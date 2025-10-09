Falecimentos em Curitiba: obituário desta quinta-feira (09/10)

AGEU AMARAL, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLEIA DOS SANTOS AMARAL. Filiação: CLARICE RAMOS DO AMARAL e CLARICE RAMOS DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ALINE RODACKI, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: FRANCISCO RODACKI e STELLA JARNICKI RODACKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
CATARINA VIANA DE JESUS, 89 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: PEDRO MOREIRA DE JESUS. Filiação: JUVENAL VIANA DE ASSUNCAO e DONARIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DE NOVA LARANJEIRAS PR, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
CLEIDE LOPES ORTIZ, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ORTIZ. Filiação: ANTONIO LOPES DOS SANTOS e GILDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ERCI DOS SANTOS PIRES, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO DE SOUZA PIRES e DURVALINA DOS SANTOS PIRES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
HELENA DA SILVA MARQUES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABRAHAO MARQUES. Filiação: JOSE LUIZ DA SILVA e EULALIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE (CASCAVEL), quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IDALIA ROSA DE JESUS GALDINO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVINO ANTONIO GALDINO. Filiação: SERVINA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IRENE CHOINSKI ADAD, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LADISLAU CHOINSKI e FRANCISCA CHOINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JOANA SPAER DO NASCIMENTO, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: EDINILSON BUENO DO NASCIMENTO. Filiação: HENRIQUE RUTZ SPAER e LAURINDA DE FRANCA STEPENOSRY. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
LUCIO RENATO MOREIRA LOPES, 54 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: RENATO MENDES LOPE e AMALIA MOREIRA AZI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
MARIA MARQUES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARQUES e ANA MARQUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
NANCI NASCIMENTO FARIA MIRANDA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BERTOLDO RIBEIRO DE MIRANDA e MARCEMIRA NACIMENTO FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
NELSON LOPES DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO LOPES DA SILVA e LUCIDIA FERREIRA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
PAULO PETREK, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ARIETE ROCIO PETREK. Filiação: JOAO PETREK e ANA PETREK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ROGERIO FERREIRA PELANDA, 49 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LORENA MALUCELLI PELANDA. Filiação: ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS e ALMERINDA ANA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ZULMIRA BUENO FERNANDES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FREDERICO FERNANDES. Filiação: JOSE BUENO e IVONE CLAUDINO BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.