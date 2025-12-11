Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11/12)
ACELINO GOMES DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ELZA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE GOMES DE OLIVEIRA e MARIA RODRIGUES DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
AERTON BAADE, 73 ano(s). Filiação: EDMUNDO BAADE e LUCI BAADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
BERENICE PEREIRA SANTOS, 73 ano(s). Filiação: RAFAEL e FRANCISCA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
CONCEICAO DE CASTRO KANTOR, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME KANTOR NETO. Filiação: NELSON NESTOR DE CASTRO e ISAURA ROMANO DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
DALVA BATISTA FONTOURA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEREMIAS JOSE FONTOURA. Filiação: JOSE BATISTA MACHADO e LAURA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
DALVINA RODRIGUES DE MORAIS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARECIDO DOMINGUES DE MORAIS. Filiação: APARECIDO RODRIGUES DE PAULA e SEBASTIANA GOIS DE PAULA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
DIVINA DE LARA, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ALCIDES GOIS DE SOUZA e DARCI GARCIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
EDSON LUIZ RAMOS CORDEIRO, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: LIDIA RAMOS CORDEIRO. Filiação: LUIZ RAMOS CORDEIRO e ANGELICA RAMOS CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
HILDA DAS NEVES LOPES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BERTOLIN e MARIA ALVES DAS NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOSE MARIA DE SOUZA, 66 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: DJANIRA MORAIS DE SOUZA. Filiação: ANTONIO DE SOUZA e IZABEL DOS SANTOS SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
KEROLYN APARECIDA DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS e PRICILA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 10/12/2025.
LAURITO SCHNEIDER, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAIR CERUTTI. Filiação: JONAS SCHNEIDER e TEREZA DEMETRIO DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO SAPE – ORTIGUIERA/PR, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11/12)
MARCIA ALBINEA DA SILVA MOUTA, 57 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: NEI CARDOSO DA SILVA e ALBANILZE DAS GRACAS DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
MATHEUS SOARES DA VEIGA, 30 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: JUAREZ SOARES DA VEIGA e REGIANE APARECIDA MACIEL SOARES DA VEIGA. Sepultamento: CEMITERIO DO CENTRO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
NAIRA REGINA BUENO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERNANDO CARVALHO BUENO. Filiação: WILSON MENDONCA MACEDO e TERESA CARVALHO MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
PATRICIA ALVES FEITOSA, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: AGENOR ALVES FEITOSA e MARIA ALVES DO NASCIMENTO FEITOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
RENINE DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DILSON LUIZ DOS SANTOS. Filiação: SEZINANDO MELO e MARIA MELO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
SEBASTIAO FERNANDES LEITE, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: NELCINDA PINTO LEITE. Filiação: SETEMBRINO CLEMENTINO PEDROZO VAZ e DALVINA FERNANDES VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
TEREZA ROSA NUNES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ NUNES. Filiação: JOSE DA SILVA ROSA e ALICE MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
VALTER SCHUSTER PINTO, 52 ano(s). Filiação: AGENOR PINHEIRO PINTO e IZAURA SCHUSTER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
VERA LUCIA GRANDO, 77 ano(s). Cônjuge: MANSUETO GRANDO. Filiação: ALBAIRIO SILVA ASSUNCAO e ANTONINA OLIVEIRA ASSUNCAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
WALTER RODOLFO COROLLO, 51 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: LINDO RODOLFO COROLLO e TEREZA DEINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/12/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11/12)