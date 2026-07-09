Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 09/07/2026

AGOSTINHO DE OLIVEIRA TRINDADE, 74 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NILZA APARECIDA DOS SANTOS TRINDADE. Filiação: PROCOPIO DELFES TRINDADE e MARIA DO CARMO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ALTIVO JOSE BIRNFELD, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GEOVANIA SIQUEIRA DE FARIAS. Filiação: NORBERTO BIRNFELD e ILARIA POERSCH BIRNFELD. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ANA DA SILVA DE ALMEIDA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA. Filiação: JOSE MARIANO DA SILVA e MARIA DAS DORES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ANTONIO ORLANDO DE ANDRADE, 58 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ZENAIR SILMARA DE OLIVEIRA ANDRADE. Filiação: ORLANDO DE ANDRADE e NATALIA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
AUGUSTO MARCHESINI CANALES DA SILVA SANTOS, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RODRIGO CANALES DA SILVA SANTOS e STELY MARCHESINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
BEATRIZ ISERI MIYAMOTO, 6 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: RODOLFO TSUTOMU MIYAMOTO e GISELLE ISERI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
CACILDA QUINTANILHA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: CLAUDIONOR ALVES DA SILVA. Filiação: ANTONIO QUINTANILHA e MARIA OLIVIO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
CARLOS EDUARDO JUNG, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CARLOS GUILHERME JUNG e LILI JUNG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS, 76 ano(s). Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e LEONILDA ROZZARDI DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
CLEA DE ABREU E LIMA COSTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ ROMA DE ABREU E LIMA e MARIA LYGIA MATTOS DE ABREU E LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
CLELIA MARIA MARTINS NEIVA, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: BENEDITO BARBOSA NEIVA e EURIDES CLEMENTINO DE CARVALHO NEIVA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
DOMINGOS BEGNINI, 86 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ALBA MARIA LUCK BEGNINI. Filiação: ERNESTO BEGNINI e SEBASTIANA APARECIDA BRAZ. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
EDITH SILVA DA COSTA, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ADAO COSTA DE ARRUDA e EUTHALIA DE PAULA SILVA ARRUDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ENY JOSEFINA DE OLIVEIRA SILVA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO RAMOS DA SILVA. Filiação: ARISTIDES VAZ DE OLIVEIRA e IVONI FRANCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ERIKA LUCIANA DA ROSA HUCHAK, 23 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EMERSON LUIZ HUCHAK e ADRIANA DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
HELIO ONO, 63 ano(s). Filiação: MAURICIO ONO e EIKO ONO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
HENDRIO HENRIQUE RAMALHO, 32 ano(s). Filiação: ROSANGELA RAMALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
IARA ALTVATER, 74 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ROBERTO ALTVATER e MATHILDE DE CHRISTO ALTVATER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
IRANI HENRIQUE, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO HENRIQUE e ANA HENRIQUE DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ISAURA FRANCA HENNING, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO ANTONIO HENNING. Filiação: JOAO FRANCA e ELISA FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
JOAO ADELMAR MARTINS, 78 ano(s). Filiação: OCTACILIO PINTO MARTINS e JULIA ROSPIDE MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
JOSE HENRIQUE LECZKO, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDETE CUNHA RODRIGUES LECZKO. Filiação: ROMAO LECZKO e HELENA LECZKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
JULIETA DALAGNOLI ALVES, 85 ano(s). Profissão: FLORISTA. Cônjuge: ANILDO OLEGARIO ALVES. Filiação: JOSE DALAGNOLI e AMELIA DALAGNOLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
KELVIN ADROVANE TAIOK, 14 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GERSON ANTONIO TAIOK e ROSANE APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
LARSSON ALVES HORACIO, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS HORACIO e DEMAIR ALVES SERIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
LAURINDA BARBOSA DE ALMEIDA, 87 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA. Filiação: GUILHERME RODRIGUES ASSUNCAO e ALVINA PALHANO ASSUNCAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/07/2026.
LUCILENE MACHADO PIERINI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAUTO PIERINI. Filiação: WALDOMIRO MACHADO e SONIA TEREZA ERZINGER MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
LUIZ TAISS, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDY ACRERIA TAISS. Filiação: JULIO TAISS e HELENA TAISS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARCO ANTONIO PROCHNO, 66 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: DEBORA JAQUELINE GRUBER. Filiação: CARLOS PROCHNO e IDAZEMA DA LUZ PROCHNO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARIA APARECIDA FERREIRA LINO DO NASCIMENTO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB DO NASCIMENTO. Filiação: ROMEU LINO e MARTINHA FERREIRA PINTO LINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARIA DE LOURDES DOS ANJOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILAS DOINIZIO PINHEIRO. Filiação: LEONIDAS MEIRA DOS ANJOS e VITORIA HOINATISKI DOS ANJOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARIA DE LURDES SANDRI DALLASTELLA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO DALLASTELLA. Filiação: GEROLANO SANDRI e LUIZA MAZAROTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARIA EUGENIA CAVALLIN AMARAL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITALO AMARAL. Filiação: PEDRO CAVALLIN e CELESTINA BORTOLETO CAVALLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MARLENE COUTO DE CRISTO, 91 ano(s). Cônjuge: SEBASTIAO DE CRISTO. Filiação: MANOEL COUTO TRONCOSO e ROSA FERNANDES LEMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
MIGUEL BRECAILO NETTO, 92 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIDIA BRECAILA. Filiação: PAULO BRECAILO SOBRINHO e MARIA JOANITA BRECAILO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
QUELMA LEMSER MARTINS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM FERREIRA MARTINS. Filiação: LEOPOLDO LEMSER e ALVINA VIEIRA PIRES LEMSER. Sepultamento: CEM. SAO FRANCISCO DE ASSIS, sexta-feira, 10 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ROBSON LARA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GABRIEL DA SILVA e LEONILDA LARA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
RONALDO RODRIGUES DE SOUZA, 45 ano(s). Filiação: PAULO CEZAR DE SOUZA e ARLETE RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
ROSE MARY BARRETO, 76 ano(s). Cônjuge: JUVENIR BARRETO. Filiação: SEBASTIAO CONCEICAO PARREIRAL e MARIA CONCEICAO PARREIRAL. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, quarta-feira, 8 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
SYLVIA DE CAMARGO SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIOGO APPARECIDO DA SILVA. Filiação: JOSE MARIA DE CAMARGO e IDALINA TONOLI CAMARGO. Sepultamento: CONGONHAS, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
TEREZA ZALAMENA, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SERGIO LUIZ ZALAMENA. Filiação: JACOB MIKA e MARTA MIKA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
THIAGO MONTEIRO DE MATOS, 29 ano(s). Filiação: CLEBERPIMENTA DE MATOS e MARISTELA MONTEIRO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.
VENINA MACIEL RIBEIRO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA MACIEL e MARIA PEREIRA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/07/2026.
VIVIANE DIEGUES FUZESSY, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: DALYRO CAMPO FUZESSY e RUTH DIEGUES FUZESSY. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Data do Falecimento: 08/07/2026.