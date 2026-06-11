Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 11/06/2026

AGOSTINHO DEA FILHO, 90 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ZILDA PEREIRA DEA. Filiação: AGOSTINHO DEA e ROSE GRACIA DEA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
ALTIVIR RIGONI, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AMELIA DA SILVA RIGONI. Filiação: CHRISTIANO RIGONI e HENRIQUETA RIGONI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
AMILTON GONCALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: JUSSELEI FATIMA DOS SANTOS. Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO e LENIRA ALVES DE GOIS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
ANA MARIA LUDGERO, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOAO HENOQUE LUDGERO. Filiação: ANTONIO JUSTINO DA SILVA e VALENTINA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
ANTONIO DE SOUZA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LIDIA MOCELIN DE SOUZA. Filiação: ANTONIO FELICIANO DE SOUZA e MARIA DOMINGAS DA CONEICAO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CELY RITA TABORDA CAMARGO. Filiação: ANDRE FERREIRA DE CAMARGO e PAULINA DE CAMARGO. Sepultamento: CENTRAL DE SJP, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
CARLOS MARIANO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: TEREZINHA DO CARMO SILVA. Filiação: ANTONIO MARIANO DA SILVA e QUITERIA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
CARMEN LUCIA PETELSKI, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUGENIO PETELSKI e THEREZINHA PETELSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
CLEUZA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
CLEUZA GIOVANNONI PACHECO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO CORREA PACHECO. Filiação: VIRGILIO GIOVANNONI e GRACITA MIRANDA GIOVANNONI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
DELVINA COLPANI FONTANA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR FONTANA. Filiação: ALECIO COLPANI e GENOEFA BIAZOL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
DOMINGOS FRANCISCO MARTINS ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: DOMINGOS MARTINS DE ARAUJO e AGDA IOLANDA FLACARO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
DORVALINO POLLI RAMOS, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DILCE TEO. Filiação: PEDRO POLLI RAMOS e MARIA DOS SANTOS CAMARGO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
ELIANE ALVES DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDIR DA SILVA e DEMAIR ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
EMILIO GERARDO SOTTOMAYOR LISBOA CORREIA BARBOSA, 99 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA GERARDO GOMES DE ANDRADE BARBOSA. Filiação: RAUL CORREIA BARBOSA e ANA JOAQUINA SOTTOMAYOR VIEIRA LISBOA CORREIA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
EUNCE MARIA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL PAULINO DOS SANTOS e MARIA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
FRANCISCO PEREIRA DOS REIS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA AMELIA DOS REIS. Filiação: GERALDO PEREIRA DOS REIS e BENEDITA DOMICIANA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
GENOR MUSSATTO, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: IVOTY LISBELA DIAS MUSSATTO. Filiação: GABRIEL MUSSATTO e LEONORA FAORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
GENTIR CLODOMIRO MENEGATTI, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CONCEICAO DA MOTTA MENEGATTI. Filiação: ORESTE MENEGATTI e CORONA MENEGATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
HALINA CHACHAJ, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PAWEL ROBERT CHACHAJ e ZOFIA CHACHAJ. Sepultamento: CEMITERIO VATICANO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
IZAURA DE OLIVEIRA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENIPIO DA SILVA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE CAMARGO e LAURA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
JANE FERREIRA IWERSEN, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM DOMINGUES FERREIRA e LAURIDIA MARQUES FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 11/06/2026.
JOAO ESTEVAO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Cônjuge: REGIANE OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: JOSE ESTEVAO DA SILVA e OLINDA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
JOAO MARIA FERREIRA DA LUZ, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANA LUCIA DA LUZ. Filiação: DOMINGOS DA LUZ e ADILIA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
JORINALVA ALVES DE NOVAES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO NOVAES e ANA DE SOUZA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
JULIA DE MACEDO DICK, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISIDORO DICK. Filiação: JOSE RIBEIRO DE MACEDO e MARIA ANGELICA SUTIL DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
LIZETE MARIA UMBRIA CORDEIRO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CENSURIO CORDEIRO. Filiação: FRANCISCO UMBRIA JUNIOR e LUIZA IDA UMBRIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
LUISA ALVES CORDEIRO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES ALVES CORDEIRO e CONSTANCIA DAS NEVES. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
LUIZ HENRIQUE BARRETO, 72 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: IRENE BECKER. Filiação: MANOEL LUIZ DE MATTOS BARRETO e MYRTHE MARAVALHAS BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
MARCO ANTONIO XAVIER, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ZULMIRA LANARO XAVIER. Filiação: JOSE BIANCHINI XAVIER e ANELYA XAVIER. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 10 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
MARCOS ROSA GONCALVES, 26 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: EMIZAQUE FERREIRA GONCALVES e ROSEMARI APARECIDA DA SILVA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
MARIA JOSE RIBAS NEIVA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE DA SILVA NEIVA. Filiação: JOAO XAVIER RIBAS e ANA TEIXEIRA XAVIER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
MARIA MATHILDE CARDOSO FORTES, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CARDOSO e MARCELINA CALDEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
MARIA NEDE BILATO ORNIERES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS GABRIEL BILATO e APARECIDA MARAFON BILATO. Sepultamento: CEMITE´RIO MUNICIPAL DE LIMEIRA-PR, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
NADIR RODRIGUES DE SOUZA LEMOS, 84 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: SILVIO LEMOS. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA e CLEMENTINA FERNANDES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
OCALES FUZINATTO, 87 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: RAIMUNDO FUZINATTO e ANGELINA NOGUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
OLGA BEDNASKI DE CAMARGO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO BEDNASKI e LUCINDA PEREIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
PEDRO MELNECENKO NETO, 86 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: TEREZA KOMIAK MELNECENKO. Filiação: SIMAO MELNECENKO e ANASTACIA VOLOSZYN MELNECENKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
REGINA APARECIDA NOGUEIRA, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MARIA NOGUEIRA e CIRENE ODETE MARCON NOGUEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
REMY LESSNAU, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANGELA PIETROBON GOMES LESSNAU. Filiação: AUGUSTO LESSNAU e ADELIA LESSNAU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
RENI DA LUZ ALBERTI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI GROSSMAN PEREIRA ALBERTI. Filiação: DEMETRIO ALBERTI e MARIA DA CONCEICAO ALBERTI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
RUDIANE APARECIDA RIBEIRO GUIRAUD, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HELCIO MARCOS GUIRAUD. Filiação: BENEDITO ANTUNES RIBEIRO e FADUA MOYSES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
RUTE DE FATIMA DE ANDRADE, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FIGUEIRA DE ANDRADE. Filiação: ADAUTO FIGUEIRA DE ANDRADE e NADIR AZEVEDO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
SONIA ALVES DE SOUZA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE SOUZA FILHO e MARIA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
TEREZA CRISTINA ALVES, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ALVES SILVERIO e DELFINA ALVES DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
VANIA RICARDO, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: NIVALDO RICARDO e MARGARIDA DE FREITAS RICARDO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
VITOR NEVES DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: CHEFE. Cônjuge: DORIA MIRANDA DE SOUZA. Filiação: ROMUALDO DAS NEVES e ILDA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/06/2026.
VOLNI MOREIRA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANA MARIA MOREIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 11 de junho de 2026. Data do Falecimento: 10/06/2026.
WELSON ALVES SILVA, 82 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA JOSE CARDOSO SILVA. Filiação: LEOPOLDINO ALVES SILVA e ALICE TOLENTINA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/06/2026.