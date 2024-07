Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11)

ADELAIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO D APARECIDA. Filiação: JUSTINO MENDES DE OLIVEIRA e ETELVINA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

ANA PAULA MEIRELLES DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: ANTONIO SEVERINO DA SILVA e MARIA IZABEL MEIRELLES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO BISPO DE CARVALHO, 67 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ASTERIO BISPO DE CARVALHO e JACINTA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 11:00h.

ANTONIO PAISANI LOPES, 93 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA DE JESUS PADILHA LOPES. Filiação: PEDRO SANTANA LOPES e CARMELINA PAISANI LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 10:00h.

APARECIDA FATIMA LOURENCAO, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOVELINO SIMAO. Filiação: JOAO LOURENCAO e EMILIA APARECIDA DE SORDI LOURENCAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:00h.

ARNALDO DE CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO JERONIMO DE CARVALHO e EFIGENIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 10:00h.

CARLOS ROBERTO DA SILVA, 24 ano(s). Filiação: ADELMO SEVERINO DA SILVA e IVANI ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

CELSO LUIZ HECKE, 67 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: OLESIO CELSO HECKE e DALILA DE OLIVEIRA HECKE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

DANIEL ALVES PORTES, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA EVA DE ALMEIDA PORTES. Filiação: SERAFIM JOSE PORTES e JOAQUINA ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

DIRCE NUNES PEREIRA FORLIPA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: BRUNO FORLIPA. Filiação: PEDRO NUNES PEREIRA e DONACIA MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 14:00h.

DITRICH BOLDT, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JACOB BOLDT e AGANETHE BOLDT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

EDUARDO MARTINS DE MELLO, 76 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: SABRINA SCHUBERT DA CUNHA PEREIRA. Filiação: JOAO BATISTA MARTINS DE MELLO e ROMILDA ANDRADE M DE MELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

ELVIRA BRUNING MARINS, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTINO DE LIMA MARINS. Filiação: PAULO BRUNING e ANA CHRISTINA BRUNING. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:30h.

ESTELITA SANDRA DE MATIAS, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GIACOMO LUIZ DE MATIAS e CAROLINA OLINDA DE MATIAS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 10 de julho de 2024.

EUNICE NALIN REIS, 93 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: LEOPOLDINO REIS. Filiação: CORINIO NALIN e MARIA VARASKIN NALIN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 18:00h.

GENILDO TEIXEIRA DANTAS, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: TERESINH DE JESUS RAMALHO DANTAS. Filiação: SATIRO ALEXANDRE DANTAS e ANA TEIXEIRA DANTAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

GERSON FERNANDES TENORIO, 57 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: ANA POLOVEM TENORIO. Filiação: JOAO ARIA TENORIO e MARIA DO CARMO FERNANDES TENORIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:30h.

IRENE GALICKI HANDOCHA, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANINO HANDOCHA. Filiação: ADAO GALICKI e EUGENIA GALICKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 13:00h.

JANDIR DA COSTA, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SIRLEI TERESINHA KRUGER COSTA. Filiação: JACYR DA COSTA e MERCEDES JACI JACOMEL COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA LOBATO CUSTODIO, 48 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: TIAGO CUSTODIO e MARIA LOBATO CUSTODIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

JOSE PEREIRA DE CARVALHO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CERLI MACHADO KAILER CARVALHO. Filiação: ABEL PEREIRA DE CARVALHO e MARCILIA XAVIER PAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:30h.

KETHELYN FOGASSA BATISTA, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CARLOS BATISTA e ZILDA DA SILVA FOGASSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 09:30h.

LAUDELINA MARIA SIMAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE SIMAO. Filiação: MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 11:00h.

LEANDRO VERDI NETO, 49 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ORLANDO VERDI e SELMA REGINA VERDI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZ SABINO DANTAS, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALCIDINA DOS SANTOS DANTAS. Filiação: JOSE SABINO DANTAS e MARIA DAS DORES DE JESUS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PINHAIS – PR, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

MARCOS ANTONIO MARTINS, 47 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: PAULO MIGUEL MARTINS e ARGENITA LUZIA SCHUTTEL MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

MARGARET JACINTO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALVES DOS SANTOS. Filiação: IDAMIR JACINTO e JUDITH JACINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

MARIA ANGELICA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: GERALDO PEDRO DOS SANTOS e MARIA AUGUSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

MARIA APARECIDA VENTURA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTINO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE LAURIANO VENTURA e BENEDITA CHAGAS DE CASSIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 13:00h.

MARIA DAS GRACAS SOUZA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL JAIR DA SILVA. Filiação: MARCOS JOSE DE SOUZA e MARIA JOSE CORREIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA IGNES PIVA BASSO, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: DIONISIO BASSO e ZELIA PIVA BASSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA SEDALIA DOS SANTOS CORREA, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: HORACIO MANOEL DOS SANTOS e JOAQUINA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

MONIQUE CARLA DE LARA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: FRANCISCO CARLOS DE LARA e QUITERIA MARIA DE BARROS DE LARA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

MOZART ROCHA BRAGA, 78 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA RENNO BRAGA. Filiação: MARIO BRAGA e LEONISA ROCHA BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 18:30h.

NEY PERONDI, 64 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE PERONDI e DELVINA LAZARETTI PERONDI. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

NILZA BAUMGARTNER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BAUMGARTNER e ALVINDA BRAZ BAUMGARTNER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

ONOFRE JACOMO, 85 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: GISETE DE OLIVEIRA JACOMO. Filiação: AUGUSTO JACOMO e TEREZA JACOMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:30h.

PATRICIA MAGALE PANIAGUA MORAES ZANONI, 53 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: POJUCAN MANOEL DE MORAES e ANGELA PANIAGUA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 11:00h.

REJANE OLIVEIRA LOPATIUK, 64 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: BRASILIO OLIVEIRA LOPATIUK e CLAIR OLIVEIRA LAPATIUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

ROMILDA SANTOS DEZOLINSKI, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CARLOS PEDRO DEZOLIMSKI e AMELIA SANTOS. Sepultamento: CREMATORIO PARQUE CAMPOS GERAIS – PONTA GROSSA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

ROSALINA MULLER RIBEIRO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALBERTO RIBEIRO. Filiação: CYDALIA DOS SANTOS MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 10:00h.

ROSANGELA MARIA DE LARA MORMUL, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBIRAJARA KLACYR MORMUL. Filiação: MANOEL LOPES DE LARA e MARIA ARACY DE LARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:30h.

SEBASTIAO DE MIRANDA, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO VILSON MIRANDA e LEONTINA CUNHA MIRANDA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 17:00h.

SIMEIA EMERICK MAURIER, 43 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DIMALDO EMERICK DIAS e GENECI MACHADO DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 17:30h.

TAMAYA FURUIE, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SUEMATU NAGAI e YOSHIMI NEGAI. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

TEREZINHA MARIA NOGUEIRA, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MAURILIO RAMOS NOGUEIRA. Filiação: EUGENIO MARIANO DA SILVA e MARIA SEBASTIANA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA VERA PIRES REIS, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: RAIMUNDO RODRIGUES REIS e TEREZINHA DE JESUS PIRES REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:00h.

VALDIR PEDRO JERONIMO, 65 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: OSCAR PEDRO JERONIMO e ROSALINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 16:00h.

WANIA AFFONSO DE SOUZA, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADILAR DE SOUZA e CLEUZA AFFONSO DE SOUZA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 10:00h.

WILSON CORTIANO, 71 ano(s). Filiação: IVO CORTIANO e MARIA DE DEUS CORTIANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de julho de 2024.

