Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (10)
ADEMAR PAES DE ALMEIDA, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIANE GONCALVES DE ALMEIDA. Filiação: PLACIDO PAES DE ALMEIDA e OTACILIA PATRIOTA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ANA NOVAES VIRIATO, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DURVALINO VIRIATO. Filiação: JOAO JOSE NOVAES e MARIA CAROLINA NOVAES. Sepultamento: CEMITERIO SAO JUDAS TADEU – CAMPO MOURAO/PR, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ANTONIETA GARCIA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDEGAR VIDAL GARCIA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e MANOELA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
ANTONIO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ELENA DA SILVA. Filiação: JOSE DA SILVA e NATALIA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ANTONIO DOS SANTOS TREBEJO, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA TEREZINHA AFFORNALLI TREBEJO. Filiação: AUGUSTO HENRIQUE TREBEJO e JOSEPHA RIZZO TREBEJO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ANTONIO FLAMARION DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: VERA LUCIA BORGES RODRIGUES. Filiação: MARINO DE OLIVEIRA e MARIA DIVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
CALURINDA DE MELO FOGACA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEZINANDO FRANCISCO DA SILVA. Filiação: JOSE DE MELO CESAR e MARIA GUEDES CESAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (10)
CARLOS BOCON, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FELIX BOCON e PELAGIA BOCON. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA, 53 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: ALINE MENDES CONDESSA. Filiação: CARLOS ALBERTO RAITANI CONDESSA e SUELI FABRIS CONDESSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 12 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
CLODOALDO CAJE DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ORLANDA JANE CAJE DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO CAJE DE OLIVEIRA e EUNICE MACEDO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
CRISTIANE DE OLIVEIRA BUENO, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: SAMUEL DE OLIVEIRA BUENO e ZELIA MARIA BUENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
DANIEL DE ASSIS CARDOSO, 53 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: ANDREIA CAMARGO CARDOSO. Filiação: SERVINO BRUNO CARDOSO e ANA DE ASSIS CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
DANIEL JUNIOR DE SOUZA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DANIEL FRANCISCO DE SOUZA e NEUSA TERESA DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
DEJANIRA ALVES BARBOSA WOINAROWICZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO WOINAROWICZ. Filiação: AMARO BARBOSA e ALMINDA ALVES BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ERCILIA DOS SANTOS LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORIDES DOS SANTOS LIMA e CAROLINA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
EUNICE PEREIRA DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ELZEVIR FERREIRA DE ARAUJO. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e OLIMPIA FRANCISCA VELOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
EVANIO FLORI HERDINA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MONIK. Filiação: NILDO HERDINA e ANA MARIA BRESSAN HERDINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/09/2026.
EWGENIJ FOCHT, 79 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: JUREMA AMORIN FOCHT. Filiação: HENING FOCHT e ANNA FOCHT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
HILDA SEGURO BRONHOLO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS BRONHOLO. Filiação: ANTONIO SEGURO e IGNEZ COELHO SEGURO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
INES DA SILVA FREIRE, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE TEODORIO DA SILVA e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
IRINEU CAETANO DE ALMEIDA, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO RAYMUNDO DE ALMEIDA e MARIA ROSA CAETANO DE ALMEIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JACKSON NASCIMENTO, 102 ano(s). Cônjuge: GLYCINIA FERRAZ NASCIMENTO. Filiação: JOSE THOMAZ DO NASCIMENTO e CONCEICAO MOREIRA NASCIMEMNTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JACY GREGORIO GOMES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CARLOS ALVES CAMARGO E GOMES. Filiação: MANOEL JOAQUIM GREGORIO e EDITH CAFFARO GREGORIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JAIR JOSE LUCCA, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIZETE VENDRAMIM LUCCA. Filiação: JOSE LUCCA e MALGARIDA STELLA LUCCA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JAN RAKUCKI, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: DEISI HELENA DE MOURA RAKUCKI. Filiação: BRONISLAW RAKUCKI e BRONISLAWA RAKUCKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JOAO CARDOSO GASPAR, 72 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: INARA DE CASSIA DE SIQUEIRA SALDANHA. Filiação: ARGEMIRO CARDOSO GASPAR e ALBERTINA TEODORO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JOAO FELIX DA CRUZ, 100 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA FELIX DA CRUZ. Filiação: CECILIO JOSE DE ALMEIDA e NAO DECLARADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (10)
JOAQUIM JOSE MONTEIRO, 97 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SEBASTIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO. Filiação: JOAO JOSE MONTEIRO e ARCANJELA ANA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JOELDSON REIS COSTA, 56 ano(s). Profissão: CONTROLADOR(A). Cônjuge: MARCIA REGIANE MIRANDA COSTA. Filiação: JORGE ALEXANDRE DA SILVA COSTA e MARIA ANTONIA REIS COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JOSE SANTIAGO DA ROSA FILHO, 74 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: JOSE SANTIAGO DA ROSA e ZILDA CARDOSO DA ROSA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
JULIO HENRIQUES BARBOSA, 50 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: JANAINA CRISTIANE BARBOSA. Filiação: EXPEDITO HENRIQUES BARBOSA e FRANCISCA DE JESUS COIMBRA BARBOSA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
LEONTINA NOVAES, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: IZAURO SALDATI e MARIA CHIARELLE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 9 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
LIDIA RODRIGUES NODA, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ARICI RODRIGUES NODA. Filiação: PAULO KUCHANOVICZ e ESTEFANIA OLEWSKI KUCHANOIVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
LUIZ FERNANDES ASUNCAO, 41 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO MARIA MACHADO ASUNCAO e MARIA GENOVEVA DOMINGUES ASUNCAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
LUSMARI PIAZZETTA, 80 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: FIRMINO ASSME e ZILDA PIAZETTA ASSME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
MARCOS AURELIO DO ESPIRITO SANTO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO DO ESPIRITO SANTO e ROSA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
MARIA APARECIDA BENTO, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MARIO BENTO e TEREZA ROSA BENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
MARIA DE FATIMA MARQUES ALVES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO CEZAR CORREIA ALVES. Filiação: CISINANDO TEOFILO MARQUES e ZENIR FERNANDES MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
MARIA VITORIA RODRIGUES APOLINARIO, 9 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NELSON DOS SANTOS APOLINARIO e ALESSANDRA CAROLINA SOARES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
MIGUEL RODRIGUES DA LUZ, 82 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ALIRIO RODRIGUES DA LUZ e ONILDA KOVALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
OLINDA GARCIA DE ALMEIDA, 96 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE BRISOLA DE ALMEIDA. Filiação: EURIPEDES GARCIA DE PAULA e AURORA BRASIL GARCIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 9 de setembro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ONOFRE CORREA DE CASTILHO, 90 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ZORAIDE DE LIMA CORREA. Filiação: OLYMPIO CORREA DE CASTILHO e MARIA CORREA DE CASTILHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ORACI TEREZINHA VANI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SADY PEDRO VANI. Filiação: AVELINO NIZER DE MORAIS e NAIR STEFANES DE MORAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
RENATA CRISTINA DO ROCIO VIDAL, 58 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ADRIANO GUSTAVO VIDAL e CLEOPATRA DE FREITAS BARBOSA VIDAL. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PARANAGUA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
ROSICLER MARI PORTES, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO PORTES e LAURA DE OLIVEIRA PORTES. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 10 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 09/09/2026.
RUBENS BOCUTI, 90 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NADIR SERRANO BOCUTI. Filiação: ROMEU BOCUTI e NADYR DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
VALDECI COSTA MARIA, 67 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LOURDES DE RAMOS COSTA MARIA. Filiação: GUINARTE COSTA MARIA e MERENCIA NORATO ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
VALDETE HEY, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OSWALDO HEY e OTILIA DE SOUZA HEY. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
WILMA PAULA RICKERT, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: PAULO LUIZ GERMANO RICKERT e MARIA CLARA PRESTES MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 09/09/2026.
WILSON NOS, 69 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE NOS e ELSBETH DUCAT NOS. Sepultamento: CEMITÉRIO LUTERANO DE GONÇALVES JUNIOR – IRATI – PR, quinta-feira, 10 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/09/2026.