEI DOS SANTOS FERREIRA e LUCIA HELENA DE PAULA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
BENO FREDERICO HUBERT, 95 ano(s). Cônjuge: ELSA KONRAD HUBERT. Filiação: JOAO HUBERT e OLGA HUBERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
CACILDA ANDOLFATO, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANTONIO ANDOLFATO e ROSA ANDOLFATO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
DANIEL FERREIRA VAZ, 88 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: AFONSO FERREIRA VAZ e MARIA DA CONCEICAO VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
FLAVIO JOSE DA SILVA NASCIMENTO, 55 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: TEREZA GOMES FERREIRA. Filiação: ELIAS DAS CHAGAS NASCIMENTO e ZULEIDE MARIA DA SILVA NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
FRANCISCO CORTES FORESTAL, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO GUILHERMO CORTES e BERTHA FORESTAL PERES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
JOAO FRANKS, 75 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Filiação: SEBASTIAO FRANCKS e PAULINA FRANKS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
LAERCIO LUIZ BROTTO, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUZIA APARECIDA DE PAULA. Filiação: HUMBERTO LUIZ BROTTO e MARIA DE LOURDES POLI BROTTO. Sepultamento: CREMATORIO ROMA GUARAPUAVA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
LEONILDA SCHLOTTAG PAULIN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUDINIR PAULIN. Filiação: ANGELO SCHLOTTAG e AMELIA SCHLOTTAG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARCELO DE OLIVEIRA CONCEICAO, 49 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: MARCIA ROCHA FERREIRA CONCEICAO. Filiação: MARCOS DE OLIVEIRA CONCEICAO e EVA APARECIDA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARIA HELENA VIANNA GARBELLOTTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAUDELINO VIANNA e IDALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARIA LUZINETE DE CAMARGO MARINHO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DE CAMARGO e CONCEICAO FLORENTINA DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARIA ROSANE SOLSKI, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE SOLSKI CLOTILDE ZALESKI SOLSKI e CLOTILDE ZALESKI SOLSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MARILENA PINA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO PINA e JACIRA VIDAL DOS SANTOS. Sepultamento: sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
MAURI DOS SANTOS TIEPOLO, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARCANGELO TIEPOLO e MARIA DOS SANTOS TIEPOLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
NILSON RODRIGUES PARDINS, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES PARDINS e CECILIA ALVES PARDINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 11/02/2026.
PAULO DE FREITAS FORTE, 84 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: HEITOR CAVALCANTE FORTE e MARIA ARACY DE FREITAS FORTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
RAQUEL NOVISKI KOCHINSKI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE NOVISKI e NIVA TEIXEIRA NOVISKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
ROGERIO POLI PALMEIRO, 53 ano(s). Filiação: MAURI OSVALDO PALMEIRO e DORLY POLI PALMEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/02/2026.
TEREZA BALBINA DO NASCIMENTO SILVA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA E SILVA e ROSA ALVES DO NASCIMENTO E SILVA. Sepultamento: CREMATORIO CAMPOS GERAIS, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
VALDELICE BATISTA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTIAGO BATISTA DOS SANTOS e IVONE SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 12/02/2026.
WILLIAM JOAO CORDEIRO, 46 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE TERESIO CORDEIRO e SANDRA BERNADETE KIERAKI CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 13:28h. Data do Falecimento: 12/02/2026.
