Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (09/10)
AISSATA MONDESIR ANTENOR, 1 mes(es). Filiação: KERVENSMONDESIR e KIMBERLY ANTENOR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
ANTONIA FERNADES VIBA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AVELINO VIBA. Filiação: ARGEMIRO FERNANDES e ETRELVINA VITROCA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
ANTONIO CARLOS IEDE, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: LUIS IEDE e NILZA IEDE. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
DOUGLAS EMANUEL DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: MANUEL FRANCISCO DA SILVA e MARIA NIZIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
EDERSON MOREIRA DE JESUS, 23 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: EMERSON FERREIRA DE JESUS e RENILDA MOREIRA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
EDISON VICENTE, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA JUVITA DE ALMEIDA. Filiação: JORGE VICENTE e MARIA DE LOURDES LISBOA VICENTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
FRANCISCO LUNGA DE AMORIM, 25 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EDIMILSON DE SOUZA DE AMORIM e JENILZA DA SILVA LUNGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
GENILDO FERNANDES SILVA, 66 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Cônjuge: MARIA DAS DORES GOMES DA COSTA. Filiação: TERCILIO FERNANDES SILVA e MARIA FERNANDES SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
HELOISA FERNANDES DE OLIVEIRA, 2 dia(s). Filiação: WASHINGTON BIANCO DE OLIVEIRA e NAYARA FERNANDES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 08/10/2025.
IZABEL JURCHAKS, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LEONARDO MAJIWSKI e MAGDALENA MAJIWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JEFF CLEBER PINHEIRO, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JULIANE DE FATIMA DA SILVA. Filiação: IVAN JOSE PINHEIRO e VERA MARIA PINHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JOAO ANTONIO GONCALVES CORREA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: FABIANE CHEZANOSKI CORREA. Filiação: APARECIDO CORREA NOGUEIRA e MARIA DE FATIMA GONCALVES CORREA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JOSE CARLOS TERNES, 57 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: DEONISIO TERNES e SALOMEA TERNES. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JOSE PAULO LAURINDO, 64 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: CARMINDO NUNES LAURINDO e IDIA LIDIA TAVARES LAURINDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JOSE SCAFF FILHO, 67 ano(s). Cônjuge: ELISANGELA ALVES DA SILVA SCAFF. Filiação: JOSE SCAFF e NEUZA PISSINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
JULIANO ROBERTO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: ADEMIR LUIZ DA SILVA e SALETE LIDIA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JULIO INFORZATO, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA LUCIA INFORZATO. Filiação: VALENTIN INFORZATO e LEONOR TAMIAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
JUSSARA DO ROCIO KINDRASKI, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO KINDRASKI e INES KINDRASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
KIHACHIRO KURIHARA, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: YOSHIKO KURIHARA. Filiação: SHIKANOSUKE KURIHARA e HATSU KURIRARA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
LENIRA RIBEIRO DA ROCHA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU DA ROCHA. Filiação: JOAO RIBEIRO e APARECIDA LUIZ DE CAMPOS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
LOURIVAL MARQUES DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO CASTORINO DE OLIVEIRA e DIRCE MARIA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
LUCETTE JEANNE BIREPINTE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JEAN BIRIPINTE. Filiação: LAURENT SALORD e ANNE JUANICO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MANOEL MATIAS, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JURACI DOS SANTOS MATIAS. Filiação: OZORIO MANOEL MATIAS e MARIA EMILIA MATIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARIA AFONSO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES OLIVEIRA. Filiação: MANOEL AFONSO e ROSA MARIA DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARIA CELESTE VIEIRA JUSCHAKS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO JUSCHAKS SOBRINHO. Filiação: EVERARDO SEBASTIAO VIEIRA e PHILOMENA LADEIRA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARIA LEDA ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDERLEI FLORIANO. Filiação: ANTONIO ARAUJO ALBUQUERQUE e JOSEFA PASSOS ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARILENE ANTONIACOMI, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIACOMI e HELENA WISTUBA ANTONIACOMI. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: CELSO BASQUERA. Filiação: AIRTON FERREIRA DOS SANTOS e MARLI PRESTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
MIGUEL DOS SANTOS TOCA FOGO, 68 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: SILVANE DO NASCIMENTO. Filiação: ASSIS BRASIL GOES TOCA FOGO e NIDIA LEOPOLDINA DOS SANTOS TOCA FOGO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
OLGA DA COSTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LEODORO DA CRUZ e HERMINE SCHWEGEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
PAULO JANISKI, 79 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: ELZA REGINA JANISKI. Filiação: PEDRO JANISKI e ANA JANISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
REGINA MARIA VIOLANI SNIECIKOSKI DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HELEODORO DE OLIVEIRA. Filiação: LADISLAU SNIECIKOSKI e LOURDES VIOLANI SNIECIKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2025.
RICARDO ZIMMERMANN, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CATARINA DILAY ZIMMERMANN. Filiação: MILHARES ZIMMERMANN e ENIRA ANTUNES DE OLIVEIRA ZIMMERMANN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
VANDERLEIA RODRIGUES PEDROSO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLAVIO FELIX PEDROSO e LAURA RODRIGUES PEDROSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/10/2025.
