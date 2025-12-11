Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11/12)
ALCIDES BATEZ DE FRANCA, 88 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: HELENA VENANCIO DE FRANCA. Filiação: JOVITO B DE FRANCA e MATIA T DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
EURIDES HONORATO DE CARVALHO, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NELSA ALMERINDA DE CARVALHO. Filiação: PEDRO HONORATO DE CARVALHO e MARIA ALVES DE PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
FLORINDO NICOLAU DAL PRA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ERNILDA SERENA DAL PRA. Filiação: JOAQUIM DAL PRA e ANGELA SLONGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
GERSON DE LIMA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDEMAR DE LIMA e IRENE RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
HELBERTI FERREIRA DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Filiação: ZENALDO TAVARES DA SILVA e MARIA SONIA FERREIRA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE BLUMENAU SC, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ILDA LUIZA ZANDONA, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OSVALDO SANDONA JUNIOR. Filiação: OSWALDO JANSEN e ARACI JANSEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
IRIA MARIA KLIEMANN CHAGAS, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARNO KLIEMANN e CELMA AMALIA EIDT KLIEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
IZOLDE TEREZINHA ROZZA CHEQUELEIRO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLAVIO CHEQUELEIRO. Filiação: LUIZ ROZZA e PALMIRA ROZZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
JOAO MARIA PIMPAO, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSELI VIOEIRA DE PAULA. Filiação: SALVADOR GONCALVES PIMPAO e VITALINA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOAO MATIAS DE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA CELIA SILVA DE CARVALHO. Filiação: JOSE FLORENCIO DE CARVALHO e BOANERJA MARMENDES DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
KENJI WATANABE, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RUMIKA WATANABE. Filiação: NOBURO WATANABE e KAZUE WATANABE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
LAURA MORAES WACTAWSKI PAULO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADERVAL PAULO FILHO. Filiação: ALBINO WACTAWSKI e MANOELINA MORAES WACTAWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LEOMAR JESUS PEDRO, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SANDRA PEDRO. Filiação: SILVANO PEDRO e MARIA DE LOURDES GIRON PEDRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LIGIA DALVA CARVALHO DA ROCHA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CESAR SANTOS DA ROCHA. Filiação: ALDO FELICIANO CARVALHO e NILZA PEREIRA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LUIZ ANTONIO BRONHOLO, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILIZETE MARIA BRONHOLO. Filiação: JOSE BRONHOLO e ANGELA ALDA BRONHOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
MARIA APARECIDA CARVALHO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TURIBIO FRANCISCO CARVALHO. Filiação: LUIZ DE PEDER e CANDIDA TOMIN DE PEDER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
MARIA LUCIA PIEMONTEZ MADURO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA MADURO. Filiação: TRAJANO PIEMONTEZ e AMELIA JOSEFA VILLALVA PIEMONTEZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
MARIA MERCEDES DA SILVEIRA PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS PEREIRA. Filiação: LUIZ GONZAGA LEAES DA SILVEIRA e ORIVALDINA VIEIRA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
MARTA CAROLINO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMERICO DE LIMA. Filiação: ANTONIO FRANCISCO CORALINO e TEREZA SEBASTIANA PAULINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
PEDRO GERALDO GUBERT, 68 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CLAIR DIAS. Filiação: MARIA MERCEDES GUBERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
REGINALDO MAGALHAES, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CIRLENE FERREIRA DA SILVA MAGALHAES. Filiação: FREDERICO MAGALHAES e IZAURA MAGALHAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
RUMILIO RAMIREZ VELAZQUEZ, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VIDENTE RAMIREZ e MARCELINA VELAZQUEZ DE RAMIREZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
SUZANE DESOEUR, 42 ano(s). Filiação: DESILMART DESOEUR e FLORANCIA NOEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
ZULMIRA PINOTI GONCALVES, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JESUINO GONCALVES. Filiação: ALDO PINOTI e MARIA ZANATA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
